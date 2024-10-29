https://ukraina.ru/20241029/1058449015.html

Штурмовики 5-й танковой бригады подняли российский флаг в Ясной Поляне

Штурмовики 5-й танковой бригады подняли российский флаг в Ясной Поляне - 29.10.2024 Украина.ру

Штурмовики 5-й танковой бригады подняли российский флаг в Ясной Поляне

Армия России успешно продвигается в зоне СВО, освобождая новые населённые пункты в зоне СВО. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

2024-10-29T14:15

2024-10-29T14:15

2024-10-29T14:15

новости

россия

селидово

украина

вооруженные силы украины

всу

потери всу

днр

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1c/1058426066_0:617:1201:1292_1920x0_80_0_0_df9c4a7c01e0dbe7bba61f8a4a4ca1f0.png

"Помимо Шахтерского, у противника отвалилась и соседняя Ясная Поляна. Штурмовики 5-й танковой бригады подняли российский флаг в поселке", - сказано в публикации телеграм-канала "Военный осведомитель".В ней также отмечено, что темпы российского продвижения в сторону Курахово с юга растут."Армия России подняла флаг над Ясной Поляной, прорывая Южнодонецкий фронт", - подтверждают авторы телеграм-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны".По их информации российские войска продолжают активное наступление к Константинополю, уверенно продавливая оборону противника и продвигаясь вперёд.Также 29 октября Минобороны России сообщило об освобождении города Селидово. Он находится на пути к крупному центру снабжения ВСУ в СВО – городу Покровску (переименованный Красноармейск).Новости на эту тему: Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФ

россия

селидово

украина

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, селидово, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, днр, сво