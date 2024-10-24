https://ukraina.ru/20241024/1058323254.html

"Легитимный": Зеленскому важно сберечь энергетику для кредитования строительства военных заводов

"Легитимный": Зеленскому важно сберечь энергетику для кредитования строительства военных заводов - 24.10.2024 Украина.ру

"Легитимный": Зеленскому важно сберечь энергетику для кредитования строительства военных заводов

Энергетика важна нынешнему руководству Украины для финансирования и строительства предприятий ВПК. Об этом сообщает телеграм-канал "Легитимный"

2024-10-24T11:48

2024-10-24T11:48

2024-10-24T11:48

новости

украина

россия

владимир зеленский

впк

ес

укроборонпром

сво

энергетика

энергетический кризис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/33/1018903326_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_0b7806801ff9f23d2649831b44916c71.jpg

По мнению авторов канала, Владимир Зеленский понимает важность сбережения украинской энергетики. Поэтому он якобы предложил вернутся к старым кулуарным договоренностям об отказе Украины и России от взаимных ударов по энергетической и топливной инфраструктуре. Курская авантюра Зеленского, отметили авторы канала, нарушила эти договорённости.По информации авторов канала, Россия может обесточить Украину если не в нынешнем, то в 2025 году. Об этом якобы кулуарно уже было передано Зеленскому, если он не пойдёт на мирные соглашения."Получается, если Зе не пойдёт на мирные переговоры, то он автоматически подставит украинский народ под тотальный энергетический кризис и катастрофу", - констатировали авторы канала.По их мнению, Зеленский целенаправленно уничтожает украинский народ под предлогом вечной войны за территорию против сильнейшего государства. Тем самым он выполняет главную задачу от своих "работодателей" - очищает Украину от украинцев, чтобы потом завести в страну эмигрантов, которых будет депортировать Евросоюз."Вывод: украинцы воюют за то, чтобы все свои ресурсы отдать западным транснациональным корпорациям, а свою страну превратить в один большой лагерь для мигрантов", - резюмировали авторы телеграм-канала.Ране на эту тему: Украина близка к отключениям электроэнергии, непонятно откуда брать газ – украинский эксперт Также в новостях: Британцы нашли нового директора Укроборонпрома До этого стало известно, что Украинские предприятия ВПК просят Кабмин защитить архиценных работников от мобилизации

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, владимир зеленский, впк, ес, укроборонпром, сво, энергетика, энергетический кризис, инфраструктура