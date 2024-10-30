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Главный смутьян современной Америки вышел на свободу: поможет ли Стив Бэннон Трампу

Главный смутьян современной Америки вышел на свободу: поможет ли Стив Бэннон Трампу - 30.10.2024 Украина.ру

Главный смутьян современной Америки вышел на свободу: поможет ли Стив Бэннон Трампу

На свободу после четырех месяцев тюрьмы вышел Стив Бэннон – в недавнем прошлом один из ближайших соратников Дональда Трампа и главный жупел антитрамповской пропаганды. Что о нем только не судачили: фашист, расист, антисемит, сексист. Кое-что из этого списка очень похоже на правду

2024-10-30T17:07

2024-10-30T17:07

2024-10-30T17:07

эксклюзив

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стив бэннон

сша

выборы

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В штабе ТрампаВ августе 2016 года глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт ушел в отставку. Что этому предшествовало и почему так произошло – читайте здесь.На его место неожиданно для многих был назначен Стивен (Стив) Бэннон – личность нерукопожатная для практически всего местного политического спектра: от либералов до консерваторов.Так уж завещали американские отцы-основатели, что свободу в самом ее девственном виде надо беречь, поэтому в США вольготно себя чувствуют неонацистские в самом неонацистском смысле этого слова партии. Они устраивают демонстрации, собрания, обвиняют родное правительство в том, что оно продалось иностранцам, сионистам и вообще готовится извести белокожих окончательно и бесповоротно.Надо отдать должное американской политической системе, она выработала к такого рода течениям и их сторонникам своего рода иммунитет.Да, вы можете думать что угодно, маршировать с какими угодно лозунгами, покрывать себя с головы до ног татуировками со свастикой, но в приличное общество вам путь заказан. Тем более во власть. И на пушечный выстрел таких оригиналов туда никто не пустит. Взять хотя бы печально известный Ку-клукс-клан, который американское общество переварило и в конечном итоге низвело до уровня обычных околополитических скоморохов в нелепых нарядах.Так было до того момента, как в команде Дональда Трампа решили не назначить главой избирательного штаба Стива Бэннона.Правый уклонистНачинал он, как ни странно, как искусствовед. Закончил Политехнический университет Виргинии, степень магистра получал в Джорджтаунском университете. Затем он решил подтянуть свои навыки управленца, окончив Гарвард.После учебы Бэннон, как всякий уважающий себя американский патриот, отправился отдавать долг родине. Процесс этот растянулся на семь лет, которые он прослужил офицером на флоте, да ни где ни будь, а на Ближнем Востоке.Вернувшись на "гражданку", искусство он променял на банковское дело, устроившись в Goldman Sachs – в эту цитадель мировых финансовых воротил. Там он проработал еще шесть лет, достигнув должности управляющего партнера, после чего решил, что полученного опыта достаточно, чтобы отправиться в сольное плавание.В какой-то момент будущий советник Трампа подумал, а почему бы ему не совместить свой талант банкира с любовью к искусству. А важнейшим из искусств, как говаривал вождь мирового пролетариата, является кино, тем более для американцев с их Голливудом. Таким образом на свет появился банк Bannon & Co, который сконцентрировался на инвестициях в средства массовой коммуникации и на вложениях в кинобизнес.Именно банк имени себя позволил Бэннону сколотить неплохое состояние и начать карьеру политика и публициста. Первая сколоченная им организация называлась "Институт подотчетности правительства", она имела статус исследовательской и некоммерческой. В недрах этого "института" было написано и издано несколько нашумевших книг, снят ряд документальный фильмов, в которых в смелой манере обличались пороки как демократов, так и республиканцев. Оплеухи раздавались направо и налево, доставалось что Клинтонам, что Бушам.Не известно, насколько внимательно Бэннон читал Ленина, но следующий его шаг происходил в точном соответствии с известным тезисом Владимира Ильича о газете, как коллективном агитаторе, пропагандисте и организаторе.Аллюзия на главного коммуниста прошлого века не случайна. В то время как раз остался без присмотра маргинальный правый сайт Breitbart News, названный по имени его основателя Эндрю Брайтбарта, скончавшегося в 2012 году. Тоже, кстати, отставного кинопродюсера.Несмотря на сомнительную репутацию, издание Бэннона пользовалось популярностью у ультраправых, став своего рода точкой сборки для всех адептов идей расизма, неонацизма и прочих идеологий подобного толка.В поисках спонсораВажную роль в политической карьере Бэннона сыграла семья Мерсер, главой которой является один из первых разработчиков искусственного интеллекта и бывший руководитель хедж-фонда Renaissance Technologies LLC Роберт Мерсер.Его семья владеет собственным фондом, который много лет спонсирует Республиканскую партию. Помимо главы семьи, важную роль в этом спонсорстве играют дочери Мерсера, в частности Ребекка Мерсер, которая тяготеет к наиболее экстравагантным персонажам в республиканской тусовке.Именно Мерсеры в свое время выкупили Breitbart News и сделали Бэннона его начальником. СМИ писали, что Ребекка Мерсер и познакомила своего фаворита с Дональдом Трампом.Будущему президенту понравился напор и размах мысли своего нового товарища, поэтому свято место главы избирательного штаба пустовало недолго и за несколько месяцев до выборов Бэннон получил карт-бланш на руководство кампанией Трампа.