Путин об Украине: когда началась война, когда закончится и кто воюет. Итоги 18 октября на Украине - 18.10.2024 Украина.ру
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Путин об Украине: когда началась война, когда закончится и кто воюет. Итоги 18 октября на Украине
Путин об Украине: когда началась война, когда закончится и кто воюет. Итоги 18 октября на Украине - 18.10.2024 Украина.ру
Путин об Украине: когда началась война, когда закончится и кто воюет. Итоги 18 октября на Украине
Президент России Владимир Путин рассказал, когда на самом деле началась война на Украине, прокомментировал высказывания украинских политиков о ядерном оружии и коснулся вопроса сроков окончания конфликта
2024-10-18T18:37
2024-10-18T18:37
эксклюзив
хроники
владимир путин
украина
россия
китай
владимир зеленский
брикс
нато
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Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями СМИ стран-участниц БРИКС, заявил, что война на Украине началась на самом деле в 2014 году."Новые центры силы, которые возникают, они же возникают не потому, что западные страны довели до украинского кризиса и все привело к тому состоянию, в котором это находится. Я просто еще раз напомню, в 2014 году западные страны во главе с США организовали, или, если не организовали, поддержали госпереворот. С этого начался весь кризис. А потом, на протяжении многих лет, НАТО туда толкали. Вот с чего кризис начался. И войну начали в 2014 году. Потому что те люди, которые не согласились с госпереворотом, против них начали проводить вооруженные акции с применением вооруженных сил. Вот война и началась в 2014 году", - подчеркнул Путин.Он также прокомментировал тему переговоров с Украиной. Так, отметил президент РФ, Украина предпочитает требовать, а не договариваться."Я уже говорил: украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Она просто формулирует какие-то свои требования и всё. Это же не переговоры. Они вели с нами переговоры, но прекратили их после того, как были достигнуты договоренности в Стамбуле, вот и всё", - подчеркнул президент РФ.Говоря о переговорах в Стамбуле, Путин достигнутые во время них договорённости назвал их базой."Все призывают нас вести переговоры, а то, что украинская сторона запретила самой себе вести переговоры, на это что никто не обращает внимания? Это же просто смешно. Значит, но самое главное – база. База – это вот проект документа, выработанного в ходе стамбульского переговорного процесса", - подчеркнул Путин.Также президент РФ отметил, что Россия ознакомилась с предложениями Китая и Бразилии по Украине. По его словам, это хорошая база, чтобы предпринять попытки к поиску мира."Нравятся там кому-то в Киеве или не нравятся предложения Бразилии и Китая – это уже их выбор. Мы познакомились с предложениями Китая и Бразилии только после того, как они появились публично. И я могу вам сказать, повторить еще раз, мне кажется, что это хорошая база для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира", - указал Путин.При этом он отметил, что Россия не знала о предложениях Китая и Бразилии загодя."То, что предложил Китай и Бразилия… план соответствующий предложили (по урегулированию конфликта на Украине - Ред.), мы об этом ничего не знали", - указал Путин.Он особо подчеркнул, что Китай и Бразилия действовали по своему усмотрению."Ни Бразилия, ни Китай, а это очень близкие к нам страны, в поиске решений мирного урегулирования с нами не консультировались, они действовали так, как считают нужным… Это говорит о том, что и Бразилия и Китай действуют самостоятельно, они никому не подыгрывают, в том числе и России не подыгрывают. Это я вам говорю совершенно ответственно, публично", - отметил президент РФ.Он подчеркнул, что России нужны условия долгосрочного мира."Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для всех участников этого непростого процесса", - заявил президент России.Отвечая на предложение принять участие в мирной конференции по Украине в дружеской стране, например, в Саудовской Аравии, Путин указал: место проведения конференции комфортно для России. Но есть вопрос."Если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для проведения для нас вполне является комфортным. Но вопрос не в этом, вопрос - что обсуждать", - отметил Путин.Отдельно остановился российский президент и на заявлениях украинских политиков, в т.ч. и Владимира Зеленского, по поводу ядерного оружия."Это очередная провокация", - прокомментировал Путин сообщения о возможном появлении ядерного оружия у Украины.По его словам, создать ядерное оружие несложно."Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас делать это Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но в целом, здесь больших сложностей нет, все понятно, как это делать. Это опасная провокация. Безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию", - указал Путин.Он также отметил, что скрыть передачу Киеву ядерного оружия не удастся."