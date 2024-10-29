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Штурмовики 5-й танковой бригады подняли российский флаг в Ясной Поляне
Штурмовики 5-й танковой бригады подняли российский флаг в Ясной Поляне - 29.10.2024 Украина.ру
Штурмовики 5-й танковой бригады подняли российский флаг в Ясной Поляне
Армия России успешно продвигается в зоне СВО, освобождая новые населённые пункты в зоне СВО. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
2024-10-29T14:15
2024-10-29T14:15
2024-10-29T14:15
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"Помимо Шахтерского, у противника отвалилась и соседняя Ясная Поляна. Штурмовики 5-й танковой бригады подняли российский флаг в поселке", - сказано в публикации телеграм-канала "Военный осведомитель".В ней также отмечено, что темпы российского продвижения в сторону Курахово с юга растут."Армия России подняла флаг над Ясной Поляной, прорывая Южнодонецкий фронт", - подтверждают авторы телеграм-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны".По их информации российские войска продолжают активное наступление к Константинополю, уверенно продавливая оборону противника и продвигаясь вперёд.Также 29 октября Минобороны России сообщило об освобождении города Селидово. Он находится на пути к крупному центру снабжения ВСУ в СВО – городу Покровску (переименованный Красноармейск).Новости на эту тему: Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФ
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, россия, селидово, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, днр, сво
Новости, Россия, Селидово, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ДНР, СВО
Штурмовики 5-й танковой бригады подняли российский флаг в Ясной Поляне
Армия России успешно продвигается в зоне СВО, освобождая новые населённые пункты в зоне СВО. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
"Помимо Шахтерского, у противника отвалилась и соседняя Ясная Поляна. Штурмовики 5-й танковой бригады подняли российский флаг в поселке", - сказано в публикации телеграм-канала "Военный осведомитель
".
В ней также отмечено, что темпы российского продвижения в сторону Курахово
с юга растут.
"Армия России подняла флаг над Ясной Поляной, прорывая Южнодонецкий фронт", - подтверждают авторы телеграм-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны
".
По их информации российские войска продолжают активное наступление к Константинополю, уверенно продавливая оборону противника и продвигаясь вперёд.
Также 29 октября Минобороны России сообщило об освобождении города Селидово
. Он находится на пути к крупному центру снабжения ВСУ
в СВО – городу Покровску (переименованный Красноармейск).