Кабмин Украины получил $1,1 млрд от МВФ - 23.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241023/1058299377.html
Кабмин Украины получил $1,1 млрд от МВФ
Кабмин Украины получил $1,1 млрд от МВФ - 23.10.2024 Украина.ру
Кабмин Украины получил $1,1 млрд от МВФ
Более миллиарда долларов финансовой помощи поступило нынешнему руководству Украины от Международного валютного фонда. Об этом 23 октября сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль
2024-10-23T12:53
2024-10-23T12:53
новости
украина
киев
денис шмыгаль
мвф
кабмин
финансы
кредит
госдолг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053519654_0:31:900:537_1920x0_80_0_0_44c9af7b3d6e7d0945abd316e12ef6b0.jpg
"Около $1,1 млрд от МВФ уже поступило Украине. Денежные средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера", - сообщил Шмыгаль.По его словам, нынешняя часть финансовой помощи МВФ получена благодаря успешному пятому просмотру программы EFF в размере $15,6 млрд.Ранее МВФ при рассмотрении украинских заявок на кредитование предъявлял Киеву жёсткие требования. После начала СВО критерии выделения кредитных средств украинским властям были существенно смягчены.Также на эту тему: Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053519654_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_b4f476a6f705ab8dd843cd8a09b65ccc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, денис шмыгаль, мвф, кабмин, финансы, кредит, госдолг
Новости, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, МВФ, Кабмин, финансы, кредит, госдолг

Кабмин Украины получил $1,1 млрд от МВФ

12:53 23.10.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Более миллиарда долларов финансовой помощи поступило нынешнему руководству Украины от Международного валютного фонда. Об этом 23 октября сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль
"Около $1,1 млрд от МВФ уже поступило Украине. Денежные средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера", - сообщил Шмыгаль.
По его словам, нынешняя часть финансовой помощи МВФ получена благодаря успешному пятому просмотру программы EFF в размере $15,6 млрд.
Ранее МВФ при рассмотрении украинских заявок на кредитование предъявлял Киеву жёсткие требования. После начала СВО критерии выделения кредитных средств украинским властям были существенно смягчены.
Также на эту тему: Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский
 
НовостиУкраинаКиевДенис ШмыгальМВФКабминфинансыкредитгосдолг
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:37Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДР
14:08Далеко не последний день Помпео, который хочет стать госсекретарем США
14:02Ситуация критическая, тенденция еще хуже: в ВСУ оценили свои шансы на удержание Селидово
14:02"Не подливать масло в огонь": Си Цзиньпин высказался об украинском кризисе
13:53Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево
13:35Для вечной войны с Россией. Как литовские аналитики за деньги ООН предлагают нацифицировать Украину
13:33ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
13:26Путин призвал страны БРИКС сотрудничать в технологиях и образовании
13:15Ростех обеспечил 80% военной техники и на порядки нарастил выпуск боеприпасов - Чемезов
13:12Белоусов предостерег Запад от полномасштабного включения в конфликт на Украине
13:00Провальный "план", успехи ВС РФ, украинский вопрос на БРИКС. Главное на Украине на 13:00 23 октября
12:53Кабмин Украины получил $1,1 млрд от МВФ
12:44Поцеловал чак-чак: чем потчуют гостей БРИКС, или новая слава эчпочмака
12:43После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК
12:23Лукашенко отправился в Казань на саммит БРИКС
12:21Одного плана мало, Зеленский поручил разработать второй. Что именно в нем будет
12:21Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года
11:41Белорусско-российская военная коллегия одобрила план учений "Запад-2025"
11:40Министр финансов США: украденные российские активы покроют кредит Киеву
11:23Украина близка к отключениям электроэнергии, непонятно откуда брать газ – украинский эксперт
Лента новостейМолния