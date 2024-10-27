https://ukraina.ru/20241027/1058364611.html
Эксперт: Президентские выборы в Америке ставят под угрозу существование НАТО
Эксперт: Президентские выборы в Америке ставят под угрозу существование НАТО - 27.10.2024 Украина.ру
Эксперт: Президентские выборы в Америке ставят под угрозу существование НАТО
Выборы в США не повлияют на укрепление НАТО, так как оба кандидата не собираются этому способствовать. К этому ведущие страны Европы уже начинают готовиться
2024-10-27T06:20
2024-10-27T06:20
2024-10-27T06:20
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Рассуждая на тему документа, который собираются подписать Британия и Германия, эксперт озадачился вопросами: разве НАТО не предполагает сотрудничество между между этими странами? Зачем нужен еще отдельный договор?По его словам, происходит это в преддверии выборов президента в США, которые могут изменить существование Североатлантического альянса.Он считает, что не только Трамп, но и Харрис не будет способствовать укреплению НАТО. Есть риски продолжения внутренней борьбы в США и после выборов. Тогда уже будет точно не до НАТО, добавил эксперт.“К этому ведущие страны Европы уже начинают готовиться. Возможно, что Британия с этим договором хочет занять место надсмотрщика в роли надсмотрщика в Европе”, — заключил Перенджиев.The Sunday Times сообщает, что Британия и Германия подпишут "исторический оборонный пакт", который позволит сформировать более тесные военные связи и связи в сфере безопасности с Евросоюзом.Полный текст интервью — Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызов
https://ukraina.ru/20241024/1058328456.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, британия, сша, дональд трамп, нато, ес, камала харрис, детали
Новости, Европа, Британия, США, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, Камала Харрис, детали
Эксперт: Президентские выборы в Америке ставят под угрозу существование НАТО
Выборы в США не повлияют на укрепление НАТО, так как оба кандидата не собираются этому способствовать. К этому ведущие страны Европы уже начинают готовиться
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Рассуждая на тему документа, который собираются подписать Британия
и Германия
, эксперт озадачился вопросами: разве НАТО не предполагает сотрудничество между между этими странами? Зачем нужен еще отдельный договор?
“Возникает ощущение, что НАТО как единая организация в Европе если не перестанет существовать, то ее контроль на европейском континенте будет слабеть. Британия как страна, которая вышла из Евросоюза, пытается выстраивать с Германией, ведущей страной Европы, взаимодействие в военной сфере”, — поделился своими мыслями Перенджиев.
По его словам, происходит это в преддверии выборов президента в США, которые могут изменить существование Североатлантического альянса.
Он считает, что не только Трамп
, но и Харрис
не будет способствовать укреплению НАТО. Есть риски продолжения внутренней борьбы в США и после выборов. Тогда уже будет точно не до НАТО, добавил эксперт.
“К этому ведущие страны Европы уже начинают готовиться. Возможно, что Британия с этим договором хочет занять место надсмотрщика в роли надсмотрщика в Европе”, — заключил Перенджиев.
The Sunday Times сообщает, что Британия и Германия подпишут "исторический оборонный пакт", который позволит сформировать более тесные военные связи и связи в сфере безопасности с Евросоюзом.