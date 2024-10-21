Британцы нашли нового директора Укроборонпрома - 21.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241021/1058237287.html
Британцы нашли нового директора Укроборонпрома
Британцы нашли нового директора Укроборонпрома - 21.10.2024 Украина.ру
Британцы нашли нового директора Укроборонпрома
Генеральным директором Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" стал Олег Гуляк. Об этом сообщает телеграм-канал Укроборонпрома
2024-10-21T11:40
2024-10-21T11:40
новости
украина
сша
великобритания
укроборонпром
вооруженные силы украины
впк
опк
всу
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102285/28/1022852803_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_21bd2f10efb68d85bc3c155f73f217b4.jpg.webp
Наблюдательный совет назначил Гуляка на должность гендиректора Укроборонпрома. В компании отметили, что назначению предшествовали поиск и оценка кандидатов, проводимых украинским представительством Odgers Berndtson – британской компании с международной сетью, специализирующейся на подборе руководителей высшего звена."К собеседованиям с претендентами по шорт-листу были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ", - отметили в Укроборонпроме.Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин указал на главные задачи нового руководителя – наращивать объёмы производства, завершить реформу госпредприятий оборонного сектора и выстроить эффективную антикоррупционную инфраструктуру."Для нас очень важно, что крупнейшую государственную оборонную компанию возглавил человек, имеющий опыт работы в Министерстве обороны Украины и руководителя направления логистики ВСУ. Это профессионал, который прекрасно разбирается в том, что именно нужно для Сил обороны Украины. Он настоящий лидер: инициативный, ответственный и эффективный. Потому мы решили назначить Генеральным директором Общества Олега Гуляка. Я благодарен нашим партнерам из Odgers Berndtson за качественную работу, а другим претендентам на должность – за участие в конкурсе", – заявил председатель наблюдательного совета Укроборонпрома Давид Ломджария.Ранее в новостях: Украинские предприятия ВПК просят Кабмин защитить архиценных работников от мобилизации
украина
сша
великобритания
британия
фрг
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102285/28/1022852803_151:0:2739:1941_1920x0_80_0_0_bce85d9c7af03d8dbffd55c1b62d36db.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, великобритания, укроборонпром, вооруженные силы украины, впк, опк, всу, оружие, украина-нато, британия, фрг
Новости, Украина, США, Великобритания, Укроборонпром, Вооруженные силы Украины, ВПК, ОПК, ВСУ, оружие, Украина-НАТО, Британия, ФРГ

Британцы нашли нового директора Укроборонпрома

11:40 21.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции в Киеве против коррупции в оборонной промышленности
Акции в Киеве против коррупции в оборонной промышленности - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Генеральным директором Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" стал Олег Гуляк. Об этом сообщает телеграм-канал Укроборонпрома
Наблюдательный совет назначил Гуляка на должность гендиректора Укроборонпрома. В компании отметили, что назначению предшествовали поиск и оценка кандидатов, проводимых украинским представительством Odgers Berndtson – британской компании с международной сетью, специализирующейся на подборе руководителей высшего звена.
"К собеседованиям с претендентами по шорт-листу были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ", - отметили в Укроборонпроме.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин указал на главные задачи нового руководителя – наращивать объёмы производства, завершить реформу госпредприятий оборонного сектора и выстроить эффективную антикоррупционную инфраструктуру.
"Для нас очень важно, что крупнейшую государственную оборонную компанию возглавил человек, имеющий опыт работы в Министерстве обороны Украины и руководителя направления логистики ВСУ. Это профессионал, который прекрасно разбирается в том, что именно нужно для Сил обороны Украины. Он настоящий лидер: инициативный, ответственный и эффективный. Потому мы решили назначить Генеральным директором Общества Олега Гуляка. Я благодарен нашим партнерам из Odgers Berndtson за качественную работу, а другим претендентам на должность – за участие в конкурсе", – заявил председатель наблюдательного совета Укроборонпрома Давид Ломджария.
Ранее в новостях: Украинские предприятия ВПК просят Кабмин защитить архиценных работников от мобилизации
 
НовостиУкраинаСШАВеликобританияУкроборонпромВооруженные силы УкраиныВПКОПКВСУоружиеУкраина-НАТОБританияФРГ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:39Развернувшие украинский флаг в Судже уничтожены - командир "Ахмата"
13:38Российские силы прорвали оборону Часова Яра - аналитик Bild
13:33Борис Джонсон теперь в Аргентине пробует агитировать за Украину
13:25Метафизика БРИКС - баланс формы и содержания
13:16Просьба Стефанчука к Литве, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 октября
13:07"Гигиену не соблюдают": Песков объяснил признание Трампа об угрозах Путину
13:06Россия вынуждена ослаблять Запад в интересах человечества, заявил Медведев
12:44Песков прокомментировал слухи о северокорейских военных на Дальнем Востоке
12:33"Это не наша война": Дрезден с российскими триколорами митингует против финансирования Украины
12:04Почему деградировала Украина и что не так с либеральной интеллигенцией в России - Табачник
12:00Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Обещает еще "Наша война" и "Их война"
11:46Минздрав Украины проверил инвалидов из коррупционного дела Хмельницкой МСЭК
11:40Британцы нашли нового директора Укроборонпрома
11:17Связной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя Кушнера
10:54Прибывший в Киев Остин не привез Зеленскому "подарков" - The Wall Street Journal
10:43Глава парламента Украины попросил Литву помочь сбивать российские ракеты
10:43"Прямо в центр Москвы". Трамп заявил, что угрожал Путину ударом возмездия за Украину
10:00Глава Пентагона внезапно прилетел в Киев и встретился с Зеленским
09:57"Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра
09:50Внезапный визит Остина, зверства наёмников в Курской области. Главное на Украине на утро 21 октября
Лента новостейМолния