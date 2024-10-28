Генерала Оглоблина обвинили в получении взятки при исполнении гособоронзаказа - 28.10.2024 Украина.ру
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Генерала Оглоблина обвинили в получении взятки при исполнении гособоронзаказа
Генерала Оглоблина обвинили в получении взятки при исполнении гособоронзаказа - 28.10.2024 Украина.ру
Генерала Оглоблина обвинили в получении взятки при исполнении гособоронзаказа
В отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина возбуждено уголовное дело. Об этом 28 октября сообщает СК РФ
2024-10-28T10:43
2024-10-28T10:43
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уголовное дело
криминал
коррупция
взятка
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Генерал-майор Александр Оглоблин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обвиняемый взят под стражу."По версии следствия, в 2016-2021 Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку в размере более 10 млн рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России", - сказано в официальном сообщении.Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела.До этого "Ущерб свыше 73 миллионов рублей": СК завершил следствие по делу главы по обеспечению гособоронзаказаРанее в новостях: Квартиры в Москве и 65 миллионов наличных: изменилась судьба двух фигурантов в деле о гособоронзаказеТакже на эту тему: Задержан предприниматель, подозреваемый в крупном мошенничестве при исполнении гособоронзаказа
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новости, россия, москва, ск рф, минобороны рф, следственный комитет, уголовное дело, криминал, коррупция, взятка, оборонный бюджет, генерал
Новости, Россия, Москва, СК РФ, Минобороны РФ, Следственный комитет, уголовное дело, криминал, коррупция, взятка, оборонный бюджет, генерал

Генерала Оглоблина обвинили в получении взятки при исполнении гособоронзаказа

10:43 28.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОбыски в Федеральной таможенной службе
Обыски в Федеральной таможенной службе - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина возбуждено уголовное дело. Об этом 28 октября сообщает СК РФ
Генерал-майор Александр Оглоблин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обвиняемый взят под стражу.
"По версии следствия, в 2016-2021 Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку в размере более 10 млн рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России", - сказано в официальном сообщении.
Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела.
До этого "Ущерб свыше 73 миллионов рублей": СК завершил следствие по делу главы по обеспечению гособоронзаказа
Ранее в новостях: Квартиры в Москве и 65 миллионов наличных: изменилась судьба двух фигурантов в деле о гособоронзаказе
Также на эту тему: Задержан предприниматель, подозреваемый в крупном мошенничестве при исполнении гособоронзаказа
 
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