Это сложно скрыть… Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении", - подчеркнул президент России.При этом он особо подчеркнул, что Москва не допустит получения или создания Киевом ядерного оружия."Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах", - указал президент России.Также Путин заявил, что на деле руками украинских солдат с Россией воюет НАТО."НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат", - указал президент России.Он также заявил, что украинские войска не в состоянии использовать высокоточные и дальние средства поражения, это делают военные специалисты НАТО."Другая сторона посчитала, поняла, что ей противостоит, и меняет программное обеспечение своих ударных вооружений. В течение недели, десяти дней, трех недель другая сторона наращивает свои усилия и меняет программное обеспечение своих электронных средств подавления. Это продолжается бесконечно. Ну, конечно, ясно совершенно, что украинская армия не в состоянии этого делать, так же как и использовать высокоточные и дальние средства поражения, потому что у них их просто нет. Ясно, что все это делают страны НАТО и военные специалисты НАТО", - указал Путин.При этом он подчеркнул, что победа будет всё равно за Россией. Говоря же о сроках окончания конфликта, президент России указал, что говорить о них сложно."Когда натовцам надоест с нами воевать — это у них спросить. Мы готовы продолжать воевать. И победа будет за нами &lt;...&gt; Определять какие-то сроки - это такая очень сложная вещь и она вообще контрпродуктивная", - отметил он.Путин также отметил, что России нужно решить вопрос с долгосрочным обеспечением своих интересов в сфере безопасности."Нам без всяких сомнений, кроме этого, нужно решить вопрос с обеспечением долгосрочных интересов России в сфере безопасности", - заявил президент России.Также во время встречи с руководителями СМИ стран-участниц БРИКС Путин коснулся ряда вопросов, связанных с международным сотрудничеством.О целях российского наступления на 2025 год — в интервью Александра Чаленко с ополченцем первой волны под позывным "Оцелот" "Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей".
https://ukraina.ru/20241018/1058189285.html
https://ukraina.ru/20241018/1058181807.html
https://ukraina.ru/20241017/1058175208.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, украина, россия, китай, владимир зеленский, брикс, нато
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Украина, Россия, Китай, Владимир Зеленский, БРИКС, НАТО

Путин об Украине: когда началась война, когда закончится и кто воюет. Итоги 18 октября на Украине

18:37 18.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин рассказал, когда на самом деле началась война на Украине, прокомментировал высказывания украинских политиков о ядерном оружии и коснулся вопроса сроков окончания конфликта
Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями СМИ стран-участниц БРИКС, заявил, что война на Украине началась на самом деле в 2014 году.
"Новые центры силы, которые возникают, они же возникают не потому, что западные страны довели до украинского кризиса и все привело к тому состоянию, в котором это находится. Я просто еще раз напомню, в 2014 году западные страны во главе с США организовали, или, если не организовали, поддержали госпереворот. С этого начался весь кризис. А потом, на протяжении многих лет, НАТО туда толкали. Вот с чего кризис начался. И войну начали в 2014 году. Потому что те люди, которые не согласились с госпереворотом, против них начали проводить вооруженные акции с применением вооруженных сил. Вот война и началась в 2014 году", - подчеркнул Путин.
Он также прокомментировал тему переговоров с Украиной. Так, отметил президент РФ, Украина предпочитает требовать, а не договариваться.
"Я уже говорил: украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Она просто формулирует какие-то свои требования и всё. Это же не переговоры. Они вели с нами переговоры, но прекратили их после того, как были достигнуты договоренности в Стамбуле, вот и всё", - подчеркнул президент РФ.
Говоря о переговорах в Стамбуле, Путин достигнутые во время них договорённости назвал их базой.
"Все призывают нас вести переговоры, а то, что украинская сторона запретила самой себе вести переговоры, на это что никто не обращает внимания? Это же просто смешно. Значит, но самое главное – база. База – это вот проект документа, выработанного в ходе стамбульского переговорного процесса", - подчеркнул Путин.
треннинг (вишкіл) 3-й ошбр - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
13:00
Война — дело молодых и не только, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 октябряНа Украине всё громче раздаются голоса, требующие понизить мобилизационный возраст, а также призывать в армию женщин. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Также президент РФ отметил, что Россия ознакомилась с предложениями Китая и Бразилии по Украине. По его словам, это хорошая база, чтобы предпринять попытки к поиску мира.
