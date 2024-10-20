https://ukraina.ru/20241020/1058141262.html

Клинцевич: Богатые дяди Америки долго не протянут. Байден уже испугался и предлагает свой “Мирный план”

Клинцевич: Богатые дяди Америки долго не протянут. Байден уже испугался и предлагает свой “Мирный план” - 20.10.2024 Украина.ру

Клинцевич: Богатые дяди Америки долго не протянут. Байден уже испугался и предлагает свой “Мирный план”

Даже если Америка перехватит две трети российских ракет, США будут уничтожены. Поэтому Запад делает ставку на политическую, военную и экономическую систему, чтобы уничтожить Россию

2024-10-20T04:10

2024-10-20T04:10

2024-10-20T04:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.Ранее Джо Байден заявил, что США готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу для всего мира.Эксперт начал с того, что никто не знает, какой запас ядерных вооружений у Китая и Северной Кореи. Говорят, что у них 600-700 видов боеприпасов, но это не факт, добавил он.По его словам, Запад не воспринимает Китай и КНДР как ядерные державы. Их интересует Россия.Он заметил, что Россия может запустить по территории Америки не шесть, а гораздо больше боеприпасов. Даже если американцы перехватят две трети российских ракет, США будут уничтожены.“Ну, сделают их богатые дяди углубления для своих комфортных жилищ. Ну, проживут они там два года. А дальше что? Поэтому Запад делает ставку на нашу политическую, военную и экономическую систему, чтобы уничтожить Россию”, — продолжил Клинцевич.Комментируя желание Байдена смягчить конфликт, эксперт обратил внимание на Украину и ее потери. По его мнению, ситуация плачевна, что и сподвигает без пяти минут экс-президента США говорить о “Мирном плане”.“Когда Украина проиграет, она будет неинтересна англосаксам. А в том, что она проиграет, я не сомневаюсь. В следующем году мы закончим демилитаризацию Украины и параллельно начнем ее денацификацию. Мы покажем оставшимся в живых гражданам Украины, что они натворили и какова наша истинная история”, — подытожил Клинцевич.Дмитрий Медведев назвал предложение Байдена хамством, подчеркнув, что обсуждения по СНВ с США столь же бессмысленны, как и попытки договариваться о перемирии с Гитлером в 1945 году.Подробнее об этом — Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсеналаАвтор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко разобрал все подробности заявлений и действий Байдена в своей статье — "Мирный план" БайденаПолный текст интервью — Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию

https://ukraina.ru/20241015/1058077750.html

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новости, сша, россия, украина, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная война, ядерная доктрина, детали