"Утешительный приз": в США подтвердили, что дадут Киеву 800 миллионов долларов - 23.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241023/1058293223.html
"Утешительный приз": в США подтвердили, что дадут Киеву 800 миллионов долларов
"Утешительный приз": в США подтвердили, что дадут Киеву 800 миллионов долларов - 23.10.2024 Украина.ру
"Утешительный приз": в США подтвердили, что дадут Киеву 800 миллионов долларов
В среду, 23 октября, американское издание The New York Times со ссылкой на анонимного представителя Пентагона сообщило о том, что в США подтвердили слова Владимира Зеленского о том, что Вашингтон выделит Киеву новую военную помощь в размере 800 миллионов долларов на производство оружия
2024-10-23T09:38
2024-10-23T09:38
новости
сша
киев
украина
владимир зеленский
ллойд остин
джо байден
пентагон
ес
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057256782_0:68:1181:732_1920x0_80_0_0_99a53c317f275f1f1823c162db53b149.jpg
В публикации также уточняется, что новая американская помощь Украине может быть "утешительным призом" для Зеленского, который не смог убедить союзников снять ограничения на удары вглубь России западными дальнобойными ракетами.В то же время собеседник издания отметил, что меры США остаются направленными на предоставление Киеву возможности "вести войну собственным оружием и на своих условиях".В понедельник, 21 октября, министр обороны США Ллойд Остин, находясь с неанонсированным визитом в Киев, объявил, что новый пакет военной помощи США для Украины оценен в 400 миллионов долларов. Он уточнил: в новый пакет военной помощи США включены оружие, боеприпасы и военная техника.Ранее, 16 октября президент США Джо Байден объявил о выделении нынешнему руководству Украины нового пакета военной помощи в 425 миллионов долларов.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки оружия киевскому режиму только затягивают конфликт. Однако коллективный Запад продолжает это делать. В частности, накануне Европарламент одобрил выделение Украине кредита в 35 миллиардов евро из замороженных российских активов. Ожидается, что эта сумма пойдет на "неотложную" помощь Киеву в рамках поддержки G7.Также во вторник, 22 октября, стало известно, что в рамках той же поддержки G7 Британия выделает киевскому режиму 2,26 млрд фунтов стерлингов (($2,9 млрд). Отмечается, что эта сумма тоже имеет российское происхождение, но пойдет на военное оборудование для ВСУ.В июне лидеры G7 договорились предоставить Украине кредит в размере $50 млрд,. Сообщалось, что обслуживаться он будет за счет доходов, полученных от российских замороженных активов. Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят Великобритания, Япония и Канада.Активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро были "заморожены" в ЕС в рамках антироссийских санкций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "заморозку" российских активов на Западе кражей.Еще по теме: После окончания украинского конфликта активы РФ не разморозят — СМИ.
https://ukraina.ru/20241021/1058253086.html
https://ukraina.ru/20241022/1058276788.html
сша
киев
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057256782_58:0:1125:800_1920x0_80_0_0_07f6992b76d065d9b1de8c5b52697e92.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, киев, украина, владимир зеленский, ллойд остин, джо байден, пентагон, ес, европарламент, замороженные активы, россия
Новости, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Джо Байден, Пентагон, ЕС, Европарламент, замороженные активы, Россия

"Утешительный приз": в США подтвердили, что дадут Киеву 800 миллионов долларов

09:38 23.10.2024
 
Зеленский и Байден
Зеленский и Байден
Читать в
В среду, 23 октября, американское издание The New York Times со ссылкой на анонимного представителя Пентагона сообщило о том, что в США подтвердили слова Владимира Зеленского о том, что Вашингтон выделит Киеву новую военную помощь в размере 800 миллионов долларов на производство оружия

"Представитель Пентагона, пожелавший остаться анонимным ввиду деликатности вопроса, подтвердил этот шаг, который предпринят на фоне изменения политики США", - говорится в публикации.

