Команда для ракетных ударов по России будет дана, так как мобилизация Украину уже не спасает — Клинцевич - 20.10.2024 Украина.ру
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Команда для ракетных ударов по России будет дана, так как мобилизация Украину уже не спасает — Клинцевич
Команда для ракетных ударов по России будет дана, так как мобилизация Украину уже не спасает — Клинцевич - 20.10.2024 Украина.ру
Команда для ракетных ударов по России будет дана, так как мобилизация Украину уже не спасает — Клинцевич
Украина и США уже определили цели для ракетных ударов по России и ждут, когда будет дана команда. Тем временем ВСУ продолжают пополнять свои ряды нехитной схемой: больного человека ловят на улице и через два дня бросают на фронт
2024-10-20T06:40
2024-10-20T06:40
новости
россия
украина
сша
джо байден
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
ракетный удар
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.Говоря про мобилизацию, которая проводится на Украине, эксперт описал плачевную ситуацию:Далее Клинцевич обратил внимание, что Украина и США решили пустить в ход “тяжелую артиллерию”.“Они уже определили цели для ракетных ударов по России и ждут, когда будет дана команда. Команда рано или поздно будет дана. Но тогда будет и ответ, который они не ожидают”, — заключил эксперт.Ранее Джо Байден заявил, что США готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу для всего мира. Дмитрий Медведев назвал это предложение хамством, подчеркнув, что обсуждения по СНВ с США столь же бессмысленны, как и попытки договариваться о перемирии с Гитлером в 1945 году.Подробнее об этом — Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсеналаАвтор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко разобрал все подробности заявлений и действий Байдена в своей статье — "Мирный план" БайденаПолный текст интервью — Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию
https://ukraina.ru/20241015/1058077591.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сша, джо байден, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, ракетный удар, детали
Новости, Россия, Украина, США, Джо Байден, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, ракетный удар, детали

Команда для ракетных ударов по России будет дана, так как мобилизация Украину уже не спасает — Клинцевич

06:40 20.10.2024
 
© Украина.руКоллаж: ракеты, взрыв
Коллаж: ракеты, взрыв - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Украина и США уже определили цели для ракетных ударов по России и ждут, когда будет дана команда. Тем временем ВСУ продолжают пополнять свои ряды нехитной схемой: больного человека ловят на улице и через два дня бросают на фронт
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.
Говоря про мобилизацию, которая проводится на Украине, эксперт описал плачевную ситуацию:
“Там становятся все больше подразделений, когда даже у командиров нет боевого опыта. Такое подразделение разбежится при первом же серьезном артобстреле. И никакой русский менталитет не может заменить опыт и оснащенность, которые сегодня есть у России”.
Далее Клинцевич обратил внимание, что Украина и США решили пустить в ход “тяжелую артиллерию”.
“Они уже определили цели для ракетных ударов по России и ждут, когда будет дана команда. Команда рано или поздно будет дана. Но тогда будет и ответ, который они не ожидают”, — заключил эксперт.
Фото: REUTERS, Папа Римский, Владимир Зеленский
15 октября, 05:50
Ищенко: Папа Римский для Зеленского — как пропагандистская газета, только живая и в сутанеСейчас у Зеленского есть возможность "вкладывать" в Папу Римского "правильные" мысли об Украине. Эти мысли трансформируются в слова. А слова влияют на миллионы католиков по всему миру. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель Ростислав Ищенко
Ранее Джо Байден заявил, что США готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу для всего мира. Дмитрий Медведев назвал это предложение хамством, подчеркнув, что обсуждения по СНВ с США столь же бессмысленны, как и попытки договариваться о перемирии с Гитлером в 1945 году.
Подробнее об этом — Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсенала
Автор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко разобрал все подробности заявлений и действий Байдена в своей статье — "Мирный план" Байдена
Полный текст интервью — Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию
 
НовостиРоссияУкраинаСШАДжо БайденДмитрий МедведевВооруженные силы Украиныракетный удардетали
 
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