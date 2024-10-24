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Правительство РФ выделит более 1 млрд рублей бизнесу Белгородской, Брянской и Курской областей

Правительство РФ выделит более 1 млрд рублей бизнесу Белгородской, Брянской и Курской областей - 24.10.2024 Украина.ру

Правительство РФ выделит более 1 млрд рублей бизнесу Белгородской, Брянской и Курской областей

Правительство России по поручению президента дополнительно выделит более миллиарда рублей для оказания помощи предпринимателям Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом 24 октября сообщило правительство РФ

2024-10-24T17:20

2024-10-24T17:20

2024-10-24T17:20

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Дополнительные денежные средства направлены на выплаты гражданам для приобретения необходимых вещей, которые были утрачены. Также запущен механизм создания режима свободной экономической зоны на отдельных территориях для частных компаний. Они смогут пользоваться льготами по налогам на прибыль, а также на имущество и страховые взносы.Юридические лица и ИП, которые вынужденно приостановили свою деятельность по независящим от них причинам, теперь смогут оформить ежемесячную субсидию на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников за время простоя – с августа по декабрь 2024 года. Службы занятости принимают соответствующие обращения."Рассчитываем, что государственное финансирование позволит поддержать людей в приграничных субъектах. Ну и что самое важное – сократить издержки предприятий, сохранить производства и своих сотрудников", – сказал председатель правительства Михаил Мишустин.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Накануне стало известно, что Более 130 военнослужащих Украины подозреваются в преступлениях на территории Курской области

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