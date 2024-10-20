https://ukraina.ru/20241020/1058186818.html

Предупреждала о мировой войне и издавала детские книги. Как живет бывшая советница Януковича Анна Герман

Предупреждала о мировой войне и издавала детские книги. Как живет бывшая советница Януковича Анна Герман - 20.10.2024 Украина.ру

Предупреждала о мировой войне и издавала детские книги. Как живет бывшая советница Януковича Анна Герман

В перевороте на Майдане и последующем конфликте на Украине отчасти была виновна предыдущая власть, заигравшаяся с националистами, пытавшаяся усидеть на двух стульях. Сама по себе Партия регионов Виктора Януковича была совершенно разношерстным сборищем, напоминающая о басне про лебедя, рака и щуку.

2024-10-20T07:20

2024-10-20T07:20

2024-10-20T07:20

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Отчасти чтобы понравиться националистам западной Украины, Виктор Янукович советником и пресс-секретарем взял себе Анну Герман (Стецив), депутата Партии регионов, которая говорила с явно выраженным львовским акцентом.С 1991 по 2004 она работала на разных должностях на "Радио свобода"*, которое вырастило не одно поколение националистов, являясь инструментом еще Холодной войны. В период Оранжевой революции она как раз возглавляла киевское бюро "Радио свобода". В то время Герман, по ее же словам, была дружна со многими представителями "оранжевого" лагеря. Давние дружественные отношения у нее сложились с украинским политиком Тарасом Черноволом.В одном из интервью она рассказывала, что пошла во власть, чтобы прочувствовать ее нутро. "Я хотела посмотреть власти прямо в глаза, окунуться в эту власть, чтобы понять ее психологию, узнать, как говорится ее нутро. И это был мой осознанный выбор", - рассказывала Герман.Однако начинала Анна Герман в таких изданиях, как "Ленинская заря" и "Ленинская молодежь". В 1986-87 – член правления Союза журналистов СССР. Впоследствии она вспоминала, что ходила на еще малочисленные националистические митинги во Львове с 1989 года, а перестала туда ходить, когда они стали массовыми после распада Советского Союза, так как была индивидуалисткой и не хотела затеряться в толпе.Британский журналист Аскольд Крушельницкий впоследствии утверждал, что она якобы была агентом КГБ под псевдонимом "Тереза" еще с 1979 года. Сама Герман хотела подать на него в суд за клевету. Основанием для подозрений служил тот факт, что ее первым мужем был сын начальника районного управления КГБ по Львовской области.В 2004, как корреспондент "Радио свобода", она познакомилась с Виктором Януковичем (на тот момент премьер-министром) во время интервью. Знакомство Герман с Януковичем произошло при участии тогдашнего советника премьера Зиновия Кулика, который был дружен с мужем Герман – Сергеем, вместе учившихся в львовской школе. После разговора Янукович предложил ей стать его пресс-секретарем."Интервью с Януковичем – это был большой успех тогда для "Радио Свобода". Он настолько тогда мне заимпонировал как человек, как личность, я очень уважаю сильных людей, которых в украинском политикуме почти нет. Разве что Юлия Тимошенко, третьего мужчины в Украине я не знаю. После этого же интервью он мне предложил работать у него", - рассказывала Герман об их знакомстве. Впрочем, для Юлии Тимошенко она тоже не скупилась на комплименты.Лестно отзывалась она и о коммунистах, когда они еще были в Раде. "В парламенте я сижу рядом с коммунистами и вижу этих людей. На самом деле они очень порядочные, мне легко с ними работать, находить общий язык", - говорила Герман.Во время парламентской избирательной кампании 2006 года Герман взяла на себя роль одного из ньюсмейкеров Партии регионов. Она умела подавать информацию о деятельности Партии регионов с легкой ухмылкой, что подчас на фоне галицкого акцента смотрелось, как извинение, дескать, работа такая.По ее словам, переход к Януковичу был поначалу воспринят в штыки среди корреспондентов "Радио свобода" и националистов, но ей удалось убедить многих из них, что Янукович не такой уж страшный, с ним можно работать ради достижения определенных целей.Однако после Оранжевой революции Герман рассказывала, что перестала ходить в греко-католическую церковь и стала посещать православный Владимирский собор, так как греко-католики косо на нее смотрели, считая предательницей.