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Лавров назвал тупым и шизофреническим "мирный план" Зеленского

Лавров назвал тупым и шизофреническим "мирный план" Зеленского - 31.10.2024 Украина.ру

Лавров назвал тупым и шизофреническим "мирный план" Зеленского

Политическая ситуация на Украине и выдвинутый Владимиром Зеленским "план" урегулирования украинского кризиса не приближает мир в Европе. Об этом в ходе II Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

2024-10-31T13:48

2024-10-31T13:48

2024-10-31T13:48

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Лавров указал на запрет властями Украины канонической Украинской Православной церкви (УПЦ). Соответствующее решение закреплено решением украинского парламента и поддержано исполнительной властью Украины.В этой связи глава МИД России напомнил о статье первой Устава ООН. Документ требует уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии."Но на это грубейшее нарушение устава русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал – тупую "формулу мира Зеленского", который взывает к капитуляции России, - отметил Лавров. - А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический "план победы". Разумеется, ни формула, ни план, ни фантазии о членстве подконтрольной Киеву Украины то в НАТО, то в Евросоюзе не приближают мир в Европе".Обеспокоенности ситуацией на Украине и перспективами украинского кризиса высказали и другие участники конференции, проходящей в столице Белоруссии.В частности, глава МИД Венгрии указал на перспективу третьей мировой войны, если не будет восстановлен прерванный Западом диалог с Россией. Подробности в публикации "Необходим диалог, иначе – Третья мировая" – глава МИД ВенгрииТакже на эту тему: Небензя рассказал Совбезу ООН о солдатах НАТО и КНДР в условиях СВОНа эту тему также публикация "Зеленая деспотия" ведет к катастрофе. Украинские эксперты о "Зеленском-супергерое", уничтожившем страну

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