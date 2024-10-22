Балтийское море стараются сделать "внутренним морем НАТО": открыт штаб ВМС - 22.10.2024 Украина.ру
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Балтийское море стараются сделать "внутренним морем НАТО": открыт штаб ВМС
Балтийское море стараются сделать "внутренним морем НАТО": открыт штаб ВМС - 22.10.2024 Украина.ру
Балтийское море стараются сделать "внутренним морем НАТО": открыт штаб ВМС
Германия открыла военно-морской штаб, призванный координировать деятельность НАТО в Балтийском море на фоне растущей напряженности в отношениях с Москвой. Об этом сообщило информагенство Reuters
2024-10-22T12:42
2024-10-22T12:42
новости
балтийское море
россия
германия
борис писториус
нато
reuters
калининградская область
белоруссия
союзное государство
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Новый военно-морской штаб НАТО начал работу в немецком приморском городе Росток. Штаб призван руководить операциями НАТО во время конфликта, поскольку военный альянс усиливает внимание к этому региону на фоне растущей напряженности с Россией, констатировало информагенство."Штаб будет играть решающую роль в подготовке отчетов о военной обстановке и в реагировании на региональные вызовы, включая защиту интересов государств-членов НАТО от агрессивных действий, особенно с учетом близости России", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на церемонии в военно-морском командовании страны в Ростоке.Создание объекта подчеркивает решающее значение Балтийского моря для НАТО после ухудшения отношений с Россией из-за СВО на Украине. Балтийский флот России базируется близ Калининграда.Отмечена жизненная важность для НАТО обеспечивать безопасности морских путей через Балтийское море с момента расширения этого военно-политического блока на Восток после окончания Холодной войны. Тогда в НАТО были приняты Польша, а также вышедшие из СССР прибалтийские республики: Литва, Латвия и Эстония. Недавно членами блока стали Финляндия и Швеция.Во времена Советского Союза основная роль НАТО заключалась в блокировании западного входа в Балтийское море, чтобы не допустить Балтийский флот СССР к Северному морю, где его военные корабли могли бы атаковать американские конвои снабжения европейских членов альянса. Сейчас же, отметило информагенство, НАТО должно гарантировать единственную линию снабжения для прибалтийских членов альянса, если узкий сухопутный коридор, связывающий их с Польшей и с остальной территорией НАТО в Европе будет заблокирован в случае конфликта с Россией.В публикации отмечено, что только две дороги и одна железнодорожная линия проходят через коридор шириной 65 км (40 миль) — Сувалкский коридор. Он зажат между хорошо вооруженным российским эксклавом – Калининградской областью на западе, а на востоке – Белоруссией.Автор материала также отмечает, что Берлин сформировал альянс западных флотов на Балтике. В новом штабе ВМС штат мирного времени рассчитан на 120 немецких и до 60 международных сотрудников под началом немецкого адмирала с польским заместителем и шведским начальником штаба.Новый военно-морской штаб уже принял персонал из 11 стран. Своих представителей прислали Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Великобритания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Швеция.Также на эту тему интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять ЗападТем временем Китай и Россия "вступили в битву транспортных коридоров" - эксперт
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Новости, Балтийское море, Россия, Германия, Борис Писториус, НАТО, Reuters, Калининградская область, Белоруссия, Союзное государство, ОДКБ, милитаризация, страны Балтии, Прибалтика, бывший СССР, флот, национальная безопасность, военная эскалация, ФРГ

Балтийское море стараются сделать "внутренним морем НАТО": открыт штаб ВМС

12:42 22.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Голенков / Перейти в фотобанкУчения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье
Учения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
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Германия открыла военно-морской штаб, призванный координировать деятельность НАТО в Балтийском море на фоне растущей напряженности в отношениях с Москвой. Об этом сообщило информагенство Reuters
Новый военно-морской штаб НАТО начал работу в немецком приморском городе Росток.
Штаб призван руководить операциями НАТО во время конфликта, поскольку военный альянс усиливает внимание к этому региону на фоне растущей напряженности с Россией, констатировало информагенство.
"Штаб будет играть решающую роль в подготовке отчетов о военной обстановке и в реагировании на региональные вызовы, включая защиту интересов государств-членов НАТО от агрессивных действий, особенно с учетом близости России", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на церемонии в военно-морском командовании страны в Ростоке.
Создание объекта подчеркивает решающее значение Балтийского моря для НАТО после ухудшения отношений с Россией из-за СВО на Украине. Балтийский флот России базируется близ Калининграда.
Отмечена жизненная важность для НАТО обеспечивать безопасности морских путей через Балтийское море с момента расширения этого военно-политического блока на Восток после окончания Холодной войны. Тогда в НАТО были приняты Польша, а также вышедшие из СССР прибалтийские республики: Литва, Латвия и Эстония. Недавно членами блока стали Финляндия и Швеция.
Во времена Советского Союза основная роль НАТО заключалась в блокировании западного входа в Балтийское море, чтобы не допустить Балтийский флот СССР к Северному морю, где его военные корабли могли бы атаковать американские конвои снабжения европейских членов альянса. Сейчас же, отметило информагенство, НАТО должно гарантировать единственную линию снабжения для прибалтийских членов альянса, если узкий сухопутный коридор, связывающий их с Польшей и с остальной территорией НАТО в Европе будет заблокирован в случае конфликта с Россией.
В публикации отмечено, что только две дороги и одна железнодорожная линия проходят через коридор шириной 65 км (40 миль) — Сувалкский коридор. Он зажат между хорошо вооруженным российским эксклавом – Калининградской областью на западе, а на востоке – Белоруссией.
"Обладая крупнейшим флотом в регионе, Германия уже некоторое время обеспокоена присутствием Москвы в Балтийском море", - констатировало Reuters.
Автор материала также отмечает, что Берлин сформировал альянс западных флотов на Балтике. В новом штабе ВМС штат мирного времени рассчитан на 120 немецких и до 60 международных сотрудников под началом немецкого адмирала с польским заместителем и шведским начальником штаба.
Новый военно-морской штаб уже принял персонал из 11 стран. Своих представителей прислали Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Великобритания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Швеция.
Также на эту тему интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад
Тем временем Китай и Россия "вступили в битву транспортных коридоров" - эксперт
 
НовостиБалтийское мореРоссияГерманияБорис ПисториусНАТОReutersКалининградская областьБелоруссияСоюзное государствоОДКБмилитаризациястраны БалтииПрибалтикабывший СССРфлотнациональная безопасностьвоенная эскалацияФРГ
 
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