В Риге снесли памятник академику Мстиславу Келдышу - 03.11.2023 Украина.ру
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В Риге снесли памятник академику Мстиславу Келдышу
В Риге снесли памятник академику Мстиславу Келдышу - 03.11.2023 Украина.ру
В Риге снесли памятник академику Мстиславу Келдышу
Вечером 2 ноября в Риге снесли памятник академику Мстиславу Келдышу, сообщили 3 ноября журналисты портала jauns.lv о ссылкой на Рижскую Думу
2023-11-03T13:01
2023-11-03T13:02
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Сообщается, что памятник был перенесён на склад Рижского агентства памятников.Решение о демонтаже бюста Келдыша было принято Рижской думой 18 октября. Памятник был установлен в 1978 году на набережной Рижского канала.На правой стороне постамента когда-то были установлены бронзовые отливки наград Келдыша. В 1990-е годы они исчезли.Мстислав Келдыш родился в Риге в 1911 году. Он был удостоен звания Героя Социалистического Труда за особые заслуги в развитии науки и техники, создание и успешный запуск первого в мире пилотируемого космического корабля "Восток". Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года награжден второй медалью "Золотой серп и молот".
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новости, рига, латвия, сейм латвии, памятник, мстислав келдыш
Новости, Рига, Латвия, Сейм Латвии, памятник, Мстислав Келдыш

В Риге снесли памятник академику Мстиславу Келдышу

13:01 03.11.2023 (обновлено: 13:02 03.11.2023)
 
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Вечером 2 ноября в Риге снесли памятник академику Мстиславу Келдышу, сообщили 3 ноября журналисты портала jauns.lv о ссылкой на Рижскую Думу
Сообщается, что памятник был перенесён на склад Рижского агентства памятников.
Решение о демонтаже бюста Келдыша было принято Рижской думой 18 октября. Памятник был установлен в 1978 году на набережной Рижского канала.
На правой стороне постамента когда-то были установлены бронзовые отливки наград Келдыша. В 1990-е годы они исчезли.
Мстислав Келдыш родился в Риге в 1911 году. Он был удостоен звания Героя Социалистического Труда за особые заслуги в развитии науки и техники, создание и успешный запуск первого в мире пилотируемого космического корабля "Восток". Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года награжден второй медалью "Золотой серп и молот".
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