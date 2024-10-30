Лобода — поклоннице: "Либо ты поддерживаешь Украину, либо уходи" - 30.10.2024 Украина.ру
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Лобода — поклоннице: "Либо ты поддерживаешь Украину, либо уходи"
Лобода — поклоннице: "Либо ты поддерживаешь Украину, либо уходи" - 30.10.2024 Украина.ру
Лобода — поклоннице: "Либо ты поддерживаешь Украину, либо уходи"
Украинская певица Светлана Лобода спровоцировала конфликт, пытаясь заставить зрительницу высказаться против российской власти в поддержку Украины. После отказа девушки Лобода выгнала поклонницу из зала, заявив, что зрители должны поддерживать ее позицию
2024-10-30T14:48
2024-10-30T14:48
украина
новости
ереван
лобода
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Это произошло на концерте исполнительницы в Ереване, о чем написал Телеграмм-канал RT, приложив видео очевидца.Как сообщает источник, общаясь с русскоговорящим залом, певица пригласила на сцену девушку по имени Юлия. Лобода поднесла к зрительнице микрофон и, обратившись к ней, заявила:Юлия ответила певице, что не желает обсуждать политику, и отказалась повторять высказывание Лободы, после чего исполнительница закончила разговор."Тогда я вас отпускаю и больше с вами говорить не хочу, не могу. Вы приехали ко мне на концерт, значит вы должны поддерживать мою позицию", — сказала Лобода.Как пишет Телеграмм-канал RT, певица выгнала Юлию из зала, несмотря на то, что у нее был оплаченный билет.Ранее бывшая солистка группы "ВИА Гра" уже была замечена в скандалах. После начала СВО Лобода высказалась в поддержку Украины, но добавила, что готова выступать для русскоговорящих слушателей за пределами России.Полная история — в материале У разбитого корыта. Где теперь Меладзе, Лобода, Сердючка и другие украинские артистыЕще один крупный скандал разгорелся в августе прошлого года на концерте в Ницце. Лобода исполнила русскую песню, обернувшись в украинский флаг.Об этом — "Хит на русском и украинский флаг": Лобода поставила под сомнение свой патриотизм на очередном концертеПосле этого скандала певица была завалена письмами и комментариями, которые сводились к одному: "Пой на своем языке!". Лобода не стала переходить на украинский язык и заявила, что каждый выбирает свой путь сам:"Я для себя приняла решение, что буду петь и на украинском языке, и на русском".Подробнее об этом — "У каждого свой путь": Лобода решила не отказываться от своих песен на русскомПевица подверглась хейту и на родине из-за ее отказа переходить на украинский язык.Более подробно об этом — Киев отменил концерт Лободы
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Новости
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украина, новости, ереван, лобода
Украина, Новости, Ереван, Лобода

Лобода — поклоннице: "Либо ты поддерживаешь Украину, либо уходи"

14:48 30.10.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль "Жара"
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© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Украинская певица Светлана Лобода спровоцировала конфликт, пытаясь заставить зрительницу высказаться против российской власти в поддержку Украины. После отказа девушки Лобода выгнала поклонницу из зала, заявив, что зрители должны поддерживать ее позицию
Это произошло на концерте исполнительницы в Ереване, о чем написал Телеграмм-канал RT, приложив видео очевидца.
Как сообщает источник, общаясь с русскоговорящим залом, певица пригласила на сцену девушку по имени Юлия. Лобода поднесла к зрительнице микрофон и, обратившись к ней, заявила:
"Я хочу, чтобы вы сказали: я за то, чтобы правительство России прекратило эту ужасную, беспощадную войну по отношению к Украине".
Юлия ответила певице, что не желает обсуждать политику, и отказалась повторять высказывание Лободы, после чего исполнительница закончила разговор.
"Тогда я вас отпускаю и больше с вами говорить не хочу, не могу. Вы приехали ко мне на концерт, значит вы должны поддерживать мою позицию", — сказала Лобода.
Как пишет Телеграмм-канал RT, певица выгнала Юлию из зала, несмотря на то, что у нее был оплаченный билет.
Ранее бывшая солистка группы "ВИА Гра" уже была замечена в скандалах. После начала СВО Лобода высказалась в поддержку Украины, но добавила, что готова выступать для русскоговорящих слушателей за пределами России.
Полная история — в материале У разбитого корыта. Где теперь Меладзе, Лобода, Сердючка и другие украинские артисты
Еще один крупный скандал разгорелся в августе прошлого года на концерте в Ницце. Лобода исполнила русскую песню, обернувшись в украинский флаг.
Об этом — "Хит на русском и украинский флаг": Лобода поставила под сомнение свой патриотизм на очередном концерте
После этого скандала певица была завалена письмами и комментариями, которые сводились к одному: "Пой на своем языке!". Лобода не стала переходить на украинский язык и заявила, что каждый выбирает свой путь сам:
"Я для себя приняла решение, что буду петь и на украинском языке, и на русском".
Подробнее об этом — "У каждого свой путь": Лобода решила не отказываться от своих песен на русском
Певица подверглась хейту и на родине из-за ее отказа переходить на украинский язык.
Более подробно об этом — Киев отменил концерт Лободы
 
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