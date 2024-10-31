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Штурм Капитолия покажется чаепитием: США предсказали политическое цунами после выборов

Штурм Капитолия покажется чаепитием: США предсказали политическое цунами после выборов - 31.10.2024 Украина.ру

Штурм Капитолия покажется чаепитием: США предсказали политическое цунами после выборов

Независимо от итогов выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, страну ждет опасная ситуация. Такое мнение в беседе с журналистами агентства РИА новости 31 октября озвучил редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто

2024-10-31T08:49

2024-10-31T08:49

2024-10-31T08:59

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По его мнению, политические подходы Трампа все больше радикализируются: в случае победы он обещает применить нацгвардию для депортации нелегалов и стать "диктатором на один день". А на случай проигрыша, считает Вилайто, экс-президент готовит "базу к насильственным действиям и восстанию".Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.При этом, как заметила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова, американские СМИ отказываются поддерживать обоих кандидатов, считая их "российскими"."В этот раз они и не могут никого поддержать, ведь на обоих стоит печать "российский". Трампа американская медиа индустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать Путин. Поэтому информационный мейнстрим в Штатах и порвало. Сами загнали себя в тупик", - констатировала Захарова.Еще по теме: Женская Америка уже определилась с выбором, а Трамп еще не предоставил президентскую справку и Самый мирный президент США? Западные СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Украиной.

https://ukraina.ru/20241029/1058458536.html

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новости, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, мария захарова, выборы, капитолий