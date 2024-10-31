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Зеленский просит Венгрию не блокировать вступление Украины в НАТО и его "план победы"
Зеленский просит Венгрию не блокировать вступление Украины в НАТО и его "план победы" - 31.10.2024 Украина.ру
Зеленский просит Венгрию не блокировать вступление Украины в НАТО и его "план победы"
Украина и Венгрия готовят двусторонний документ о дальнейших отношениях. В нем есть пункт о вступлении Украины в НАТО. Об этом 31 октября сообщил Владимир Зеленский на встрече руководителями общин и районов Закарпатья, пишут журналисты РБК-Украина
2024-10-31T14:55
2024-10-31T14:55
2024-10-31T14:55
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Зеленский назвал Венгрию одной из тех стран, которая может частично блокировать "план победы" Украины. Но любую блокаду Венгрии украинцы пройдут, заявил Зеленский - главное не поднимать острый вопрос прав венгерского меньшинства на Украине. Частью двустороннего диалога и документа является вопрос вступления Украины в НАТО. Украина просит Венгрию не блокировать приглашение Альянса, добавил Зеленский."То есть не поддерживать, не голосовать за нас, а не блокировать. Сегодня этот пункт есть в наших предложениях, мы бы очень хотели, чтобы Венгрия не блокировала даже такой пункт. Для нас это важно", — объяснил Зеленский.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях I Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что при наличии риска начала третьей мировой войны необходим диалог по украинской проблеме.Более подробно об этом — "Необходим диалог, иначе – Третья мировая" – глава МИД ВенгрииРанее Германия и Франция отказались поддержать план Евросоюза, который позволил бы обойти вето Венгрии по вопросу военной помощи Украине. Об этом 25 октября сообщило агентство Bloomberg.Подробнее об этом — Bloomberg: ФРГ и Франция отвергли план обхода Евросоюзом вето Венгрии по УкраинеВенгерский премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал "план победы" Зеленского, и назвал его "планом поражения"."То, что до сих пор существовало как план, оказалось планом поражения. Теперь его хотят превратить в план победы. Я вчера сказал, что мы в этом не участвуем, это не наш план победы, и, на наш взгляд... с этим планом победы нельзя победить, а можно только проиграть", — заявил Орбан.Об этом — в материале С "планом победы" Зеленского можно только проиграть — Орбан
https://ukraina.ru/20241031/1058480367.html
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новости, венгрия, украина, германия, владимир зеленский, виктор орбан, нато, ес
Новости, Венгрия, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, НАТО, ЕС
Зеленский просит Венгрию не блокировать вступление Украины в НАТО и его "план победы"
Украина и Венгрия готовят двусторонний документ о дальнейших отношениях. В нем есть пункт о вступлении Украины в НАТО. Об этом 31 октября сообщил Владимир Зеленский на встрече руководителями общин и районов Закарпатья, пишут журналисты РБК-Украина
Зеленский назвал Венгрию одной из тех стран, которая может частично блокировать "план победы" Украины. Но любую блокаду Венгрии украинцы пройдут, заявил Зеленский - главное не поднимать острый вопрос прав венгерского меньшинства на Украине.
"Сегодня готовится двусторонний документ. Мы бы очень хотели иметь двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Убрать недоразумения или какие-то вызовы современности, будущего и исторические, и прошлого. Чтобы не поднимать вопрос меньшинств", — прокомментировал Зеленский.
Частью двустороннего диалога и документа является вопрос вступления Украины в НАТО. Украина просит Венгрию не блокировать приглашение Альянса, добавил Зеленский.
"То есть не поддерживать, не голосовать за нас, а не блокировать. Сегодня этот пункт есть в наших предложениях, мы бы очень хотели, чтобы Венгрия не блокировала даже такой пункт. Для нас это важно", — объяснил Зеленский.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях I Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что при наличии риска начала третьей мировой войны необходим диалог по украинской проблеме.
Ранее Германия и Франция отказались поддержать план Евросоюза, который позволил бы обойти вето Венгрии по вопросу военной помощи Украине. Об этом 25 октября сообщило агентство Bloomberg.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал "план победы" Зеленского, и назвал его "планом поражения".
"То, что до сих пор существовало как план, оказалось планом поражения. Теперь его хотят превратить в план победы. Я вчера сказал, что мы в этом не участвуем, это не наш план победы, и, на наш взгляд... с этим планом победы нельзя победить, а можно только проиграть", — заявил Орбан.