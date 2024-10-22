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В Северной Корее отреагировали на обвинения в отправке своих солдат на СВО

В Северной Корее отреагировали на обвинения в отправке своих солдат на СВО - 22.10.2024 Украина.ру

В Северной Корее отреагировали на обвинения в отправке своих солдат на СВО

Обвинения Южной Кореи и Украины в том, что Северная Корея якобы отправляет солдат для участия в войне на Украине на стороне российской армии - это "беспочвенные стереотипные слухи"

2024-10-22T10:57

2024-10-22T10:57

2024-10-22T10:57

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Об этом 22 октября написало корейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на высказывание представителя КНДР в ООН в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности.В четверг, 17 октября, на пресс-конференции в Брюсселе после участия в заседании Евросовета Зеленский заявил, что Россия якобы намерена привлечь 10 тыс. солдат из Северной Кореи для участия в СВО.В пятницу, 18 октября, Центр стратегических коммуникаций при министерстве культуры и информационной политике Украины поддержал эту волну слухов, опубликовав видео, на котором якобы была запечатлена выдача российского военного обмундирования северокорейским солдатам.В тот же день южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Также посол Южной Кореи в ООН Хван Джун Кук осудил Россию, заявив, что она "пошла на риск из-за отчаяния"."Трудно поверить, что постоянный член Совета Безопасности пойдет на такую ​​авантюру и изменит ход войны", - заявил Хван.В воскресенье, 20 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию.Накануне тему прокомментировал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что информация о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в СВО на стороне ВС РФ противоречива и требует соответствующего отношения.Также он отметил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подразумевает углубленное сотрудничество во всех областях, включая обеспечение безопасности двух стран.Другие темы: Новости фронта: ВСУ потеряли высоты и получили удар по территории противотанкового полка.

https://ukraina.ru/20241021/1058242268.html

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новости, россия, кндр, северная корея, дмитрий песков, ллойд остин, оон