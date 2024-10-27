По примеру Украины: пойдёт ли Санду на провокацию с Приднестровьем и что будет с Молдавией – Сочкан - 27.10.2024 Украина.ру
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По примеру Украины: пойдёт ли Санду на провокацию с Приднестровьем и что будет с Молдавией – Сочкан
По примеру Украины: пойдёт ли Санду на провокацию с Приднестровьем и что будет с Молдавией – Сочкан - 27.10.2024 Украина.ру
По примеру Украины: пойдёт ли Санду на провокацию с Приднестровьем и что будет с Молдавией – Сочкан
Специальный корреспондент Комсомольской правды Виталий Сочкан, который недавно побывал в Молдавии, рассказал об итогах президентских выборов и референдума,... Украина.ру, 27.10.2024
2024-10-27T10:43
2024-10-27T10:43
видео
молдавия
украина
приднестровье
ес
восточное партнерство
санду майя
бывший ссср
референдум
президентские выборы
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Специальный корреспондент Комсомольской правды Виталий Сочкан, который недавно побывал в Молдавии, рассказал об итогах президентских выборов и референдума, прошедших в этой стране, о чаяниях людей и о личных впечатлениях от ситуации в Молдавии. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:45 – Первый тур выборов и раскол в Молдавии; 07:18 – Победа оппозиции и вопрос евроинтеграции; 14:04 – Что говорят сами молдаване. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
молдавия
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видео, молдавия, украина, приднестровье, ес, восточное партнерство, санду майя, бывший ссср, референдум, президентские выборы, приднестровская молдавская республика, пмр, гагаузия, румыния, видео, евроинтеграция
Видео, Молдавия, Украина, Приднестровье, ЕС, Восточное партнерство, Санду Майя, бывший СССР, референдум, президентские выборы, Приднестровская Молдавская Республика, ПМР, Гагаузия, Румыния, евроинтеграция

По примеру Украины: пойдёт ли Санду на провокацию с Приднестровьем и что будет с Молдавией – Сочкан

10:43 27.10.2024
 
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Специальный корреспондент Комсомольской правды Виталий Сочкан, который недавно побывал в Молдавии, рассказал об итогах президентских выборов и референдума, прошедших в этой стране, о чаяниях людей и о личных впечатлениях от ситуации в Молдавии.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:45 – Первый тур выборов и раскол в Молдавии;
07:18 – Победа оппозиции и вопрос евроинтеграции;
14:04 – Что говорят сами молдаване.
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ВидеоМолдавияУкраинаПриднестровьеЕСВосточное партнерствоСанду Майябывший СССРреферендумпрезидентские выборыПриднестровская Молдавская РеспубликаПМРГагаузияРумынияевроинтеграция
 
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