"Утешительный приз": в США подтвердили, что дадут Киеву 800 миллионов долларов
Зеленский и Байден
В среду, 23 октября, американское издание The New York Times со ссылкой на анонимного представителя Пентагона сообщило о том, что в США подтвердили слова Владимира Зеленского о том, что Вашингтон выделит Киеву новую военную помощь в размере 800 миллионов долларов на производство оружия
"Представитель Пентагона, пожелавший остаться анонимным ввиду деликатности вопроса, подтвердил этот шаг, который предпринят на фоне изменения политики США", - говорится в публикации.
В то же время собеседник издания отметил, что меры США остаются направленными на предоставление Киеву возможности "вести войну собственным оружием и на своих условиях".
В понедельник, 21 октября, министр обороны США Ллойд Остин, находясь с неанонсированным визитом в Киев, объявил, что новый пакет военной помощи США для Украины оценен в 400 миллионов долларов. Он уточнил: в новый пакет военной помощи США включены оружие, боеприпасы и военная техника.
Ранее, 16 октября президент США Джо Байден объявил о выделении нынешнему руководству Украины нового пакета военной помощи в 425 миллионов долларов.
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки оружия киевскому режиму только затягивают конфликт. Однако коллективный Запад продолжает это делать. В частности, накануне Европарламент одобрил выделение Украине кредита в 35 миллиардов евро из замороженных российских активов. Ожидается, что эта сумма пойдет на "неотложную" помощь Киеву в рамках поддержки G7.
Вчера, 14:55Европа даст кредит Киеву украденными у России деньгами: Европарламент готовится голосоватьВо вторник, 22 октября, Европарламент решит судьбу 35 миллиардов евро - замороженных российских активов. Ожидается, что эта сумма пойдет на "неотложную" помощь Киеву в рамках поддержки G7. Об этом говорится на сайте Европейского парламента
В июне лидеры G7 договорились предоставить Украине кредит в размере $50 млрд,. Сообщалось, что обслуживаться он будет за счет доходов, полученных от российских замороженных активов. Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят Великобритания, Япония и Канада.
Активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро были "заморожены" в ЕС в рамках антироссийских санкций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "заморозку" российских активов на Западе кражей.