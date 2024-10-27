НАТО внутри НАТО: Зверев рассказал про подводные камни договора между Британией и Германией - 27.10.2024 Украина.ру
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НАТО внутри НАТО: Зверев рассказал про подводные камни договора между Британией и Германией
НАТО внутри НАТО: Зверев рассказал про подводные камни договора между Британией и Германией - 27.10.2024 Украина.ру
НАТО внутри НАТО: Зверев рассказал про подводные камни договора между Британией и Германией
Это сотрудничество ведется в рамках и под эгидой НАТО, и подпись под договором между Британией и Германией уже поставлена
2024-10-27T07:10
2024-10-27T07:10
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев.Он добавил, что в этом соглашении есть интересные аспекты.“Во-первых, немцы заказали восемь патрульных противолодочных самолетов Poceidon у фирмы Boeing. Более интересна совместная разработка дальнобойных вооружений. Там шла речь о том, что это будут более дальнобойные средства, чем Storm Shadow. Еще один нюанс. В Британии Rheinmetall откроет завод по производству артиллерийских стволов”, — описал Зверев.Ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро заявил, что этот договор в большей степени политический ход.“НАТО показало себя как неэффективный военный альянс. Но сейчас для США и Лондона важно сохранить Альянс, потому что это политический инструмент. Если отправить войска НАТО в какую-либо страну, она потеряет суверенитет”, — объяснил свои мысли Моро.Поэтому, по словам эксперта, для Лондона установить жесткие отношения с Германией значит сохранить Альянс. Им нужно найти причину, чтобы Альянс продолжил существовать, заключил Моро.Более подробно об этом — в интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйтиВ интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев озадачился вопросами: разве НАТО не предполагает сотрудничество между между этими странами? Зачем нужен еще отдельный договор?“Возникает ощущение, что НАТО как единая организация в Европе если не перестанет существовать, то ее контроль на европейском континенте будет слабеть. Британия как страна, которая вышла из Евросоюза, пытается выстраивать с Германией, ведущей страной Европы, взаимодействие в военной сфере”, — поделился своими рассуждениями Перенджиев.По его словам, происходит это в преддверии выборов президента в США, которые могут изменить существование Североатлантического альянса.Он считает, что не только Трамп, но и Харрис не будет способствовать укреплению НАТО. Есть риски продолжения внутренней борьбы в США и после выборов. Тогда уже будет точно не до НАТО, добавил эксперт.Подробнее об этом — в интервью Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызовThe Sunday Times сообщает, что Британия и Германия подпишут "исторический оборонный пакт", который позволит сформировать более тесные военные связи и связи в сфере безопасности с Евросоюзом.Полный текст интервью — Юрий Зверев: НАТО надеется на свои технологии, но Россия может сделать неожиданный ход в Атлантике
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Новости, Британия, Германия, США, НАТО, ЕС, Европа, Запад, детали

НАТО внутри НАТО: Зверев рассказал про подводные камни договора между Британией и Германией

07:10 27.10.2024
 
© commons.wikimedia.org / Estonian Foreign MinistryНАТО
НАТО - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© commons.wikimedia.org / Estonian Foreign Ministry
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Это сотрудничество ведется в рамках и под эгидой НАТО, и подпись под договором между Британией и Германией уже поставлена
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев.
“С другой стороны, европейские страны подстраховываются, если США снизят усилия по обороне Европы. Трамп этим постоянно грозится, и есть шанс, что он вернется к власти. Европейцы объединяются, но это акценты внутри НАТО”, — поделился мыслями Зверев.
Он добавил, что в этом соглашении есть интересные аспекты.
“Во-первых, немцы заказали восемь патрульных противолодочных самолетов Poceidon у фирмы Boeing. Более интересна совместная разработка дальнобойных вооружений. Там шла речь о том, что это будут более дальнобойные средства, чем Storm Shadow. Еще один нюанс. В Британии Rheinmetall откроет завод по производству артиллерийских стволов”, — описал Зверев.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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Ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро заявил, что этот договор в большей степени политический ход.
“НАТО показало себя как неэффективный военный альянс. Но сейчас для США и Лондона важно сохранить Альянс, потому что это политический инструмент. Если отправить войска НАТО в какую-либо страну, она потеряет суверенитет”, — объяснил свои мысли Моро.
Поэтому, по словам эксперта, для Лондона установить жесткие отношения с Германией значит сохранить Альянс. Им нужно найти причину, чтобы Альянс продолжил существовать, заключил Моро.
Более подробно об этом — в интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти
В интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев озадачился вопросами: разве НАТО не предполагает сотрудничество между между этими странами? Зачем нужен еще отдельный договор?
“Возникает ощущение, что НАТО как единая организация в Европе если не перестанет существовать, то ее контроль на европейском континенте будет слабеть. Британия как страна, которая вышла из Евросоюза, пытается выстраивать с Германией, ведущей страной Европы, взаимодействие в военной сфере”, — поделился своими рассуждениями Перенджиев.
По его словам, происходит это в преддверии выборов президента в США, которые могут изменить существование Североатлантического альянса.
Он считает, что не только Трамп, но и Харрис не будет способствовать укреплению НАТО. Есть риски продолжения внутренней борьбы в США и после выборов. Тогда уже будет точно не до НАТО, добавил эксперт.
Подробнее об этом — в интервью Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызов
The Sunday Times сообщает, что Британия и Германия подпишут "исторический оборонный пакт", который позволит сформировать более тесные военные связи и связи в сфере безопасности с Евросоюзом.
Полный текст интервью — Юрий Зверев: НАТО надеется на свои технологии, но Россия может сделать неожиданный ход в Атлантике
 
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