В столице Латвии ночью снесли памятник полководцу Барклаю-де-Толли - 31.10.2024 Украина.ру
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В столице Латвии ночью снесли памятник полководцу Барклаю-де-Толли
В столице Латвии ночью снесли памятник полководцу Барклаю-де-Толли - 31.10.2024 Украина.ру
В столице Латвии ночью снесли памятник полководцу Барклаю-де-Толли
В ночь на 31 октября в Риге по решению местных властей осуществлён снос памятника герою Отечественной войны 1812 года Барклаю-де-Толли. Об этом в соцсетях сообщили местные власти и жители Риги
2024-10-31T13:27
2024-10-31T13:27
новости
рига
латвия
российская империя
захар прилепин
михаил кутузов
вандализм
памятник
снос
постсоветское пространство
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Вместе с памятником снесён и постамент. Рижская дума санкционировала акцию 16 октября."Площадь Эспланады свободна от символа русского империализма", - сообщил в соцсети рижский градоначальник Вилнис Кирсис.Ввиду специфики политической ситуации в Латвии местные жители предпочитают комментировать произошедшее в соцсетях комментариями с ограниченным доступом. Российские и белорусские пользователи соцсетей и телеграм-каналов свободны в выражении своего мнения."Вандалы ликуют", - констатировал русский литератор и общественный деятель Захар Прилепин.Он отметил, что инициатором сноса памятника был рижский вице-мэр Эдвард Ратниекс. По мнению прибалтийского чиновника монумент является "знаком прославления Российской империи и восхваления русификации".Прилепин отметил, что полководец Михаил Барклай-де-Толли был тесно связан с Ригой и Лифляндией – одной из прибалтийских (остзейских) губерний Российской империи. Будущий полководец родился в имении Памушис Лифляндской губернии. Его предки занимали видное положение в купеческой и государственной жизни Риги, а сам Барклай-де-Толли исполнял обязанности главнокомандующего Русской армией в начале Отечественной войны 1812 года до назначения Михаила Кутузова."Памятник в Риге поставили на народные пожертвования в 1913 году. Однако во время Первой мировой войны монумент был утерян. В 2002 году с подачи юрмальского мецената и бизнесмена Евгения Гомберга была установлена копия памятника. Теперь фигуру полководца бизнесмен заберёт себе и установит на своём участке в Юрмале", - напомнилПрилепин.Ранее власти Латвии снесли ряд памятников по тем же идейно-политическим мотивам. Об этом сообщалось в публикации В Риге снесли памятник академику Мстиславу Келдышу Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела явление в публикации Сколько памятников "оккупанту Пушкину" в мире и что с ними делают в Украине и Прибалтике Актуальное интервью на эту тему с бежавшим в октябре 2024 года из Риги журналистом и диссидентом: Журналист Юрий Алексеев: В Латвии нас сажают в тюрьмы
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новости, рига, латвия, российская империя, захар прилепин, михаил кутузов, вандализм, памятник, снос, постсоветское пространство, бывший ссср, прибалтика, ес, русофобия
Новости, Рига, Латвия, Российская империя, Захар Прилепин, Михаил Кутузов, вандализм, памятник, снос, постсоветское пространство, бывший СССР, Прибалтика, ЕС, Русофобия

В столице Латвии ночью снесли памятник полководцу Барклаю-де-Толли

13:27 31.10.2024
 
Рига снос амятника полководцу Барклаю-де-Толли . Vilnis Ķirsis
Рига снос амятника полководцу Барклаю-де-Толли . Vilnis Ķirsis
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В ночь на 31 октября в Риге по решению местных властей осуществлён снос памятника герою Отечественной войны 1812 года Барклаю-де-Толли. Об этом в соцсетях сообщили местные власти и жители Риги
Вместе с памятником снесён и постамент. Рижская дума санкционировала акцию 16 октября.
"Площадь Эспланады свободна от символа русского империализма", - сообщил в соцсети рижский градоначальник Вилнис Кирсис.
Ввиду специфики политической ситуации в Латвии местные жители предпочитают комментировать произошедшее в соцсетях комментариями с ограниченным доступом. Российские и белорусские пользователи соцсетей и телеграм-каналов свободны в выражении своего мнения.
"Вандалы ликуют", - констатировал русский литератор и общественный деятель Захар Прилепин.
Он отметил, что инициатором сноса памятника был рижский вице-мэр Эдвард Ратниекс. По мнению прибалтийского чиновника монумент является "знаком прославления Российской империи и восхваления русификации".
Прилепин отметил, что полководец Михаил Барклай-де-Толли был тесно связан с Ригой и Лифляндией – одной из прибалтийских (остзейских) губерний Российской империи. Будущий полководец родился в имении Памушис Лифляндской губернии. Его предки занимали видное положение в купеческой и государственной жизни Риги, а сам Барклай-де-Толли исполнял обязанности главнокомандующего Русской армией в начале Отечественной войны 1812 года до назначения Михаила Кутузова.
"Памятник в Риге поставили на народные пожертвования в 1913 году. Однако во время Первой мировой войны монумент был утерян. В 2002 году с подачи юрмальского мецената и бизнесмена Евгения Гомберга была установлена копия памятника. Теперь фигуру полководца бизнесмен заберёт себе и установит на своём участке в Юрмале", - напомнилПрилепин.
Ранее власти Латвии снесли ряд памятников по тем же идейно-политическим мотивам. Об этом сообщалось в публикации В Риге снесли памятник академику Мстиславу Келдышу
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела явление в публикации Сколько памятников "оккупанту Пушкину" в мире и что с ними делают в Украине и Прибалтике
Актуальное интервью на эту тему с бежавшим в октябре 2024 года из Риги журналистом и диссидентом: Журналист Юрий Алексеев: В Латвии нас сажают в тюрьмы
 
НовостиРигаЛатвияРоссийская империяЗахар ПрилепинМихаил Кутузоввандализмпамятниксноспостсоветское пространствобывший СССРПрибалтикаЕСРусофобия
 
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