https://ukraina.ru/20241030/1058463517.html

"Томагавки" из США и штаб НАТО в Ростоке: политолог назвал два серьезных просчета Писториуса

"Томагавки" из США и штаб НАТО в Ростоке: политолог назвал два серьезных просчета Писториуса - 30.10.2024 Украина.ру

"Томагавки" из США и штаб НАТО в Ростоке: политолог назвал два серьезных просчета Писториуса

Если под Ростоком появится штаб НАТО, то будет открыт ящик Пандоры и путь для продвижения НАТО на восток Германии. Это крайне серьезный просчет Бориса Писториуса и как министра обороны Германии, и как члена партии СДПГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

2024-10-30T04:00

2024-10-30T04:00

2024-10-30T04:00

новости

германия

россия

балтийское море

борис писториус

нато

договор

ракеты

гдр

штаб

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На днях глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил об открытии военно-морского штаба НАТО в восточногерманском городе Росток. Это решение нарушает Договор 2+4 1990, который сделал возможным объединение Германии и предусматривал, что немецкие войска НАТО не будут размещаться в этой части страны.По словам эксперта, Балтийское море в этом случае простреливается вдоль и поперек. Если будет какой-то серьезный конфликт, то я не думаю, что у России возникнут какие-то проблемы. Он напомнил, что Росток — это северная земля бывшей ГДР и поэтому заявления Писториуса по поводу новой штаб-квартиры — действительно серьезное нарушение Договора 2+4.По мнению политолога, это уже второй крайне серьезный просчет Бориса Писториуса и как министра обороны Германии, и как члена партии СДПГ. Первый просчет был после саммита в Вашингтоне, когда Писториус заявил о том, что до 2026 года необходимо разместить на территории Германии американские ракеты "Томагавк", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Борисова: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией на сайте Украина.руПодробнее о ситуации в Арктике — в статье Павла Котова Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Шанс России в эпоху глобального потепления

https://ukraina.ru/20241029/1058458847.html

германия

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балтийское море

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новости, германия, россия, балтийское море, борис писториус, нато, договор, ракеты, гдр, штаб, балтика, детали, война, информационная война