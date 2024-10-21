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Британцы нашли нового директора Укроборонпрома

Британцы нашли нового директора Укроборонпрома - 21.10.2024 Украина.ру

Британцы нашли нового директора Укроборонпрома

Генеральным директором Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" стал Олег Гуляк. Об этом сообщает телеграм-канал Укроборонпрома

2024-10-21T11:40

2024-10-21T11:40

2024-10-21T11:40

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Наблюдательный совет назначил Гуляка на должность гендиректора Укроборонпрома. В компании отметили, что назначению предшествовали поиск и оценка кандидатов, проводимых украинским представительством Odgers Berndtson – британской компании с международной сетью, специализирующейся на подборе руководителей высшего звена."К собеседованиям с претендентами по шорт-листу были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ", - отметили в Укроборонпроме.Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин указал на главные задачи нового руководителя – наращивать объёмы производства, завершить реформу госпредприятий оборонного сектора и выстроить эффективную антикоррупционную инфраструктуру."Для нас очень важно, что крупнейшую государственную оборонную компанию возглавил человек, имеющий опыт работы в Министерстве обороны Украины и руководителя направления логистики ВСУ. Это профессионал, который прекрасно разбирается в том, что именно нужно для Сил обороны Украины. Он настоящий лидер: инициативный, ответственный и эффективный. Потому мы решили назначить Генеральным директором Общества Олега Гуляка. Я благодарен нашим партнерам из Odgers Berndtson за качественную работу, а другим претендентам на должность – за участие в конкурсе", – заявил председатель наблюдательного совета Укроборонпрома Давид Ломджария.Ранее в новостях: Украинские предприятия ВПК просят Кабмин защитить архиценных работников от мобилизации

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новости, украина, сша, великобритания, укроборонпром, вооруженные силы украины, впк, опк, всу, оружие, украина-нато, британия, фрг