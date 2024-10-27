Эксперт: Президентские выборы в Америке ставят под угрозу существование НАТО - 27.10.2024 Украина.ру
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Эксперт: Президентские выборы в Америке ставят под угрозу существование НАТО
Эксперт: Президентские выборы в Америке ставят под угрозу существование НАТО - 27.10.2024 Украина.ру
Эксперт: Президентские выборы в Америке ставят под угрозу существование НАТО
Выборы в США не повлияют на укрепление НАТО, так как оба кандидата не собираются этому способствовать. К этому ведущие страны Европы уже начинают готовиться
2024-10-27T06:20
2024-10-27T06:20
новости
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британия
сша
дональд трамп
нато
ес
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детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Рассуждая на тему документа, который собираются подписать Британия и Германия, эксперт озадачился вопросами: разве НАТО не предполагает сотрудничество между между этими странами? Зачем нужен еще отдельный договор?По его словам, происходит это в преддверии выборов президента в США, которые могут изменить существование Североатлантического альянса.Он считает, что не только Трамп, но и Харрис не будет способствовать укреплению НАТО. Есть риски продолжения внутренней борьбы в США и после выборов. Тогда уже будет точно не до НАТО, добавил эксперт.“К этому ведущие страны Европы уже начинают готовиться. Возможно, что Британия с этим договором хочет занять место надсмотрщика в роли надсмотрщика в Европе”, — заключил Перенджиев.The Sunday Times сообщает, что Британия и Германия подпишут "исторический оборонный пакт", который позволит сформировать более тесные военные связи и связи в сфере безопасности с Евросоюзом.Полный текст интервью — Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызов
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новости, европа, британия, сша, дональд трамп, нато, ес, камала харрис, детали
Новости, Европа, Британия, США, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, Камала Харрис, детали

Эксперт: Президентские выборы в Америке ставят под угрозу существование НАТО

06:20 27.10.2024
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP / Andrew Harnik
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Выборы в США не повлияют на укрепление НАТО, так как оба кандидата не собираются этому способствовать. К этому ведущие страны Европы уже начинают готовиться
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Рассуждая на тему документа, который собираются подписать Британия и Германия, эксперт озадачился вопросами: разве НАТО не предполагает сотрудничество между между этими странами? Зачем нужен еще отдельный договор?
“Возникает ощущение, что НАТО как единая организация в Европе если не перестанет существовать, то ее контроль на европейском континенте будет слабеть. Британия как страна, которая вышла из Евросоюза, пытается выстраивать с Германией, ведущей страной Европы, взаимодействие в военной сфере”, — поделился своими мыслями Перенджиев.
По его словам, происходит это в преддверии выборов президента в США, которые могут изменить существование Североатлантического альянса.
Он считает, что не только Трамп, но и Харрис не будет способствовать укреплению НАТО. Есть риски продолжения внутренней борьбы в США и после выборов. Тогда уже будет точно не до НАТО, добавил эксперт.
“К этому ведущие страны Европы уже начинают готовиться. Возможно, что Британия с этим договором хочет занять место надсмотрщика в роли надсмотрщика в Европе”, — заключил Перенджиев.
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The Sunday Times сообщает, что Британия и Германия подпишут "исторический оборонный пакт", который позволит сформировать более тесные военные связи и связи в сфере безопасности с Евросоюзом.
Полный текст интервью — Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызов
 
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