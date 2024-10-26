России не нужны иностранцы, чтобы защищаться. Ким про новую "рекламную" кампанию Запада - 26.10.2024 Украина.ру
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России не нужны иностранцы, чтобы защищаться. Ким про новую "рекламную" кампанию Запада
России не нужны иностранцы, чтобы защищаться. Ким про новую "рекламную" кампанию Запада - 26.10.2024 Украина.ру
России не нужны иностранцы, чтобы защищаться. Ким про новую "рекламную" кампанию Запада
Запад сейчас специально запускает информационную кампанию о военных из КНДР, чтобы показать, что Россия якобы слаба и отправляет на Украину северокорейский спецназ
2024-10-26T07:30
2024-10-26T07:30
новости
россия
украина
южная корея
нато
владимир зеленский
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.Он считает, что президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю надо опираться на подтвержденные данные, а не на слухи.По его словам, вполне возможно, что эта информационная кампания нужна именно для того, чтобы оправдать поставки южнокорейского оружия на Украину.“Если американцы прикажут, Сеул это сделает. И сейчас Южная Корея ищет разные поводы, чтобы оправдать эти поставки. Потому что за эти поставки им будут платить”, — заключил Ким.Ранее в интервью изданию Украина.ру социолог и политолог Денис Селезнев заявил, что Зеленский ноет, что Украина "воюет не только с Россией, но и с Ираном и Северной Кореей".“Иран и КНДР — главные пугала в этой "оси зла", которую США раскручивали десятилетиями. И Зеленский как бы говорит американцам: "Мы воюем с вашими главными врагами. Ладно, еще Россия. Но Северная Корея и Иран — это враги стран, перед которыми у вас есть конкретные обязательства (Южная Корея и Израиль). Поэтому давайте плечом к плечу бороться с мировым злом", — рассказал Селезнев.Он считает, что ВС РФ уже пользуются этой информационной кампанией: есть фотографии, где под Покровском (Красноармейском) российские военнослужащие водрузили флаг Северной Кореи. Таким же "троллингом" занималась Украина, когда вывешивала флаги США и нацистскую символику, чтобы разозлить ВС РФ, напомнил эксперт.Подробнее об этом — в интервью Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДРВ интервью изданию Украина.ру главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев также высказал свою точку зрения.По его словам, Россия итак справляется своими силами.“Когда на линии фронта поднимаются северокорейские флаги, то наши военные, как это принято говорить, троллят украинцев. Вероятности прибытия военных из КНДР я не исключаю. Но это может быть и украинская утка: мы, то есть украинцы, не просто так потерпели поражение в Курской области, а пришли "злобные северокорейцы" и всех порешили, русские сами не справились и привезли корейцев”, — поделился мыслями Зверев.Более подробно об этом — в интервью Юрий Зверев: НАТО надеется на свои технологии, но Россия может сделать неожиданный ход в АтлантикеПолный текст интервью — Евгений Ким: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты
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новости, россия, украина, южная корея, нато, владимир зеленский, детали
Новости, Россия, Украина, Южная Корея, НАТО, Владимир Зеленский, детали

России не нужны иностранцы, чтобы защищаться. Ким про новую "рекламную" кампанию Запада

07:30 26.10.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Запад сейчас специально запускает информационную кампанию о военных из КНДР, чтобы показать, что Россия якобы слаба и отправляет на Украину северокорейский спецназ
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.
Он считает, что президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю надо опираться на подтвержденные данные, а не на слухи.
“Подтвержденных данных у него нет. Никаких северокорейских спецназовцев на СВО просто не может быть. История показывает, что России не нужны иностранцы, чтобы защищаться. Зачем нам нужны спецназовцы? Спецназовцы нужны для точечных операций, а не для общевойсковых”, — поделился мыслями Ким.
По его словам, вполне возможно, что эта информационная кампания нужна именно для того, чтобы оправдать поставки южнокорейского оружия на Украину.
“Если американцы прикажут, Сеул это сделает. И сейчас Южная Корея ищет разные поводы, чтобы оправдать эти поставки. Потому что за эти поставки им будут платить”, — заключил Ким.
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“Иран и КНДР — главные пугала в этой "оси зла", которую США раскручивали десятилетиями. И Зеленский как бы говорит американцам: "Мы воюем с вашими главными врагами. Ладно, еще Россия. Но Северная Корея и Иран — это враги стран, перед которыми у вас есть конкретные обязательства (Южная Корея и Израиль). Поэтому давайте плечом к плечу бороться с мировым злом", — рассказал Селезнев.
Он считает, что ВС РФ уже пользуются этой информационной кампанией: есть фотографии, где под Покровском (Красноармейском) российские военнослужащие водрузили флаг Северной Кореи. Таким же "троллингом" занималась Украина, когда вывешивала флаги США и нацистскую символику, чтобы разозлить ВС РФ, напомнил эксперт.
Подробнее об этом — в интервью Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДР
В интервью изданию Украина.ру главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев также высказал свою точку зрения.
По его словам, Россия итак справляется своими силами.
“Когда на линии фронта поднимаются северокорейские флаги, то наши военные, как это принято говорить, троллят украинцев. Вероятности прибытия военных из КНДР я не исключаю. Но это может быть и украинская утка: мы, то есть украинцы, не просто так потерпели поражение в Курской области, а пришли "злобные северокорейцы" и всех порешили, русские сами не справились и привезли корейцев”, — поделился мыслями Зверев.
Более подробно об этом — в интервью Юрий Зверев: НАТО надеется на свои технологии, но Россия может сделать неожиданный ход в Атлантике
Полный текст интервью — Евгений Ким: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты
 
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