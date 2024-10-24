https://ukraina.ru/20241024/1058323254.html
"Легитимный": Зеленскому важно сберечь энергетику для кредитования строительства военных заводов
"Легитимный": Зеленскому важно сберечь энергетику для кредитования строительства военных заводов - 24.10.2024 Украина.ру
"Легитимный": Зеленскому важно сберечь энергетику для кредитования строительства военных заводов
Энергетика важна нынешнему руководству Украины для финансирования и строительства предприятий ВПК. Об этом сообщает телеграм-канал "Легитимный"
2024-10-24T11:48
2024-10-24T11:48
2024-10-24T11:48
новости
украина
россия
владимир зеленский
впк
ес
укроборонпром
сво
энергетика
энергетический кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/33/1018903326_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_0b7806801ff9f23d2649831b44916c71.jpg
По мнению авторов канала, Владимир Зеленский понимает важность сбережения украинской энергетики. Поэтому он якобы предложил вернутся к старым кулуарным договоренностям об отказе Украины и России от взаимных ударов по энергетической и топливной инфраструктуре. Курская авантюра Зеленского, отметили авторы канала, нарушила эти договорённости.По информации авторов канала, Россия может обесточить Украину если не в нынешнем, то в 2025 году. Об этом якобы кулуарно уже было передано Зеленскому, если он не пойдёт на мирные соглашения."Получается, если Зе не пойдёт на мирные переговоры, то он автоматически подставит украинский народ под тотальный энергетический кризис и катастрофу", - констатировали авторы канала.По их мнению, Зеленский целенаправленно уничтожает украинский народ под предлогом вечной войны за территорию против сильнейшего государства. Тем самым он выполняет главную задачу от своих "работодателей" - очищает Украину от украинцев, чтобы потом завести в страну эмигрантов, которых будет депортировать Евросоюз."Вывод: украинцы воюют за то, чтобы все свои ресурсы отдать западным транснациональным корпорациям, а свою страну превратить в один большой лагерь для мигрантов", - резюмировали авторы телеграм-канала.Ране на эту тему: Украина близка к отключениям электроэнергии, непонятно откуда брать газ – украинский эксперт Также в новостях: Британцы нашли нового директора Укроборонпрома До этого стало известно, что Украинские предприятия ВПК просят Кабмин защитить архиценных работников от мобилизации
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/33/1018903326_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_badca9404b6d6206e0715d692b523d20.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, владимир зеленский, впк, ес, укроборонпром, сво, энергетика, энергетический кризис, инфраструктура
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, ВПК, ЕС, Укроборонпром, СВО, энергетика, энергетический кризис, инфраструктура
"Легитимный": Зеленскому важно сберечь энергетику для кредитования строительства военных заводов
Энергетика важна нынешнему руководству Украины для финансирования и строительства предприятий ВПК. Об этом сообщает телеграм-канал "Легитимный"
По мнению авторов канала, Владимир Зеленский понимает важность сбережения украинской энергетики. Поэтому он якобы предложил вернутся к старым кулуарным договоренностям об отказе Украины и России от взаимных ударов по энергетической и топливной инфраструктуре. Курская авантюра Зеленского, отметили авторы канала, нарушила эти договорённости.
"Ему важно получить кредитную линию под строительство украинских военных заводов, цехов, фабрик. Если не будет энергетики, то никто ничего не будет делать и тем более под это выделять деньги", - сказано в публикации.
По информации авторов канала, Россия может обесточить Украину если не в нынешнем, то в 2025 году. Об этом якобы кулуарно уже было передано Зеленскому, если он не пойдёт на мирные соглашения.
"Получается, если Зе не пойдёт на мирные переговоры, то он автоматически подставит украинский народ под тотальный энергетический кризис и катастрофу", - констатировали
авторы канала.
По их мнению, Зеленский целенаправленно уничтожает украинский народ под предлогом вечной войны за территорию против сильнейшего государства. Тем самым он выполняет главную задачу от своих "работодателей" - очищает Украину от украинцев, чтобы потом завести в страну эмигрантов, которых будет депортировать Евросоюз.
"Вывод: украинцы воюют за то, чтобы все свои ресурсы отдать западным транснациональным корпорациям, а свою страну превратить в один большой лагерь для мигрантов", - резюмировали авторы телеграм-канала.