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Кабмин Украины получил $1,1 млрд от МВФ
Кабмин Украины получил $1,1 млрд от МВФ - 23.10.2024 Украина.ру
Кабмин Украины получил $1,1 млрд от МВФ
Более миллиарда долларов финансовой помощи поступило нынешнему руководству Украины от Международного валютного фонда. Об этом 23 октября сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль
2024-10-23T12:53
2024-10-23T12:53
2024-10-23T12:53
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киев
денис шмыгаль
мвф
кабмин
финансы
кредит
госдолг
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"Около $1,1 млрд от МВФ уже поступило Украине. Денежные средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера", - сообщил Шмыгаль.По его словам, нынешняя часть финансовой помощи МВФ получена благодаря успешному пятому просмотру программы EFF в размере $15,6 млрд.Ранее МВФ при рассмотрении украинских заявок на кредитование предъявлял Киеву жёсткие требования. После начала СВО критерии выделения кредитных средств украинским властям были существенно смягчены.Также на эту тему: Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский
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новости, украина, киев, денис шмыгаль, мвф, кабмин, финансы, кредит, госдолг
Новости, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, МВФ, Кабмин, финансы, кредит, госдолг
Кабмин Украины получил $1,1 млрд от МВФ
Более миллиарда долларов финансовой помощи поступило нынешнему руководству Украины от Международного валютного фонда. Об этом 23 октября сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль
"Около $1,1 млрд от МВФ уже поступило Украине. Денежные средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера", - сообщил Шмыгаль.
По его словам, нынешняя часть финансовой помощи МВФ получена благодаря успешному пятому просмотру программы EFF в размере $15,6 млрд.
Ранее МВФ при рассмотрении украинских заявок на кредитование предъявлял Киеву
жёсткие требования. После начала СВО критерии выделения кредитных средств украинским властям были существенно смягчены.