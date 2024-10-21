https://ukraina.ru/20241021/1058243702.html

Просьба Стефанчука к Литве, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 октября

Просьба Стефанчука к Литве, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 октября - 21.10.2024 Украина.ру

Просьба Стефанчука к Литве, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 октября

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал Литву поспособствовать в просьбе к НАТО сбивать российские ракеты. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-10-21T13:16

2024-10-21T13:16

2024-10-21T13:16

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нато

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Свою просьбу спикер ВР Руслан Стефанчук озвучил на открытии второй сессии Ассамблеи Верховной Рады и парламента Литвы 21 октября."Я прошу вас способствовать предоставления разрешения соседним с Украиной странам ЕС и НАТО сбивать вражеские ракеты, которые достигают западной границы нашей страны... Мы просим помочь нам снять любые ограничения на предоставление и использование Украиной дальнобойного оружия для поражения военных объектов и целей на территории Российской Федерации", - заявил Стефанчук.По его словам, одним из главных приоритетов в предоставлении военной помощи Украине является система противовоздушной обороны.Ранее СМИ сообщали, что на встрече с министром иностранных дел соседней с Литвой Польши Радославом Сикорским Владимир Зеленский требовал, чтобы поляки сбивали российские ракеты и беспилотники."Сикорский парировал тем, что это невозможно без коллективного решения НАТО. Тогда Зеленский заявил, что Польша должна передать Украине больше военной техники и оружия", - сообщал 16 сентября польский журналист Витольд Юраш.В целом, по его словам, встреча Зеленского с Сикорским прошла в непростой обстановке и Зеленскому не удалось добиться желаемого от поляков.Сегодня, 21 октября, в Киеве находится с необъявленным визитом министр обороны США Ллойд Остин.Как сообщило издание The Wall Street Journal, визит Остина не предполагает разрешения на использования дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.Обстрелы и налётыУтром 21 октября Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 БПЛА над территорией Ростовской области, 4 – над территорией Брянской области, 2 – над территорией Курской области и 1 – над территорией Орловской област", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 6 ударов.Все 6 обстрелов ВСУ совершили на горловском направлении, выпустив в общей сложности 20 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали, повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры — не зафиксированы.В следующие сутки обстрелы усилились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм, сброс ВОП с БПЛА и один БПЛА-камикадзе.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 38 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 38 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 3; Князе-Григоровка — 3; Великая Лепетиха — 11; Новая Каховка — 4; Таврийск — 3; Днепряны — 9; Корсунка — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алёшки, Старая Збурьевка и Каховка."За прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ в Днепрянах сгорели склады хлебоприемного предприятия, в Таврийске сгорел трансформатор, сообщили в экстренных службах", - также писал канал.Мэр Энергодара, что в Запорожской области, Эдуард Сеновоз рассказал о последствиях атак ВСУ на город в минувшие выходные."В Энергодаре на выходных вооруженные формирования Украины нанесли множественные повреждения тепловому узлу. В результате атаки ударного БПЛА повреждения получил газопровод. Авария усложняет начало отопительного сезона в городе", - отметил Сеновоз.Утром 21 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородом системой ПВО сбит один БПЛА самолётного типа. Без пострадавших и повреждений. Вчера в городскую больницу №2 г. Белгорода обратилась женщина, получившая ранение 19 октября. Состояние пострадавшей врачами оценивается как удовлетворительное. Вся необходимая помощь оказана, направлена на амбулаторное лечение. В Борисовском районе по сёлам Берёзовка и Грузское выпущено 5 БПЛА. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадали 2 мирных жителя. Один мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу. Состояние пострадавшего оценивается как средняя степень тяжести. Ночью в Борисовскую ЦРБ доставлен пострадавший с различными осколочными ранениями и переломом ноги, его состояние оценивается врачами как тяжёлое. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены мастерская сельскохозяйственного предприятия, один частный дом, два автомобиля, газопровод и линия электропередачи", - писал Гладков.Также в Волоконовском районе село Тишанка и хутор Старый подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 7 боеприпасов, и атакам 4 БПЛА. Были повреждены два частных домовладения, социальный объект и газопровод.Кроме того, в Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка и Новостроевка-Вторая выпущены 17 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 2 беспилотника. Обошлось без пострадавших и повреждений.Помимо этого, в Краснояружском районе по селу Графовка выпущены 14 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и один беспилотник. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Новая Таволжанка и хутору Балки выпущены 9 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 2 БПЛА. Повреждены 15 частных домовладений, один автомобиль и надворная постройка. В детскую областную клиническую больницу поступил 13-летний мальчик, пострадавший 19 октября при обстреле города Шебекино. Состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - писал Гладков.Позднее он уточнил информацию о последствиях обстрелов Шебекинского района. Так, по его словам, в селе Новая Таволжанка ранения получили три мирных жителя."Уважаемые жители Шебекинского городского округа! Поступила информация, что на территории округа найдены суббоеприпасы "колокольчик". Очень прошу вас быть бдительными! Если вы обнаружили такой боеприпас, не поднимайте его и не трогайте. Необходимо сразу набрать на линию 112 и сообщить точное место обнаружения. Сапёры Министерства обороны РФ заберут и ликвидируют суббоеприпас", - также предупредил губернатор.Губернатор Курской области Алексей Смирнов с полуночи в своём телеграм-канале дважды предупреждал земляков о ракетной атаке. В самой области идут бои со вторгнувшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке в Донбассе — в интервью донецкого волонтёра Елены Бобковой журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко "Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону Курахово".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, литва, руслан стефанчук, владимир зеленский, сикорский, вооруженные силы украины, нато, верховная рада