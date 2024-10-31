Штурм Капитолия покажется чаепитием: США предсказали политическое цунами после выборов - 31.10.2024 Украина.ру
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Штурм Капитолия покажется чаепитием: США предсказали политическое цунами после выборов
Штурм Капитолия покажется чаепитием: США предсказали политическое цунами после выборов - 31.10.2024 Украина.ру
Штурм Капитолия покажется чаепитием: США предсказали политическое цунами после выборов
Независимо от итогов выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, страну ждет опасная ситуация. Такое мнение в беседе с журналистами агентства РИА новости 31 октября озвучил редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто
2024-10-31T08:49
2024-10-31T08:59
новости
сша
америка
дональд трамп
камала харрис
мария захарова
выборы
капитолий
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По его мнению, политические подходы Трампа все больше радикализируются: в случае победы он обещает применить нацгвардию для депортации нелегалов и стать "диктатором на один день". А на случай проигрыша, считает Вилайто, экс-президент готовит "базу к насильственным действиям и восстанию".Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.При этом, как заметила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова, американские СМИ отказываются поддерживать обоих кандидатов, считая их "российскими"."В этот раз они и не могут никого поддержать, ведь на обоих стоит печать "российский". Трампа американская медиа индустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать Путин. Поэтому информационный мейнстрим в Штатах и порвало. Сами загнали себя в тупик", - констатировала Захарова.Еще по теме: Женская Америка уже определилась с выбором, а Трамп еще не предоставил президентскую справку и Самый мирный президент США? Западные СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Украиной.
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новости, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, мария захарова, выборы, капитолий
Новости, США, Америка, Дональд Трамп, Камала Харрис, Мария Захарова, выборы, Капитолий

Штурм Капитолия покажется чаепитием: США предсказали политическое цунами после выборов

08:49 31.10.2024 (обновлено: 08:59 31.10.2024)
 
© AP Photo/Manuel Balce Ceneta
© AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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Независимо от итогов выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, страну ждет опасная ситуация. Такое мнение в беседе с журналистами агентства РИА новости 31 октября озвучил редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто
"Независимо от того, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах, мы столкнемся с совершенно новой и очень опасной ситуацией", - уверен журналист.
По его мнению, политические подходы Трампа все больше радикализируются: в случае победы он обещает применить нацгвардию для депортации нелегалов и стать "диктатором на один день". А на случай проигрыша, считает Вилайто, экс-президент готовит "базу к насильственным действиям и восстанию".
"Если победит [Камала] Харрис, я ожидаю, что мы увидим насилие на улицах в масштабах, по сравнению с которыми 6 января (захват Капитолия. - Ред.) покажется чаепитием. В любом случае, на горизонте цунами", - подытожил Журналист.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.
Харрис Трамп
29 октября, 21:07
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При этом, как заметила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова, американские СМИ отказываются поддерживать обоих кандидатов, считая их "российскими".
"В этот раз они и не могут никого поддержать, ведь на обоих стоит печать "российский". Трампа американская медиа индустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать Путин. Поэтому информационный мейнстрим в Штатах и порвало. Сами загнали себя в тупик", - констатировала Захарова.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
29 октября, 10:25
СМИ США отказываются поддержать обоих "российских" кандидатов в президенты, считает Захарова Медиамагнаты США и издания этой страны последовательно отказываются поддержать какого-либо кандидата на президентских выборах. Объяснение этому в своём телеграм-канале представила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Еще по теме: Женская Америка уже определилась с выбором, а Трамп еще не предоставил президентскую справку и Самый мирный президент США? Западные СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Украиной.
 
НовостиСШААмерикаДональд ТрампКамала ХаррисМария ЗахаровавыборыКапитолий
 
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Заголовок открываемого материала
08:49Штурм Капитолия покажется чаепитием: США предсказали политическое цунами после выборов
08:16Главное за ночь 31 октября
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