"Легитимный": Зеленскому важно сберечь энергетику для кредитования строительства военных заводов - 24.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241024/1058323254.html
"Легитимный": Зеленскому важно сберечь энергетику для кредитования строительства военных заводов
"Легитимный": Зеленскому важно сберечь энергетику для кредитования строительства военных заводов - 24.10.2024 Украина.ру
"Легитимный": Зеленскому важно сберечь энергетику для кредитования строительства военных заводов
Энергетика важна нынешнему руководству Украины для финансирования и строительства предприятий ВПК. Об этом сообщает телеграм-канал "Легитимный"
2024-10-24T11:48
2024-10-24T11:48
новости
украина
россия
владимир зеленский
впк
ес
укроборонпром
сво
энергетика
энергетический кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/33/1018903326_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_0b7806801ff9f23d2649831b44916c71.jpg
По мнению авторов канала, Владимир Зеленский понимает важность сбережения украинской энергетики. Поэтому он якобы предложил вернутся к старым кулуарным договоренностям об отказе Украины и России от взаимных ударов по энергетической и топливной инфраструктуре. Курская авантюра Зеленского, отметили авторы канала, нарушила эти договорённости.По информации авторов канала, Россия может обесточить Украину если не в нынешнем, то в 2025 году. Об этом якобы кулуарно уже было передано Зеленскому, если он не пойдёт на мирные соглашения."Получается, если Зе не пойдёт на мирные переговоры, то он автоматически подставит украинский народ под тотальный энергетический кризис и катастрофу", - констатировали авторы канала.По их мнению, Зеленский целенаправленно уничтожает украинский народ под предлогом вечной войны за территорию против сильнейшего государства. Тем самым он выполняет главную задачу от своих "работодателей" - очищает Украину от украинцев, чтобы потом завести в страну эмигрантов, которых будет депортировать Евросоюз."Вывод: украинцы воюют за то, чтобы все свои ресурсы отдать западным транснациональным корпорациям, а свою страну превратить в один большой лагерь для мигрантов", - резюмировали авторы телеграм-канала.Ране на эту тему: Украина близка к отключениям электроэнергии, непонятно откуда брать газ – украинский эксперт Также в новостях: Британцы нашли нового директора Укроборонпрома До этого стало известно, что Украинские предприятия ВПК просят Кабмин защитить архиценных работников от мобилизации
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/33/1018903326_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_badca9404b6d6206e0715d692b523d20.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, владимир зеленский, впк, ес, укроборонпром, сво, энергетика, энергетический кризис, инфраструктура
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, ВПК, ЕС, Укроборонпром, СВО, энергетика, энергетический кризис, инфраструктура

"Легитимный": Зеленскому важно сберечь энергетику для кредитования строительства военных заводов

11:48 24.10.2024
 
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"НЭК Укрэнерго
НЭК Укрэнерго - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"
Читать в
Энергетика важна нынешнему руководству Украины для финансирования и строительства предприятий ВПК. Об этом сообщает телеграм-канал "Легитимный"
По мнению авторов канала, Владимир Зеленский понимает важность сбережения украинской энергетики. Поэтому он якобы предложил вернутся к старым кулуарным договоренностям об отказе Украины и России от взаимных ударов по энергетической и топливной инфраструктуре. Курская авантюра Зеленского, отметили авторы канала, нарушила эти договорённости.
"Ему важно получить кредитную линию под строительство украинских военных заводов, цехов, фабрик. Если не будет энергетики, то никто ничего не будет делать и тем более под это выделять деньги", - сказано в публикации.
По информации авторов канала, Россия может обесточить Украину если не в нынешнем, то в 2025 году. Об этом якобы кулуарно уже было передано Зеленскому, если он не пойдёт на мирные соглашения.
"Получается, если Зе не пойдёт на мирные переговоры, то он автоматически подставит украинский народ под тотальный энергетический кризис и катастрофу", - констатировали авторы канала.
По их мнению, Зеленский целенаправленно уничтожает украинский народ под предлогом вечной войны за территорию против сильнейшего государства. Тем самым он выполняет главную задачу от своих "работодателей" - очищает Украину от украинцев, чтобы потом завести в страну эмигрантов, которых будет депортировать Евросоюз.
"Вывод: украинцы воюют за то, чтобы все свои ресурсы отдать западным транснациональным корпорациям, а свою страну превратить в один большой лагерь для мигрантов", - резюмировали авторы телеграм-канала.
Ране на эту тему: Украина близка к отключениям электроэнергии, непонятно откуда брать газ – украинский эксперт
Также в новостях: Британцы нашли нового директора Укроборонпрома
До этого стало известно, что Украинские предприятия ВПК просят Кабмин защитить архиценных работников от мобилизации
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВПКЕСУкроборонпромСВОэнергетикаэнергетический кризисинфраструктура
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:01Путин заявил о необходимости реформировать ООН
13:00В БРИКС оценили Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 октября
13:00Юрий Зверев: НАТО надеется на свои технологии, но Россия может сделать неожиданный ход в Атлантике
12:52Не время для переговоров? О вероятности войны России с НАТО и ситуации в Германии - Борисов
12:52"Я зол и горд": российский солдат оставил посмертное послание ВСУ
12:52Украинские власти оставят граждан без интернета - Южанина
12:28Для поддержания иллюзии своей популярности: Галкина* обвинили в обмане
12:12Минобороны РФ опубликовало видео поражения отряда БПЛА ВСУ в Курахово авиабомбой ФАБ-3000
12:04"Сразу стало понятно, чья": Ким взял на поруки незаконно обогатившегося депутата Аллахвердиеву
11:48"Легитимный": Зеленскому важно сберечь энергетику для кредитования строительства военных заводов
11:46Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ - Путин
11:44Правительство ДНР отчиталось за запуск отопительных систем и железнодорожного путепровода
11:44"Крысиная манера": Милонов признал наказать иноагентов порочивших доброе имя БРИКС
11:43Зеленский делает из Рады слепого оленя, бегущего через пожар в лесу — Железняк
10:48Креминь назвал разговаривающих на русском украинцев шизофрениками
10:46ФРГ лицемерно платит бывшим эсэсовцам и беспокоится о возврате похищенного ими у евреев - Захарова
10:46Госдума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР
10:44Две оплеухи Евросоюзу. "Ледяной душ" в Молдавии и рекомендация Грузии: "Уходите в партизаны"
10:21"Заходят целыми взводами": в ВСУ признали успехи российских войск в Селидово
10:16Украинские военкомы перекрыли трассу Винница-Хмельницкий – ловят уклонистов
Лента новостейМолния