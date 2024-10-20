Команда для ракетных ударов по России будет дана, так как мобилизация Украину уже не спасает — Клинцевич
Украина и США уже определили цели для ракетных ударов по России и ждут, когда будет дана команда. Тем временем ВСУ продолжают пополнять свои ряды нехитной схемой: больного человека ловят на улице и через два дня бросают на фронт
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.
Говоря про мобилизацию, которая проводится на Украине, эксперт описал плачевную ситуацию:
“Там становятся все больше подразделений, когда даже у командиров нет боевого опыта. Такое подразделение разбежится при первом же серьезном артобстреле. И никакой русский менталитет не может заменить опыт и оснащенность, которые сегодня есть у России”.
Далее Клинцевич обратил внимание, что Украина и США решили пустить в ход “тяжелую артиллерию”.
“Они уже определили цели для ракетных ударов по России и ждут, когда будет дана команда. Команда рано или поздно будет дана. Но тогда будет и ответ, который они не ожидают”, — заключил эксперт.
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Полный текст интервью — Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию