Клинцевич: Богатые дяди Америки долго не протянут. Байден уже испугался и предлагает свой “Мирный план” - 20.10.2024 Украина.ру
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Клинцевич: Богатые дяди Америки долго не протянут. Байден уже испугался и предлагает свой “Мирный план”
Клинцевич: Богатые дяди Америки долго не протянут. Байден уже испугался и предлагает свой “Мирный план” - 20.10.2024 Украина.ру
Клинцевич: Богатые дяди Америки долго не протянут. Байден уже испугался и предлагает свой “Мирный план”
Даже если Америка перехватит две трети российских ракет, США будут уничтожены. Поэтому Запад делает ставку на политическую, военную и экономическую систему, чтобы уничтожить Россию
2024-10-20T04:10
2024-10-20T04:10
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детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.Ранее Джо Байден заявил, что США готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу для всего мира.Эксперт начал с того, что никто не знает, какой запас ядерных вооружений у Китая и Северной Кореи. Говорят, что у них 600-700 видов боеприпасов, но это не факт, добавил он.По его словам, Запад не воспринимает Китай и КНДР как ядерные державы. Их интересует Россия.Он заметил, что Россия может запустить по территории Америки не шесть, а гораздо больше боеприпасов. Даже если американцы перехватят две трети российских ракет, США будут уничтожены.“Ну, сделают их богатые дяди углубления для своих комфортных жилищ. Ну, проживут они там два года. А дальше что? Поэтому Запад делает ставку на нашу политическую, военную и экономическую систему, чтобы уничтожить Россию”, — продолжил Клинцевич.Комментируя желание Байдена смягчить конфликт, эксперт обратил внимание на Украину и ее потери. По его мнению, ситуация плачевна, что и сподвигает без пяти минут экс-президента США говорить о “Мирном плане”.“Когда Украина проиграет, она будет неинтересна англосаксам. А в том, что она проиграет, я не сомневаюсь. В следующем году мы закончим демилитаризацию Украины и параллельно начнем ее денацификацию. Мы покажем оставшимся в живых гражданам Украины, что они натворили и какова наша истинная история”, — подытожил Клинцевич.Дмитрий Медведев назвал предложение Байдена хамством, подчеркнув, что обсуждения по СНВ с США столь же бессмысленны, как и попытки договариваться о перемирии с Гитлером в 1945 году.Подробнее об этом — Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсеналаАвтор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко разобрал все подробности заявлений и действий Байдена в своей статье — "Мирный план" БайденаПолный текст интервью — Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию
https://ukraina.ru/20241015/1058077750.html
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новости, сша, россия, украина, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная война, ядерная доктрина, детали
Новости, США, Россия, Украина, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная война, ядерная доктрина, детали

Клинцевич: Богатые дяди Америки долго не протянут. Байден уже испугался и предлагает свой “Мирный план”

04:10 20.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Даже если Америка перехватит две трети российских ракет, США будут уничтожены. Поэтому Запад делает ставку на политическую, военную и экономическую систему, чтобы уничтожить Россию
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.
Ранее Джо Байден заявил, что США готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу для всего мира.
Эксперт начал с того, что никто не знает, какой запас ядерных вооружений у Китая и Северной Кореи. Говорят, что у них 600-700 видов боеприпасов, но это не факт, добавил он.
По его словам, Запад не воспринимает Китай и КНДР как ядерные державы. Их интересует Россия.
“Есть еще тактическое и оперативно-тактическое ядерное оружие. Многие говорят, что у США в этом аспекте есть преимущество. Но сами американские ученые провели исследование, которое показало следующее: если шесть современных ядерных боеприпасов (баллистическая ракета) упадут на территорию США, Америка с точки зрения моральных, экономических и человеческих потерь будет недееспособна как государство”, — рассказал Клинцевич.
Он заметил, что Россия может запустить по территории Америки не шесть, а гораздо больше боеприпасов. Даже если американцы перехватят две трети российских ракет, США будут уничтожены.
“Ну, сделают их богатые дяди углубления для своих комфортных жилищ. Ну, проживут они там два года. А дальше что? Поэтому Запад делает ставку на нашу политическую, военную и экономическую систему, чтобы уничтожить Россию”, — продолжил Клинцевич.
Комментируя желание Байдена смягчить конфликт, эксперт обратил внимание на Украину и ее потери. По его мнению, ситуация плачевна, что и сподвигает без пяти минут экс-президента США говорить о “Мирном плане”.
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“Когда Украина проиграет, она будет неинтересна англосаксам. А в том, что она проиграет, я не сомневаюсь. В следующем году мы закончим демилитаризацию Украины и параллельно начнем ее денацификацию. Мы покажем оставшимся в живых гражданам Украины, что они натворили и какова наша истинная история”, — подытожил Клинцевич.
Дмитрий Медведев назвал предложение Байдена хамством, подчеркнув, что обсуждения по СНВ с США столь же бессмысленны, как и попытки договариваться о перемирии с Гитлером в 1945 году.
Подробнее об этом — Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсенала
Автор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко разобрал все подробности заявлений и действий Байдена в своей статье — "Мирный план" Байдена
Полный текст интервью — Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию
 
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