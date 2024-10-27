Блинкен, Салливан и Остин — до свиданья. Американист рассказал, какие роли уготованы для Маска и Карлсона - 27.10.2024 Украина.ру
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Блинкен, Салливан и Остин — до свиданья. Американист рассказал, какие роли уготованы для Маска и Карлсона
Блинкен, Салливан и Остин — до свиданья. Американист рассказал, какие роли уготованы для Маска и Карлсона - 27.10.2024 Украина.ру
Блинкен, Салливан и Остин — до свиданья. Американист рассказал, какие роли уготованы для Маска и Карлсона
Кандидаты на высшие посты в США при Трампе — разношерстны. В кабинет правительства Америки могут войти не только родственники экс-президента США, но и личности, известные в других сферах
2024-10-27T05:10
2024-10-27T05:10
новости
сша
америка
дональд трамп
илон маск
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.Он отметил, что несмотря на то, что претендентов в администрацию Трампа в случае победы на выборах большое количество, интерес вызывают лишь некоторые. По его словам, обратить внимание стоит на журналиста Такера Карлсона и бывшего адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.Он добавил, что самая примечательная, самая антироссийская и проукраинская фигура — сенатор штата Флорида кубинец Марк Рубио. Он приобрел бешеную популярность среди латиносов США, считает родными языками английский и испанский. Естественно, если Рубио станет главой Госдепа, он будет концентрироваться на странах Латинской Америки, подметил Вайнер.Эксперт также назвал претендентов на пост министра обороны. Далее он вспомнил Илона Маска и Роберта Кеннеди — младшего.“Маск рассматривается как главный консультант администрации Трампа, потому что прийти полноценно и работать в Белый дом у миллиардера нет возможности. Он занят в своём бизнесе. Роберт Кеннеди – младший, который присягнул Трампу, рассматривается как член администрации. Мне кажется, он рвётся в министры здравоохранения”, — прокомментировал Вайнер.Кроме того, если говорить о правительстве Трампа в случае его победы — большую роль там будут играть оба его сына, заметил эксперт. В заключении Вайнер направил свои рассуждения на Блинкена, Остина и Салливана:“Они на 100% уйдут, как я сказал ранее. Как правило, люди такого уровня уходят на главные позиции в консалтинговые компании, в университеты или различные фонды. Пусть пишут книги, мемуары, выступают с речами за гонорар в 150–200 тысяч долларов”.Подробнее об участии родственника Трампа в правительстве США в случае победы — в материале Связной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя КушнераПолный текст интервью, в котором эксперт выдвинул свои предположения по поводу кандидатов на высшие посты в США при Камале Харрис, — Дама во главе Пентагона и джентльмен вместо первой леди. Грег Вайнер о будущих командах Харрис и Трампа
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новости, сша, америка, дональд трамп, илон маск, детали
Новости, США, Америка, Дональд Трамп, Илон Маск, детали

Блинкен, Салливан и Остин — до свиданья. Американист рассказал, какие роли уготованы для Маска и Карлсона

05:10 27.10.2024
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP / J. Scott Applewhite
Читать в
Кандидаты на высшие посты в США при Трампе — разношерстны. В кабинет правительства Америки могут войти не только родственники экс-президента США, но и личности, известные в других сферах
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.
Он отметил, что несмотря на то, что претендентов в администрацию Трампа в случае победы на выборах большое количество, интерес вызывают лишь некоторые. По его словам, обратить внимание стоит на журналиста Такера Карлсона и бывшего адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.
“Карлсон спит и видит как стать госсекретарём США. Его взгляды комментировать не имеет смысла — все ясно и понятно, особенно после интервью с Владимиром Путиным. Что касается юриста Джулиани — это самый верный союзник Трампа”, — пояснил Вайнер.
Он добавил, что самая примечательная, самая антироссийская и проукраинская фигура — сенатор штата Флорида кубинец Марк Рубио. Он приобрел бешеную популярность среди латиносов США, считает родными языками английский и испанский. Естественно, если Рубио станет главой Госдепа, он будет концентрироваться на странах Латинской Америки, подметил Вайнер.
Эксперт также назвал претендентов на пост министра обороны. Далее он вспомнил Илона Маска и Роберта Кеннеди — младшего.
Маск рассматривается как главный консультант администрации Трампа, потому что прийти полноценно и работать в Белый дом у миллиардера нет возможности. Он занят в своём бизнесе. Роберт Кеннеди – младший, который присягнул Трампу, рассматривается как член администрации. Мне кажется, он рвётся в министры здравоохранения”, — прокомментировал Вайнер.
Коллаж: Трамп, Макрон, Стармер, Шольц - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
23 октября, 07:10
Успехи Трампа и берлинский сговорВ первых числах октября американские букмекеры, до этого крайне низко оценивавшие шансы Трампа вторично избраться президентом США, внезапно коренным образом поменяли своё мнение. С тех пор ставки на Трампа постоянно растут.
Кроме того, если говорить о правительстве Трампа в случае его победы — большую роль там будут играть оба его сына, заметил эксперт. В заключении Вайнер направил свои рассуждения на Блинкена, Остина и Салливана:
Они на 100% уйдут, как я сказал ранее. Как правило, люди такого уровня уходят на главные позиции в консалтинговые компании, в университеты или различные фонды. Пусть пишут книги, мемуары, выступают с речами за гонорар в 150–200 тысяч долларов”.
Подробнее об участии родственника Трампа в правительстве США в случае победы — в материале Связной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя Кушнера
Полный текст интервью, в котором эксперт выдвинул свои предположения по поводу кандидатов на высшие посты в США при Камале Харрис, — Дама во главе Пентагона и джентльмен вместо первой леди. Грег Вайнер о будущих командах Харрис и Трампа
 
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