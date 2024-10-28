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Генерала Оглоблина обвинили в получении взятки при исполнении гособоронзаказа

Генерала Оглоблина обвинили в получении взятки при исполнении гособоронзаказа - 28.10.2024 Украина.ру

Генерала Оглоблина обвинили в получении взятки при исполнении гособоронзаказа

В отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина возбуждено уголовное дело. Об этом 28 октября сообщает СК РФ

2024-10-28T10:43

2024-10-28T10:43

2024-10-28T10:43

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Генерал-майор Александр Оглоблин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обвиняемый взят под стражу."По версии следствия, в 2016-2021 Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку в размере более 10 млн рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России", - сказано в официальном сообщении.Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела.До этого "Ущерб свыше 73 миллионов рублей": СК завершил следствие по делу главы по обеспечению гособоронзаказаРанее в новостях: Квартиры в Москве и 65 миллионов наличных: изменилась судьба двух фигурантов в деле о гособоронзаказеТакже на эту тему: Задержан предприниматель, подозреваемый в крупном мошенничестве при исполнении гособоронзаказа

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