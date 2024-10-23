https://ukraina.ru/20241023/1058293223.html

"Утешительный приз": в США подтвердили, что дадут Киеву 800 миллионов долларов

"Утешительный приз": в США подтвердили, что дадут Киеву 800 миллионов долларов - 23.10.2024 Украина.ру

"Утешительный приз": в США подтвердили, что дадут Киеву 800 миллионов долларов

В среду, 23 октября, американское издание The New York Times со ссылкой на анонимного представителя Пентагона сообщило о том, что в США подтвердили слова Владимира Зеленского о том, что Вашингтон выделит Киеву новую военную помощь в размере 800 миллионов долларов на производство оружия

2024-10-23T09:38

2024-10-23T09:38

2024-10-23T09:38

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В публикации также уточняется, что новая американская помощь Украине может быть "утешительным призом" для Зеленского, который не смог убедить союзников снять ограничения на удары вглубь России западными дальнобойными ракетами.В то же время собеседник издания отметил, что меры США остаются направленными на предоставление Киеву возможности "вести войну собственным оружием и на своих условиях".В понедельник, 21 октября, министр обороны США Ллойд Остин, находясь с неанонсированным визитом в Киев, объявил, что новый пакет военной помощи США для Украины оценен в 400 миллионов долларов. Он уточнил: в новый пакет военной помощи США включены оружие, боеприпасы и военная техника.Ранее, 16 октября президент США Джо Байден объявил о выделении нынешнему руководству Украины нового пакета военной помощи в 425 миллионов долларов.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки оружия киевскому режиму только затягивают конфликт. Однако коллективный Запад продолжает это делать. В частности, накануне Европарламент одобрил выделение Украине кредита в 35 миллиардов евро из замороженных российских активов. Ожидается, что эта сумма пойдет на "неотложную" помощь Киеву в рамках поддержки G7.Также во вторник, 22 октября, стало известно, что в рамках той же поддержки G7 Британия выделает киевскому режиму 2,26 млрд фунтов стерлингов (($2,9 млрд). Отмечается, что эта сумма тоже имеет российское происхождение, но пойдет на военное оборудование для ВСУ.В июне лидеры G7 договорились предоставить Украине кредит в размере $50 млрд,. Сообщалось, что обслуживаться он будет за счет доходов, полученных от российских замороженных активов. Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят Великобритания, Япония и Канада.Активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро были "заморожены" в ЕС в рамках антироссийских санкций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "заморозку" российских активов на Западе кражей.Еще по теме: После окончания украинского конфликта активы РФ не разморозят — СМИ.

https://ukraina.ru/20241021/1058253086.html

https://ukraina.ru/20241022/1058276788.html

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новости, сша, киев, украина, владимир зеленский, ллойд остин, джо байден, пентагон, ес, европарламент, замороженные активы, россия