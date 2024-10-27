https://ukraina.ru/20241027/1058364611.html

Эксперт: Президентские выборы в Америке ставят под угрозу существование НАТО

Эксперт: Президентские выборы в Америке ставят под угрозу существование НАТО - 27.10.2024 Украина.ру

Эксперт: Президентские выборы в Америке ставят под угрозу существование НАТО

Выборы в США не повлияют на укрепление НАТО, так как оба кандидата не собираются этому способствовать. К этому ведущие страны Европы уже начинают готовиться

2024-10-27T06:20

2024-10-27T06:20

2024-10-27T06:20

новости

европа

британия

сша

дональд трамп

нато

ес

камала харрис

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/10/1052728111_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d1044b59fd18830b868c3394fdd29b2.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Рассуждая на тему документа, который собираются подписать Британия и Германия, эксперт озадачился вопросами: разве НАТО не предполагает сотрудничество между между этими странами? Зачем нужен еще отдельный договор?По его словам, происходит это в преддверии выборов президента в США, которые могут изменить существование Североатлантического альянса.Он считает, что не только Трамп, но и Харрис не будет способствовать укреплению НАТО. Есть риски продолжения внутренней борьбы в США и после выборов. Тогда уже будет точно не до НАТО, добавил эксперт.“К этому ведущие страны Европы уже начинают готовиться. Возможно, что Британия с этим договором хочет занять место надсмотрщика в роли надсмотрщика в Европе”, — заключил Перенджиев.The Sunday Times сообщает, что Британия и Германия подпишут "исторический оборонный пакт", который позволит сформировать более тесные военные связи и связи в сфере безопасности с Евросоюзом.Полный текст интервью — Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызов

https://ukraina.ru/20241024/1058328456.html

европа

британия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, британия, сша, дональд трамп, нато, ес, камала харрис, детали