Вершина карьерыПервое, что сделал Бэннон, это решил проблему бойкота традиционных американских СМИ-гигантов по отношению к Трампу, сделав ставку на соцсети и интернет.Этот шаг напрашивался, потому что именно во всемирной паутине окопалась большая часть радикалов, читающих Breitbart News, готовая поддержать Трампа. К этому моменту Бэннон сумел придать этому разношерстному конгломерату легкий налет интеллектуализма, что позволило убедить более традиционных республиканцев не чураться радикалов.Через несколько дней после победы на выборах Трамп объявил, что Бэннон займет одну из ключевых должностей в его администрации. Бывший банкир на глазах превращался в главного идеолога в Белом доме.Демократы выступили резко против. Член Палаты представителей Дэвид Чичиллине собрал 169 подписей парламентариев под письмом, в котором Бэннон был назван расистом, антисемитом и сексистом, конгрессмены потребовали у Трампа отменить свое решение.Сам советник Трампа неоднократно пытался отмежеваться от подобных обвинений. Так, политик назвал этно-националистов неудачниками и "сборищем клоунов", подчеркнув, что лично он выступает за экономический национализм, без завихрений на расовой почве.Так или иначе, протесты демократов услышаны не были. Бэннон получил должность старшего советника и был введен в состав Совета нацбезопасности США. О роли праворадикала в конфигурации той администрации Трампа говорит тот факт, что в тот же день, как Бэннон был введен в Совет национальной безопасности, оттуда в обратном направлении проследовали глава объединенного комитета начальников штабов и директор национальной разведки, которых с тех пор приглашали на заседания лишь по мере необходимости.В начале февраля 2017 года Бэннон и президентский зять Джаред Кушнер создали Группу стратегических инициатив, которая не зависела от других структур администрации Трампа и претендовала на место параллельного управляющего центра.Начало концаТучи над Бэнноном стали сгущаться уже весной 2017-го, когда его вывели из состава Совета нацбезопасности. Поползи слухи, что Трамп не сильно доволен своим протеже, которого упрекали в слишком тесных связях с нелояльными СМИ и возможных утечках информации за пределы Белого дома.Абсолютно неформатный Бэннон в итоге стал жертвой дворцовых интриг, в которых потонула администрация Трампа, собранная по принципу с миру по нитке. У него были конфликты с Кушнером, с его супругой Иванкой Трамп, а также прочими членами президентской команды. В середине августа Бэннон ушел в отставку.На это наложились протесты ультраправых в Шарлоттсвилле, где произошли беспорядки из-за планов местных властей демонтировать памятник генералу Ли - одному из лидеров конфедератов. Уступая давлению, Трамп решил дистанцироваться от своего соратника. После этого политик вернулся в Breitbart News, однако на этом не остановился. Он возглавил базирующийся в Брюсселе аналитический центр под названием "Движение", который занимался пиаром правых европейских политиков перед выборами в Европарламент, а также провел несколько заметных акций.Одна из них была посвящена протесту против Китая, ее он проводил совместно с опальным китайским миллиардером Го Вэньгуем, который на родине был осужден за мошенничество. Бэннон также стоял у истоков кампании в поддержку строительства стены на границе с Мексикой.Отношения Бэннона с Трампом окончательно испортились. В тот момент Америку как раз накрыл скандал с "российским вмешательством" в выборы. В одном из обнародованных документов цитировались слова бывшего советника главы государства, который назвал "напатриотичной и предательской" встречу Пола Манафорта и Джареда Кушнера с российским адвокатом Натальей Весельницкой. В ответ адвокат Трампа Рудольф Джулиани пригрозил Бэннону иском за клевету.Потерял бывший советник поддержку и других видных республиканцев, Ребекка Мерсер прекратила финансировать его сайт.В августе 2020 года он был арестован на яхте Го Вэньгуя по делу о мошенничестве при сборе средств на ту самую кампанию в поддержку стены на мексиканской границе. Суд над ним был назначен на май следующего года, однако еще в январе, буквально в последний день пребывания в должности Трамп помиловал его.Система от Бэннона на этом не отстала. Его стали вызывать в Конгресс на дачу показаний по делу о захвате Капитолия 6 января 2021 года, однако все повестки он игнорировал. Также он отказался предоставлять следствию затребованные документы. Все это тянуло на сразу несколько уголовных статей.Его обвинили в неуважении к Конгрессу, что карается несколькими месяцами тюрьмы. Начался долгий период апелляций, который завершился только в конце июня этого года. Сдаваясь ФБР, Бэннон заявил, что он будет свергать режим Джо Байдена. Бэннон отправился в тюрьму и вышел оттуда за неделю до президентских выборов в США.Несмотря на сложную историю взаимоотношений, Бэннон по-прежнему поддерживает своего бывшего начальника и желает ему вновь занять высший государственный пост. Уже через час после освобождения он вышел в эфир своего подкаста, где раскритиковал демократов и заявил, что заключение не только не сломало его, но сделало сильнее.О том, какое значение имеет для Дональда Трампа его зять Джаред Кушнер - в материале издания Украина.ру Связной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя Кушнера.

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эксклюзив, дональд трамп, стив бэннон, сша, выборы