Умела она польстить и украинским олигархам, когда нужно было войти в их круг. Массу комплиментов она раздавала богатейшему украинцу Ринату Ахметову. "Я иногда умею видеть печать власти на челе человека и поэтому могу предсказать судьбу. Это у меня от бабушки. Так вот – у Рината Ахметова есть такая печать", – говорила Герман в интервью изданию "Корреспондент".Обвиняли ее и в том, что она сотрудничала с Полом Манафортом, политическим технологом Дональда Трампа, который потом попал в американскую тюрьму за неоплату налогов с сумм, которые получал на Украине.В личном общении Анна Герман тоже умела обаять, особенно мужчин-политиков, подчеркивая их мужественность, смеясь над их шутками и анекдотами. Тому же Виктору Януковичу Герман, по ее признанию, часто говорила, что он – настоящий мужчина, сильный, мужественный, смелый, с волевым характером. В одном из интервью она сравнивала Януковича с Африкой – для нее это был темный и неизведанный континент.Во время Евромайдана она оставалась верной Партии регионов и даже голосовала за так называемые "диктаторские законы" в январе 2014 года.После переворота на Евромайдане и бегства Януковича Анна Герман ушла из политики, временно уехала в ЕС, но осенью 2014 года вернулась на Украину. Занялась она написанием и переводом детских книг, выпустив после Майдана книгу "Девочка и космиты" на французском и английском языке. Часть гонорара была передана раненым в АТО в период войны против Донбасса.В 2018 году она приезжала в Москву и хотела встретиться с Януковичем. "Я попросила охрану Виктора Федоровича, что я очень хотела бы с ним поговорить – хотя бы два слова по телефону. Мне было важно получить ответ на многие вопросы. Потому что я 4 года не знала, почему он такое решение принял", – рассказывала Герман, сожалея, что лично его увидеть не удалось.Разговор, по ее словам, длился менее минуты. "Если бы я остался, Анечка, в Украине была бы гражданская война", - сказал ей беглый президент, хотя гражданская война на тот момент уже шла 4 года.С 2016 года она вела передачу "Субъективные итоги недели" на телеканале NewsOne, который Зеленский закрыл в 2021 году. После закрытия телеканала Герман была инициатором создания "Благотворительного фонда защиты свободы слова", выступавшего против цензуры на украинском телевидении и закрытия СМИ.В одной из передач 2020 года (до СВО) Герман утверждала, что Запад дает Украине деньги на ослабление России, но не будет делать этого вечно. "Мир наступит, хотят они этого или нет. Потому что не будет денег финансировать войну. Если кто-то считает, что Запад будет все время давать деньги на войну, потому что Украина воюет и ослабляет Россию, то в нынешней ситуации я бы не была в этом так уверена", - сказала Герман.В другой передаче она обвинила власти Украины в насильственной украинизации, которая оттолкнула жителей Крыма и Донбасса, чем воспользовались по ее мнению внешние силы. "Третьи страны всегда пользуются братоубийственными войнами. Мы были до того глупыми, что не сумели заглушить в себе лжепатриотическую глупость. Никто так не уничтожает украинское государство, как те, кто проводит насильственную украинизацию", - утверждала бывший депутат Партии регионов.В 2021 году Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в СБУ по поводу заявлений Герман в телеэфире – она, дескать, отрицала российскую агрессию и призывала Украину бороться с внутренним терроризмом (что было расценено, как призыв к внутреннему вооруженному противостоянию).За неделю до начала СВО Герман рассказывала, что без компромисса между Украиной и Россией мир ждет третья мировая война. Основной же вопрос, по ее словам, - это вопрос нерасширения НАТО, отказ Украины от стремления в Альянс, что предполагает безопасность на российских границах.После начала СВО Анна Герман выехала из Украины. Неонацист Сергей Стерненко утверждал в 2023 году, что ее видели в Испании. На фото, которое тогда обошло украинские СМИ, фигурирует женщина лишь слегка похожая на Герман. С тех пор она не появлялась на публике, а украинские националисты, которые жаждут ее крови, подозревают, что она уже находится в РФ.О том, как разоряется бывший олигарх Украины, а ныне пока миллионер - в статье Дмитрия Ковалевича "Пытается пристроиться к схемам в Минобороны и ставит на Трампа. Чем занимается олигарх Константин Жеваго"*СМИ, признанное в РФ иноагентом

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эксклюзив, украина, сво, виктор янукович, юлия тимошенко, донбасс, ринат ахметов, партия регионов, радио свобода, россия, нато