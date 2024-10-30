"Томагавки" из США и штаб НАТО в Ростоке: политолог назвал два серьезных просчета Писториуса - 30.10.2024 Украина.ру
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"Томагавки" из США и штаб НАТО в Ростоке: политолог назвал два серьезных просчета Писториуса
"Томагавки" из США и штаб НАТО в Ростоке: политолог назвал два серьезных просчета Писториуса - 30.10.2024 Украина.ру
"Томагавки" из США и штаб НАТО в Ростоке: политолог назвал два серьезных просчета Писториуса
Если под Ростоком появится штаб НАТО, то будет открыт ящик Пандоры и путь для продвижения НАТО на восток Германии. Это крайне серьезный просчет Бориса Писториуса и как министра обороны Германии, и как члена партии СДПГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
2024-10-30T04:00
2024-10-30T04:00
новости
германия
россия
балтийское море
борис писториус
нато
договор
ракеты
гдр
штаб
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На днях глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил об открытии военно-морского штаба НАТО в восточногерманском городе Росток. Это решение нарушает Договор 2+4 1990, который сделал возможным объединение Германии и предусматривал, что немецкие войска НАТО не будут размещаться в этой части страны.По словам эксперта, Балтийское море в этом случае простреливается вдоль и поперек. Если будет какой-то серьезный конфликт, то я не думаю, что у России возникнут какие-то проблемы. Он напомнил, что Росток — это северная земля бывшей ГДР и поэтому заявления Писториуса по поводу новой штаб-квартиры — действительно серьезное нарушение Договора 2+4.По мнению политолога, это уже второй крайне серьезный просчет Бориса Писториуса и как министра обороны Германии, и как члена партии СДПГ. Первый просчет был после саммита в Вашингтоне, когда Писториус заявил о том, что до 2026 года необходимо разместить на территории Германии американские ракеты "Томагавк", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Борисова: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией на сайте Украина.руПодробнее о ситуации в Арктике — в статье Павла Котова Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Шанс России в эпоху глобального потепления
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новости, германия, россия, балтийское море, борис писториус, нато, договор, ракеты, гдр, штаб, балтика, детали, война, информационная война
Новости, Германия, Россия, Балтийское море, Борис Писториус, НАТО, договор, ракеты, ГДР, штаб, Балтика, детали, война, информационная война

"Томагавки" из США и штаб НАТО в Ростоке: политолог назвал два серьезных просчета Писториуса

04:00 30.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
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© РИА Новости . Сергей Степанов
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Если под Ростоком появится штаб НАТО, то будет открыт ящик Пандоры и путь для продвижения НАТО на восток Германии. Это крайне серьезный просчет Бориса Писториуса и как министра обороны Германии, и как члена партии СДПГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
На днях глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил об открытии военно-морского штаба НАТО в восточногерманском городе Росток. Это решение нарушает Договор 2+4 1990, который сделал возможным объединение Германии и предусматривал, что немецкие войска НАТО не будут размещаться в этой части страны.
По словам эксперта, Балтийское море в этом случае простреливается вдоль и поперек. Если будет какой-то серьезный конфликт, то я не думаю, что у России возникнут какие-то проблемы.
Он напомнил, что Росток — это северная земля бывшей ГДР и поэтому заявления Писториуса по поводу новой штаб-квартиры — действительно серьезное нарушение Договора 2+4.

"Этот договор составлялся, когда происходил аншлюс Германской Демократической Республики западными немцами. Договор содержал гарантии того, что на территории бывшей ГДР не будет баз НАТО. Если под Ростоком появится эта база, то будет открыт ящик Пандоры и путь для продвижения НАТО на восток Германии", — отметил Борисов.

По мнению политолога, это уже второй крайне серьезный просчет Бориса Писториуса и как министра обороны Германии, и как члена партии СДПГ.
Первый просчет был после саммита в Вашингтоне, когда Писториус заявил о том, что до 2026 года необходимо разместить на территории Германии американские ракеты "Томагавк", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Борисова: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией на сайте Украина.ру
Подробнее о ситуации в Арктике — в статье Павла Котова Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Шанс России в эпоху глобального потепления
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