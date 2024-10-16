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Песков сравнил "мирный план" Зеленского со стратегией США воевать до последнего украинца
Песков сравнил "мирный план" Зеленского со стратегией США воевать до последнего украинца - 16.10.2024 Украина.ру
Песков сравнил "мирный план" Зеленского со стратегией США воевать до последнего украинца
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 октября в разговоре с журналистами отметил, что так называемый "мирный план" Владимира Зеленского по сути является стратегией США о войне с Россией до последнего украинца
2024-10-16T12:56
2024-10-16T12:56
2024-10-16T12:56
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"Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном "мирном плане", но, скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом". Вот, по всей видимости, это так. Какого-то иного там плана нет", - предположил официальный представитель Кремля. При этом он отметил, что ему трудно комментировать то, что он пока не слышал и не видел.Он также обратил внимание на то, что Киев выкачивает деньги у американцев и европейцев. При этом потенциал многих стран Европы не рассчитан на усилия, нацеленные на помощь Украине, эти усилия мешают их интересам в экономическом развитии."Мы видим, что многие европейские страны начали испытывать определенные затруднения в плане мобилизации возможностей своего военно-промышленного комплекса. Эта мобилизация возможностей ради эфемерных целей противоречит интересам экономического развития этих стран. Потенциал этих стран не рассчитан на такие усилия", - сказал Песков.Он выразил надежду, что власти стран Европы со временем поймут ненужность трат на помощь Украине.Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, сша, дмитрий песков, россия, украина, владимир зеленский, ес
Новости, США, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Владимир Зеленский, ЕС
Песков сравнил "мирный план" Зеленского со стратегией США воевать до последнего украинца
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 октября в разговоре с журналистами отметил, что так называемый "мирный план" Владимира Зеленского по сути является стратегией США о войне с Россией до последнего украинца
"Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном "мирном плане", но, скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом". Вот, по всей видимости, это так. Какого-то иного там плана нет", - предположил официальный представитель Кремля.
При этом он отметил, что ему трудно комментировать то, что он пока не слышал и не видел.
"Наверное, когда уже будут сегодня опубликованы его (Зеленского - ред.) заявления целиком, можно будет что-то говорить", - сказал Песков.
Он также обратил внимание на то, что Киев
выкачивает деньги у американцев и европейцев.
При этом потенциал многих стран Европы
не рассчитан на усилия, нацеленные на помощь Украине
, эти усилия мешают их интересам в экономическом развитии.
"Мы видим, что многие европейские страны начали испытывать определенные затруднения в плане мобилизации возможностей своего военно-промышленного комплекса. Эта мобилизация возможностей ради эфемерных целей противоречит интересам экономического развития этих стран. Потенциал этих стран не рассчитан на такие усилия", - сказал Песков.
Он выразил надежду, что власти стран Европы со временем поймут ненужность трат на помощь Украине.