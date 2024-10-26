Зеленский запугивает Запад главными “страшилами”, чтобы втянуть его в Третью мировую войну — Селезнёв - 26.10.2024 Украина.ру
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Зеленский запугивает Запад главными “страшилами”, чтобы втянуть его в Третью мировую войну — Селезнёв
Зеленский запугивает Запад главными “страшилами”, чтобы втянуть его в Третью мировую войну — Селезнёв - 26.10.2024 Украина.ру
Зеленский запугивает Запад главными “страшилами”, чтобы втянуть его в Третью мировую войну — Селезнёв
Владимир Зеленский продумал все пошагово, лишь бы Запад втягивался в эту войну: Украина вступает в НАТО, Запад дает ей гарантии безопасности, Россия эти гарантии не признает, начинается война, страны НАТО уже не могут отвернуться, объяснил его действия в интервью изданию Украина.ру социолог и политолог Денис Селезнев
2024-10-26T07:20
2024-10-26T07:20
новости
украина
россия
запад
владимир зеленский
нато
детали
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По его словам, эта затея Украины бесперспективная, но она от нее не отказывается. Именно по этой причине Зеленский заявляет, что Украина "воюет не только с Россией, но и с Ираном и Северной Кореей", добавил эксперт.Он считает, что ВС РФ уже пользуются этой информационной кампанией: есть фотографии, где под Покровском российские солдаты водрузили флаг Северной Кореи. Таким же троллингом занималась Украина, когда вывешивала флаги США и нацистскую символику, чтобы позлить ВС РФ, напомнил эксперт.“Получается, что Украина воюет с тремя ядерными державами (у Ирана ядерное оружие тоже вот-вот появится). Если бы это была правда, то Украине давно пора было бы подумать о капитуляции. Но она использует эти нарративы, чтобы втянуть Запад в прямую войну с Россией”, — заключил Селезнев.Ранее в интервью изданию Украина.ру главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев также высказал свою точку зрения.По его словам, Россия итак справляется своими силами.“Когда на линии фронта поднимаются северокорейские флаги, то наши военные, как это принято говорить, троллят украинцев. Вероятности прибытия военных из КНДР я не исключаю. Но это может быть и украинская утка: мы, то есть украинцы, не просто так потерпели поражение в Курской области, а пришли "злобные северокорейцы" и всех порешили, русские сами не справились и привезли корейцев”, — поделился мыслями Зверев.Более подробно об этом — в интервью Юрий Зверев: НАТО надеется на свои технологии, но Россия может сделать неожиданный ход в АтлантикеВ интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин дал понять, что на текущий момент в зоне СВО солдаты и офицеры из Северной Кореи на фото и видео не фиксировались.По словам Рожина, Украине выгодно спекулировать на этой теме, чтобы выбить дополнительную западную помощь и отправку натовских войск на Украину.“Вообще с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками. Мы вполне можем пригласить северокорейцев на учения на территорию РФ, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. В этом случае они будут действовать на территории "старой" России, не вторгаясь на территорию Украины. Мы просто-напросто будем проводить совместные оборонительные мероприятия”, — объяснил Рожин.Подробнее об этом — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны ФранцииПолный текст интервью — Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДР
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Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, НАТО, детали

Зеленский запугивает Запад главными “страшилами”, чтобы втянуть его в Третью мировую войну — Селезнёв

07:20 26.10.2024
 
Фото: © AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
Фото: © AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
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Владимир Зеленский продумал все пошагово, лишь бы Запад втягивался в эту войну: Украина вступает в НАТО, Запад дает ей гарантии безопасности, Россия эти гарантии не признает, начинается война, страны НАТО уже не могут отвернуться, объяснил его действия в интервью изданию Украина.ру социолог и политолог Денис Селезнев
По его словам, эта затея Украины бесперспективная, но она от нее не отказывается. Именно по этой причине Зеленский заявляет, что Украина "воюет не только с Россией, но и с Ираном и Северной Кореей", добавил эксперт.
“Иран и КНДР — главные пугала в этой "оси зла", которую США раскручивали десятилетиями. И Зеленский как бы говорит американцам: "Мы воюем с вашими главными врагами. Ладно, еще Россия. Но Северная Корея и Иран — это враги стран, перед которыми у вас есть конкретные обязательства (Южная Корея и Израиль). Поэтому давайте плечом к плечу бороться с мировым злом", — рассказал Селезнев.
Он считает, что ВС РФ уже пользуются этой информационной кампанией: есть фотографии, где под Покровском российские солдаты водрузили флаг Северной Кореи. Таким же троллингом занималась Украина, когда вывешивала флаги США и нацистскую символику, чтобы позлить ВС РФ, напомнил эксперт.
“Получается, что Украина воюет с тремя ядерными державами (у Ирана ядерное оружие тоже вот-вот появится). Если бы это была правда, то Украине давно пора было бы подумать о капитуляции. Но она использует эти нарративы, чтобы втянуть Запад в прямую войну с Россией”, — заключил Селезнев.
Ранее в интервью изданию Украина.ру главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев также высказал свою точку зрения.
По его словам, Россия итак справляется своими силами.
“Когда на линии фронта поднимаются северокорейские флаги, то наши военные, как это принято говорить, троллят украинцев. Вероятности прибытия военных из КНДР я не исключаю. Но это может быть и украинская утка: мы, то есть украинцы, не просто так потерпели поражение в Курской области, а пришли "злобные северокорейцы" и всех порешили, русские сами не справились и привезли корейцев”, — поделился мыслями Зверев.
Более подробно об этом — в интервью Юрий Зверев: НАТО надеется на свои технологии, но Россия может сделать неожиданный ход в Атлантике
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
21 октября, 17:23
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В интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин дал понять, что на текущий момент в зоне СВО солдаты и офицеры из Северной Кореи на фото и видео не фиксировались.
По словам Рожина, Украине выгодно спекулировать на этой теме, чтобы выбить дополнительную западную помощь и отправку натовских войск на Украину.
“Вообще с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками. Мы вполне можем пригласить северокорейцев на учения на территорию РФ, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. В этом случае они будут действовать на территории "старой" России, не вторгаясь на территорию Украины. Мы просто-напросто будем проводить совместные оборонительные мероприятия”, — объяснил Рожин.
Подробнее об этом — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции
Полный текст интервью — Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДР
 
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