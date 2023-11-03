https://ukraina.ru/20231103/1050739991.html

В Риге снесли памятник академику Мстиславу Келдышу

В Риге снесли памятник академику Мстиславу Келдышу - 03.11.2023 Украина.ру

В Риге снесли памятник академику Мстиславу Келдышу

Вечером 2 ноября в Риге снесли памятник академику Мстиславу Келдышу, сообщили 3 ноября журналисты портала jauns.lv о ссылкой на Рижскую Думу

2023-11-03T13:01

2023-11-03T13:01

2023-11-03T13:02

новости

рига

латвия

сейм латвии

памятник

мстислав келдыш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050739815_0:93:800:543_1920x0_80_0_0_e6778f1d31dd6c7af6d28027495ab57c.jpg

Сообщается, что памятник был перенесён на склад Рижского агентства памятников.Решение о демонтаже бюста Келдыша было принято Рижской думой 18 октября. Памятник был установлен в 1978 году на набережной Рижского канала.На правой стороне постамента когда-то были установлены бронзовые отливки наград Келдыша. В 1990-е годы они исчезли.Мстислав Келдыш родился в Риге в 1911 году. Он был удостоен звания Героя Социалистического Труда за особые заслуги в развитии науки и техники, создание и успешный запуск первого в мире пилотируемого космического корабля "Восток". Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года награжден второй медалью "Золотой серп и молот".

https://ukraina.ru/20231004/1049822243.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рига, латвия, сейм латвии, памятник, мстислав келдыш