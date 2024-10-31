Штурм Капитолия покажется чаепитием: США предсказали политическое цунами после выборов
08:49 31.10.2024 (обновлено: 08:59 31.10.2024)
© AP Photo/Manuel Balce Ceneta
© AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Независимо от итогов выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, страну ждет опасная ситуация. Такое мнение в беседе с журналистами агентства РИА новости 31 октября озвучил редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто
"Независимо от того, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах, мы столкнемся с совершенно новой и очень опасной ситуацией", - уверен журналист.
По его мнению, политические подходы Трампа все больше радикализируются: в случае победы он обещает применить нацгвардию для депортации нелегалов и стать "диктатором на один день". А на случай проигрыша, считает Вилайто, экс-президент готовит "базу к насильственным действиям и восстанию".
"Если победит [Камала] Харрис, я ожидаю, что мы увидим насилие на улицах в масштабах, по сравнению с которыми 6 января (захват Капитолия. - Ред.) покажется чаепитием. В любом случае, на горизонте цунами", - подытожил Журналист.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.
При этом, как заметила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова, американские СМИ отказываются поддерживать обоих кандидатов, считая их "российскими".
"В этот раз они и не могут никого поддержать, ведь на обоих стоит печать "российский". Трампа американская медиа индустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать Путин. Поэтому информационный мейнстрим в Штатах и порвало. Сами загнали себя в тупик", - констатировала Захарова.
29 октября, 10:25СМИ США отказываются поддержать обоих "российских" кандидатов в президенты, считает Захарова Медиамагнаты США и издания этой страны последовательно отказываются поддержать какого-либо кандидата на президентских выборах. Объяснение этому в своём телеграм-канале представила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова