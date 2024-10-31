Лавров назвал тупым и шизофреническим "мирный план" Зеленского - 31.10.2024 Украина.ру
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Лавров назвал тупым и шизофреническим "мирный план" Зеленского
Лавров назвал тупым и шизофреническим "мирный план" Зеленского - 31.10.2024 Украина.ру
Лавров назвал тупым и шизофреническим "мирный план" Зеленского
Политическая ситуация на Украине и выдвинутый Владимиром Зеленским "план" урегулирования украинского кризиса не приближает мир в Европе. Об этом в ходе II Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров
2024-10-31T13:48
2024-10-31T13:48
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Лавров указал на запрет властями Украины канонической Украинской Православной церкви (УПЦ). Соответствующее решение закреплено решением украинского парламента и поддержано исполнительной властью Украины.В этой связи глава МИД России напомнил о статье первой Устава ООН. Документ требует уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии."Но на это грубейшее нарушение устава русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал – тупую "формулу мира Зеленского", который взывает к капитуляции России, - отметил Лавров. - А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический "план победы". Разумеется, ни формула, ни план, ни фантазии о членстве подконтрольной Киеву Украины то в НАТО, то в Евросоюзе не приближают мир в Европе".Обеспокоенности ситуацией на Украине и перспективами украинского кризиса высказали и другие участники конференции, проходящей в столице Белоруссии.В частности, глава МИД Венгрии указал на перспективу третьей мировой войны, если не будет восстановлен прерванный Западом диалог с Россией. Подробности в публикации "Необходим диалог, иначе – Третья мировая" – глава МИД ВенгрииТакже на эту тему: Небензя рассказал Совбезу ООН о солдатах НАТО и КНДР в условиях СВОНа эту тему также публикация "Зеленая деспотия" ведет к катастрофе. Украинские эксперты о "Зеленском-супергерое", уничтожившем страну
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Новости, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Василий Небензя, ООН, ЕС, Украина-ЕС, Украина-НАТО, МИД РФ, СВО, международные отношения, Международная политика

Лавров назвал тупым и шизофреническим "мирный план" Зеленского

13:48 31.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Политическая ситуация на Украине и выдвинутый Владимиром Зеленским "план" урегулирования украинского кризиса не приближает мир в Европе. Об этом в ходе II Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров указал на запрет властями Украины канонической Украинской Православной церкви (УПЦ). Соответствующее решение закреплено решением украинского парламента и поддержано исполнительной властью Украины.
В этой связи глава МИД России напомнил о статье первой Устава ООН. Документ требует уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии.
"Но на это грубейшее нарушение устава русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал – тупую "формулу мира Зеленского", который взывает к капитуляции России, - отметил Лавров. - А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический "план победы". Разумеется, ни формула, ни план, ни фантазии о членстве подконтрольной Киеву Украины то в НАТО, то в Евросоюзе не приближают мир в Европе".
Обеспокоенности ситуацией на Украине и перспективами украинского кризиса высказали и другие участники конференции, проходящей в столице Белоруссии.
В частности, глава МИД Венгрии указал на перспективу третьей мировой войны, если не будет восстановлен прерванный Западом диалог с Россией. Подробности в публикации "Необходим диалог, иначе – Третья мировая" – глава МИД Венгрии
Также на эту тему: Небензя рассказал Совбезу ООН о солдатах НАТО и КНДР в условиях СВО
На эту тему также публикация "Зеленая деспотия" ведет к катастрофе. Украинские эксперты о "Зеленском-супергерое", уничтожившем страну
 
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