"Нравятся там кому-то в Киеве или не нравятся предложения Бразилии и Китая – это уже их выбор. Мы познакомились с предложениями Китая и Бразилии только после того, как они появились публично. И я могу вам сказать, повторить еще раз, мне кажется, что это хорошая база для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира", - указал Путин.
При этом он отметил, что Россия не знала о предложениях Китая и Бразилии загодя.
"То, что предложил Китай и Бразилия… план соответствующий предложили (по урегулированию конфликта на Украине - Ред.), мы об этом ничего не знали", - указал Путин.
Он особо подчеркнул, что Китай и Бразилия действовали по своему усмотрению.
"Ни Бразилия, ни Китай, а это очень близкие к нам страны, в поиске решений мирного урегулирования с нами не консультировались, они действовали так, как считают нужным… Это говорит о том, что и Бразилия и Китай действуют самостоятельно, они никому не подыгрывают, в том числе и России не подыгрывают. Это я вам говорю совершенно ответственно, публично", - отметил президент РФ.
Он подчеркнул, что России нужны условия долгосрочного мира.
"Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для всех участников этого непростого процесса", - заявил президент России.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2024
09:20
Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октябряВласти Украины отрицают работу над ядерным оружием, но украинские чиновники заявили, что оно может появиться у страны в течение недель
Отвечая на предложение принять участие в мирной конференции по Украине в дружеской стране, например, в Саудовской Аравии, Путин указал: место проведения конференции комфортно для России. Но есть вопрос.
"Если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для проведения для нас вполне является комфортным. Но вопрос не в этом, вопрос - что обсуждать", - отметил Путин.
Отдельно остановился российский президент и на заявлениях украинских политиков, в т.ч. и Владимира Зеленского, по поводу ядерного оружия.
"Это очередная провокация", - прокомментировал Путин сообщения о возможном появлении ядерного оружия у Украины.
По его словам, создать ядерное оружие несложно.
"Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас делать это Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но в целом, здесь больших сложностей нет, все понятно, как это делать. Это опасная провокация. Безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию", - указал Путин.
Он также отметил, что скрыть передачу Киеву ядерного оружия не удастся.
"Это сложно скрыть… Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении", - подчеркнул президент России.
При этом он особо подчеркнул, что Москва не допустит получения или создания Киевом ядерного оружия.
"Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах", - указал президент России.
Владимир Зеленский в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вчера, 18:00
Зеленский поставил Трампа перед выбором и рассказал о ракетах. Итоги 17 октября на УкраинеВладимир Зеленский рассказал о том, перед каким выбором поставил кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также рассказал о ракетах, которые разместят на Украине. СМИ сообщили о скором появлении у Украины ядерного оружия
Также Путин заявил, что на деле руками украинских солдат с Россией воюет НАТО.
"НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат", - указал президент России.
Он также заявил, что украинские войска не в состоянии использовать высокоточные и дальние средства поражения, это делают военные специалисты НАТО.
"Другая сторона посчитала, поняла, что ей противостоит, и меняет программное обеспечение своих ударных вооружений. В течение недели, десяти дней, трех недель другая сторона наращивает свои усилия и меняет программное обеспечение своих электронных средств подавления. Это продолжается бесконечно. Ну, конечно, ясно совершенно, что украинская армия не в состоянии этого делать, так же как и использовать высокоточные и дальние средства поражения, потому что у них их просто нет. Ясно, что все это делают страны НАТО и военные специалисты НАТО", - указал Путин.
При этом он подчеркнул, что победа будет всё равно за Россией. Говоря же о сроках окончания конфликта, президент России указал, что говорить о них сложно.
"Когда натовцам надоест с нами воевать — это у них спросить. Мы готовы продолжать воевать. И победа будет за нами <...> Определять какие-то сроки - это такая очень сложная вещь и она вообще контрпродуктивная", - отметил он.
Путин также отметил, что России нужно решить вопрос с долгосрочным обеспечением своих интересов в сфере безопасности.
"Нам без всяких сомнений, кроме этого, нужно решить вопрос с обеспечением долгосрочных интересов России в сфере безопасности", - заявил президент России.
Также во время встречи с руководителями СМИ стран-участниц БРИКС Путин коснулся ряда вопросов, связанных с международным сотрудничеством.
О целях российского наступления на 2025 год — в интервью Александра Чаленко с ополченцем первой волны под позывным "Оцелот" "Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей".
 
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18:37Путин об Украине: когда началась война, когда закончится и кто воюет. Итоги 18 октября на Украине
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17:26Путин ответил, когда НАТО надоест воевать с Россией украинскими солдатами
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