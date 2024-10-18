Путин об Украине: когда началась война, когда закончится и кто воюет. Итоги 18 октября на Украине
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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Президент России Владимир Путин рассказал, когда на самом деле началась война на Украине, прокомментировал высказывания украинских политиков о ядерном оружии и коснулся вопроса сроков окончания конфликта
Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями СМИ стран-участниц БРИКС, заявил, что война на Украине началась на самом деле в 2014 году.
"Новые центры силы, которые возникают, они же возникают не потому, что западные страны довели до украинского кризиса и все привело к тому состоянию, в котором это находится. Я просто еще раз напомню, в 2014 году западные страны во главе с США организовали, или, если не организовали, поддержали госпереворот. С этого начался весь кризис. А потом, на протяжении многих лет, НАТО туда толкали. Вот с чего кризис начался. И войну начали в 2014 году. Потому что те люди, которые не согласились с госпереворотом, против них начали проводить вооруженные акции с применением вооруженных сил. Вот война и началась в 2014 году", - подчеркнул Путин.
Он также прокомментировал тему переговоров с Украиной. Так, отметил президент РФ, Украина предпочитает требовать, а не договариваться.
"Я уже говорил: украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Она просто формулирует какие-то свои требования и всё. Это же не переговоры. Они вели с нами переговоры, но прекратили их после того, как были достигнуты договоренности в Стамбуле, вот и всё", - подчеркнул президент РФ.
Говоря о переговорах в Стамбуле, Путин достигнутые во время них договорённости назвал их базой.
"Все призывают нас вести переговоры, а то, что украинская сторона запретила самой себе вести переговоры, на это что никто не обращает внимания? Это же просто смешно. Значит, но самое главное – база. База – это вот проект документа, выработанного в ходе стамбульского переговорного процесса", - подчеркнул Путин.
Также президент РФ отметил, что Россия ознакомилась с предложениями Китая и Бразилии по Украине. По его словам, это хорошая база, чтобы предпринять попытки к поиску мира.
"Нравятся там кому-то в Киеве или не нравятся предложения Бразилии и Китая – это уже их выбор. Мы познакомились с предложениями Китая и Бразилии только после того, как они появились публично. И я могу вам сказать, повторить еще раз, мне кажется, что это хорошая база для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира", - указал Путин.
При этом он отметил, что Россия не знала о предложениях Китая и Бразилии загодя.
"То, что предложил Китай и Бразилия… план соответствующий предложили (по урегулированию конфликта на Украине - Ред.), мы об этом ничего не знали", - указал Путин.
Он особо подчеркнул, что Китай и Бразилия действовали по своему усмотрению.
"Ни Бразилия, ни Китай, а это очень близкие к нам страны, в поиске решений мирного урегулирования с нами не консультировались, они действовали так, как считают нужным… Это говорит о том, что и Бразилия и Китай действуют самостоятельно, они никому не подыгрывают, в том числе и России не подыгрывают. Это я вам говорю совершенно ответственно, публично", - отметил президент РФ.
Он подчеркнул, что России нужны условия долгосрочного мира.
"Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для всех участников этого непростого процесса", - заявил президент России.
Отвечая на предложение принять участие в мирной конференции по Украине в дружеской стране, например, в Саудовской Аравии, Путин указал: место проведения конференции комфортно для России. Но есть вопрос.
"Если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для проведения для нас вполне является комфортным. Но вопрос не в этом, вопрос - что обсуждать", - отметил Путин.
Отдельно остановился российский президент и на заявлениях украинских политиков, в т.ч. и Владимира Зеленского, по поводу ядерного оружия.
"Это очередная провокация", - прокомментировал Путин сообщения о возможном появлении ядерного оружия у Украины.
По его словам, создать ядерное оружие несложно.
"Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас делать это Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но в целом, здесь больших сложностей нет, все понятно, как это делать. Это опасная провокация. Безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию", - указал Путин.
Он также отметил, что скрыть передачу Киеву ядерного оружия не удастся.
"Это сложно скрыть… Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении", - подчеркнул президент России.
При этом он особо подчеркнул, что Москва не допустит получения или создания Киевом ядерного оружия.
"Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах", - указал президент России.
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Также Путин заявил, что на деле руками украинских солдат с Россией воюет НАТО.
"НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат", - указал президент России.
Он также заявил, что украинские войска не в состоянии использовать высокоточные и дальние средства поражения, это делают военные специалисты НАТО.
"Другая сторона посчитала, поняла, что ей противостоит, и меняет программное обеспечение своих ударных вооружений. В течение недели, десяти дней, трех недель другая сторона наращивает свои усилия и меняет программное обеспечение своих электронных средств подавления. Это продолжается бесконечно. Ну, конечно, ясно совершенно, что украинская армия не в состоянии этого делать, так же как и использовать высокоточные и дальние средства поражения, потому что у них их просто нет. Ясно, что все это делают страны НАТО и военные специалисты НАТО", - указал Путин.
При этом он подчеркнул, что победа будет всё равно за Россией. Говоря же о сроках окончания конфликта, президент России указал, что говорить о них сложно.
"Когда натовцам надоест с нами воевать — это у них спросить. Мы готовы продолжать воевать. И победа будет за нами <...> Определять какие-то сроки - это такая очень сложная вещь и она вообще контрпродуктивная", - отметил он.
Путин также отметил, что России нужно решить вопрос с долгосрочным обеспечением своих интересов в сфере безопасности.
"Нам без всяких сомнений, кроме этого, нужно решить вопрос с обеспечением долгосрочных интересов России в сфере безопасности", - заявил президент России.
Также во время встречи с руководителями СМИ стран-участниц БРИКС Путин коснулся ряда вопросов, связанных с международным сотрудничеством.
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