Британцы нашли нового директора Укроборонпрома
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции в Киеве против коррупции в оборонной промышленности
Генеральным директором Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" стал Олег Гуляк. Об этом сообщает телеграм-канал Укроборонпрома
Наблюдательный совет назначил Гуляка на должность гендиректора Укроборонпрома. В компании отметили, что назначению предшествовали поиск и оценка кандидатов, проводимых украинским представительством Odgers Berndtson – британской компании с международной сетью, специализирующейся на подборе руководителей высшего звена.
"К собеседованиям с претендентами по шорт-листу были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ", - отметили в Укроборонпроме.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин указал на главные задачи нового руководителя – наращивать объёмы производства, завершить реформу госпредприятий оборонного сектора и выстроить эффективную антикоррупционную инфраструктуру.
"Для нас очень важно, что крупнейшую государственную оборонную компанию возглавил человек, имеющий опыт работы в Министерстве обороны Украины и руководителя направления логистики ВСУ. Это профессионал, который прекрасно разбирается в том, что именно нужно для Сил обороны Украины. Он настоящий лидер: инициативный, ответственный и эффективный. Потому мы решили назначить Генеральным директором Общества Олега Гуляка. Я благодарен нашим партнерам из Odgers Berndtson за качественную работу, а другим претендентам на должность – за участие в конкурсе", – заявил председатель наблюдательного совета Укроборонпрома Давид Ломджария.