В публикации также уточняется, что новая американская помощь Украине может быть "утешительным призом" для Зеленского, который не смог убедить союзников снять ограничения на удары вглубь России западными дальнобойными ракетами.
В то же время собеседник издания отметил, что меры США остаются направленными на предоставление Киеву возможности "вести войну собственным оружием и на своих условиях".
В понедельник, 21 октября, министр обороны США Ллойд Остин, находясь с неанонсированным визитом в Киев, объявил, что новый пакет военной помощи США для Украины оценен в 400 миллионов долларов. Он уточнил: в новый пакет военной помощи США включены оружие, боеприпасы и военная техника.
Ранее, 16 октября президент США Джо Байден объявил о выделении нынешнему руководству Украины нового пакета военной помощи в 425 миллионов долларов.
- РИА Новости, 1920, 21.10.2024
21 октября, 15:59
Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн Новый пакет военной помощи США для Киева оценён в $400 млн. Об этом 21 октября в Киеве заявил министр обороны США Ллойд Остин
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки оружия киевскому режиму только затягивают конфликт. Однако коллективный Запад продолжает это делать. В частности, накануне Европарламент одобрил выделение Украине кредита в 35 миллиардов евро из замороженных российских активов. Ожидается, что эта сумма пойдет на "неотложную" помощь Киеву в рамках поддержки G7.
Также во вторник, 22 октября, стало известно, что в рамках той же поддержки G7 Британия выделает киевскому режиму 2,26 млрд фунтов стерлингов (($2,9 млрд). Отмечается, что эта сумма тоже имеет российское происхождение, но пойдет на военное оборудование для ВСУ.
Выборы в Европарламент - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Вчера, 14:55
Европа даст кредит Киеву украденными у России деньгами: Европарламент готовится голосоватьВо вторник, 22 октября, Европарламент решит судьбу 35 миллиардов евро - замороженных российских активов. Ожидается, что эта сумма пойдет на "неотложную" помощь Киеву в рамках поддержки G7. Об этом говорится на сайте Европейского парламента
В июне лидеры G7 договорились предоставить Украине кредит в размере $50 млрд,. Сообщалось, что обслуживаться он будет за счет доходов, полученных от российских замороженных активов. Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят Великобритания, Япония и Канада.
Активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро были "заморожены" в ЕС в рамках антироссийских санкций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "заморозку" российских активов на Западе кражей.
Еще по теме: После окончания украинского конфликта активы РФ не разморозят — СМИ.
 
НовостиСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийЛлойд ОстинДжо БайденПентагонЕСЕвропарламентзамороженные активыРоссия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41Белорусско-российская военная коллегия одобрила план учений "Запад-2025"
11:40Министр финансов США: украденные российские активы покроют кредит Киеву
11:23Украина близка к отключениям электроэнергии, непонятно откуда брать газ – украинский эксперт
11:07Сразу после того, как Захарова вступилась за Гутерриша: ресурсы МИДа подверглись хакерской атаке
10:54Соучастник убийства Дугиной попал в плен к ВСУ
10:41Путин с лидерами БРИКС тет-а-тет затронул украинскую тему
10:32СК РФ зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР из-за атак ВФУ
10:17Разыграть карту КНДР: о втягивании НАТО в войну с Россией, конце Украины и опасных уроках - Селезнёв
10:06Мужчины становились женщинами, Варшава подумывала о высылке российского посла - Захарова
10:05Министры обороны России и Белоруссии обсудят безопасность Союзного государства
10:00Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS
09:41Захарова отреагировала на недовольство Киева из-за приезда Гутерреша на БРИКС
09:38"Утешительный приз": в США подтвердили, что дадут Киеву 800 миллионов долларов
09:20"В Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами": стало известно, чем Запад разозлила встреча Путина и Моди
09:00Фальшивые диагнозы чиновников, провалы ВСУ, вербовка наемников. Главное на Украине на утро 23 октября
08:05Главное за ночь 23 октября
08:00"Президенты" российской Бессарабии: в чём их отличие от современных президентов-евроинтеграторов
07:10Успехи Трампа и берлинский сговор
06:10Противник медленно отступает: Поликарпов раскрыл, как ВС РФ взяли Звездное и продвигаются к Курахово
06:00"Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала
Лента новостейМолния