В Северной Корее отреагировали на обвинения в отправке своих солдат на СВО - 22.10.2024 Украина.ру
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В Северной Корее отреагировали на обвинения в отправке своих солдат на СВО
В Северной Корее отреагировали на обвинения в отправке своих солдат на СВО - 22.10.2024 Украина.ру
В Северной Корее отреагировали на обвинения в отправке своих солдат на СВО
Обвинения Южной Кореи и Украины в том, что Северная Корея якобы отправляет солдат для участия в войне на Украине на стороне российской армии - это "беспочвенные стереотипные слухи"
2024-10-22T10:57
2024-10-22T10:57
новости
россия
кндр
северная корея
дмитрий песков
ллойд остин
оон
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Об этом 22 октября написало корейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на высказывание представителя КНДР в ООН в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности.В четверг, 17 октября, на пресс-конференции в Брюсселе после участия в заседании Евросовета Зеленский заявил, что Россия якобы намерена привлечь 10 тыс. солдат из Северной Кореи для участия в СВО.В пятницу, 18 октября, Центр стратегических коммуникаций при министерстве культуры и информационной политике Украины поддержал эту волну слухов, опубликовав видео, на котором якобы была запечатлена выдача российского военного обмундирования северокорейским солдатам.В тот же день южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Также посол Южной Кореи в ООН Хван Джун Кук осудил Россию, заявив, что она "пошла на риск из-за отчаяния"."Трудно поверить, что постоянный член Совета Безопасности пойдет на такую ​​авантюру и изменит ход войны", - заявил Хван.В воскресенье, 20 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию.Накануне тему прокомментировал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что информация о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в СВО на стороне ВС РФ противоречива и требует соответствующего отношения.Также он отметил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подразумевает углубленное сотрудничество во всех областях, включая обеспечение безопасности двух стран.Другие темы: Новости фронта: ВСУ потеряли высоты и получили удар по территории противотанкового полка.
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новости, россия, кндр, северная корея, дмитрий песков, ллойд остин, оон
Новости, Россия, КНДР, Северная Корея, Дмитрий Песков, Ллойд Остин, ООН

В Северной Корее отреагировали на обвинения в отправке своих солдат на СВО

10:57 22.10.2024
 
Фото: Рёнхап, представитель Северной Кореи в ООН
Фото: Рёнхап, представитель Северной Кореи в ООН
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Обвинения Южной Кореи и Украины в том, что Северная Корея якобы отправляет солдат для участия в войне на Украине на стороне российской армии - это "беспочвенные стереотипные слухи"
Об этом 22 октября написало корейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на высказывание представителя КНДР в ООН в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности.
"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, то моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между двумя суверенными государствами", - заявил представитель Северной Кореи.
В четверг, 17 октября, на пресс-конференции в Брюсселе после участия в заседании Евросовета Зеленский заявил, что Россия якобы намерена привлечь 10 тыс. солдат из Северной Кореи для участия в СВО.
В пятницу, 18 октября, Центр стратегических коммуникаций при министерстве культуры и информационной политике Украины поддержал эту волну слухов, опубликовав видео, на котором якобы была запечатлена выдача российского военного обмундирования северокорейским солдатам.
В тот же день южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Также посол Южной Кореи в ООН Хван Джун Кук осудил Россию, заявив, что она "пошла на риск из-за отчаяния".
"Трудно поверить, что постоянный член Совета Безопасности пойдет на такую ​​авантюру и изменит ход войны", - заявил Хван.
В воскресенье, 20 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию.
Накануне тему прокомментировал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что информация о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в СВО на стороне ВС РФ противоречива и требует соответствующего отношения.
Также он отметил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подразумевает углубленное сотрудничество во всех областях, включая обеспечение безопасности двух стран.
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Песков прокомментировал слухи о северокорейских военных на Дальнем ВостокеИнформация о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в специальной военной операции на стороне ВС РФ противоречива и требует соответствующего отношения. Такое заявление 21 октября сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Другие темы: Новости фронта: ВСУ потеряли высоты и получили удар по территории противотанкового полка.
 
НовостиРоссияКНДРСеверная КореяДмитрий ПесковЛлойд ОстинООН
 
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