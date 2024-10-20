https://ukraina.ru/20241020/1058141552.html

Команда для ракетных ударов по России будет дана, так как мобилизация Украину уже не спасает — Клинцевич

Команда для ракетных ударов по России будет дана, так как мобилизация Украину уже не спасает — Клинцевич - 20.10.2024 Украина.ру

Команда для ракетных ударов по России будет дана, так как мобилизация Украину уже не спасает — Клинцевич

Украина и США уже определили цели для ракетных ударов по России и ждут, когда будет дана команда. Тем временем ВСУ продолжают пополнять свои ряды нехитной схемой: больного человека ловят на улице и через два дня бросают на фронт

2024-10-20T06:40

2024-10-20T06:40

2024-10-20T06:40

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детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.Говоря про мобилизацию, которая проводится на Украине, эксперт описал плачевную ситуацию:Далее Клинцевич обратил внимание, что Украина и США решили пустить в ход “тяжелую артиллерию”.“Они уже определили цели для ракетных ударов по России и ждут, когда будет дана команда. Команда рано или поздно будет дана. Но тогда будет и ответ, который они не ожидают”, — заключил эксперт.Ранее Джо Байден заявил, что США готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу для всего мира. Дмитрий Медведев назвал это предложение хамством, подчеркнув, что обсуждения по СНВ с США столь же бессмысленны, как и попытки договариваться о перемирии с Гитлером в 1945 году.Подробнее об этом — Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсеналаАвтор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко разобрал все подробности заявлений и действий Байдена в своей статье — "Мирный план" БайденаПолный текст интервью — Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию

https://ukraina.ru/20241015/1058077591.html

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новости, россия, украина, сша, джо байден, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, ракетный удар, детали