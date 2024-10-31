В столице Латвии ночью снесли памятник полководцу Барклаю-де-Толли
Рига снос амятника полководцу Барклаю-де-Толли . Vilnis Ķirsis
В ночь на 31 октября в Риге по решению местных властей осуществлён снос памятника герою Отечественной войны 1812 года Барклаю-де-Толли. Об этом в соцсетях сообщили местные власти и жители Риги
Вместе с памятником снесён и постамент. Рижская дума санкционировала акцию 16 октября.
"Площадь Эспланады свободна от символа русского империализма", - сообщил в соцсети рижский градоначальник Вилнис Кирсис.
Ввиду специфики политической ситуации в Латвии местные жители предпочитают комментировать произошедшее в соцсетях комментариями с ограниченным доступом. Российские и белорусские пользователи соцсетей и телеграм-каналов свободны в выражении своего мнения.
"Вандалы ликуют", - констатировал русский литератор и общественный деятель Захар Прилепин.
Он отметил, что инициатором сноса памятника был рижский вице-мэр Эдвард Ратниекс. По мнению прибалтийского чиновника монумент является "знаком прославления Российской империи и восхваления русификации".
Прилепин отметил, что полководец Михаил Барклай-де-Толли был тесно связан с Ригой и Лифляндией – одной из прибалтийских (остзейских) губерний Российской империи. Будущий полководец родился в имении Памушис Лифляндской губернии. Его предки занимали видное положение в купеческой и государственной жизни Риги, а сам Барклай-де-Толли исполнял обязанности главнокомандующего Русской армией в начале Отечественной войны 1812 года до назначения Михаила Кутузова.
"Памятник в Риге поставили на народные пожертвования в 1913 году. Однако во время Первой мировой войны монумент был утерян. В 2002 году с подачи юрмальского мецената и бизнесмена Евгения Гомберга была установлена копия памятника. Теперь фигуру полководца бизнесмен заберёт себе и установит на своём участке в Юрмале", - напомнилПрилепин.
Ранее власти Латвии снесли ряд памятников по тем же идейно-политическим мотивам. Об этом сообщалось в публикации В Риге снесли памятник академику Мстиславу Келдышу
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела явление в публикации Сколько памятников "оккупанту Пушкину" в мире и что с ними делают в Украине и Прибалтике
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