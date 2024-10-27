https://ukraina.ru/20241027/1058395862.html

По примеру Украины: пойдёт ли Санду на провокацию с Приднестровьем и что будет с Молдавией – Сочкан

По примеру Украины: пойдёт ли Санду на провокацию с Приднестровьем и что будет с Молдавией – Сочкан - 27.10.2024 Украина.ру

По примеру Украины: пойдёт ли Санду на провокацию с Приднестровьем и что будет с Молдавией – Сочкан

Специальный корреспондент Комсомольской правды Виталий Сочкан, который недавно побывал в Молдавии, рассказал об итогах президентских выборов и референдума,... Украина.ру, 27.10.2024

2024-10-27T10:43

2024-10-27T10:43

2024-10-27T10:43

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молдавия

украина

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ес

восточное партнерство

санду майя

бывший ссср

референдум

президентские выборы

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Специальный корреспондент Комсомольской правды Виталий Сочкан, который недавно побывал в Молдавии, рассказал об итогах президентских выборов и референдума, прошедших в этой стране, о чаяниях людей и о личных впечатлениях от ситуации в Молдавии. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:45 – Первый тур выборов и раскол в Молдавии; 07:18 – Победа оппозиции и вопрос евроинтеграции; 14:04 – Что говорят сами молдаване. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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