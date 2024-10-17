Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия сделала первый шаг к окружению Курахово, чтобы выйти к Запорожью - 17.10.2024 Украина.ру
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Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия сделала первый шаг к окружению Курахово, чтобы выйти к Запорожью
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия сделала первый шаг к окружению Курахово, чтобы выйти к Запорожью - 17.10.2024 Украина.ру
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия сделала первый шаг к окружению Курахово, чтобы выйти к Запорожью
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-10-17T17:12
2024-10-17T17:17
эксклюзив
спецоперация
курахово
россия
селидово
вооруженные силы украины
запорожье
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Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Максимильяновки – последнего поселка после Марьинки и Георгиевки (ВС РФ там пришлось долго прогрызать украинскую оборону), который позволяет нашим войскам зайти на восточные окраины Курахово – важного города для центрального Донбасса.Это дает нам не только подойти к Курахово, но и позволяет выйти в тыл украинским войскам в районе Богоявленки. Мы сможем им там резать коммуникации.Говорить об окружении Курахово пока рано. Для этого нам надо взять Горняк и Кураховку к северу от города. Еще надо перерезать коммуникации от Курахово на Красноармейск (Покровск). Да, погода может помешать нам осуществить эти замыслы, потому что дожди затрудняют передвижение техники. Но, как показывает практика, в прошлом году во время распутицы мы практически не брали паузы при наступлении.Надеюсь, что мы не дадим врагу возможности восстановиться. Было бы здорово, если бы мы взяли еще два важных города, пока у ВСУ все сыплется.Первое. Я не исключаю, что мы в ближайшее время сможем взять Селидово. Все-таки Курахово еще надо окружать, а вот из Селидово у противника уже осталась всего лишь одна дорога.Второе. Надо взять Курахово, которое даст нам возможность двигаться не только на Красноармейск, но и в район Великой Новоселки. Сейчас на границе Запорожской области с Донбассом у ВСУ остались два хорошо укрепленных населенных пункта – Великая Новоселка и Орехов. Их надо брать, чтобы подходить к самому Запорожью.Кроме того, если мы возьмем Селидово и Курахово, мы возьмем Красноармейск и откроем себе путь в Днепропетровскую область, откуда можно будет более активно работать по Павлограду.
https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html
https://ukraina.ru/20241016/1058139031.html
курахово
россия
селидово
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, курахово, россия, селидово, вооруженные силы украины, запорожье
Эксклюзив, Спецоперация, Курахово, Россия, Селидово, Вооруженные силы Украины, Запорожье

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия сделала первый шаг к окружению Курахово, чтобы выйти к Запорожью

17:12 17.10.2024 (обновлено: 17:17 17.10.2024)
 
© Украина.руВладимир Евсеев (СВО)
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Максимильяновки – последнего поселка после Марьинки и Георгиевки (ВС РФ там пришлось долго прогрызать украинскую оборону), который позволяет нашим войскам зайти на восточные окраины Курахово – важного города для центрального Донбасса.
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля 2022, 04:34
Владимир Евсеев: кто онВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ
Это дает нам не только подойти к Курахово, но и позволяет выйти в тыл украинским войскам в районе Богоявленки. Мы сможем им там резать коммуникации.
Говорить об окружении Курахово пока рано. Для этого нам надо взять Горняк и Кураховку к северу от города. Еще надо перерезать коммуникации от Курахово на Красноармейск (Покровск). Да, погода может помешать нам осуществить эти замыслы, потому что дожди затрудняют передвижение техники. Но, как показывает практика, в прошлом году во время распутицы мы практически не брали паузы при наступлении.
Надеюсь, что мы не дадим врагу возможности восстановиться. Было бы здорово, если бы мы взяли еще два важных города, пока у ВСУ все сыплется.
Первое. Я не исключаю, что мы в ближайшее время сможем взять Селидово. Все-таки Курахово еще надо окружать, а вот из Селидово у противника уже осталась всего лишь одна дорога.
Второе. Надо взять Курахово, которое даст нам возможность двигаться не только на Красноармейск, но и в район Великой Новоселки. Сейчас на границе Запорожской области с Донбассом у ВСУ остались два хорошо укрепленных населенных пункта – Великая Новоселка и Орехов. Их надо брать, чтобы подходить к самому Запорожью.
Кроме того, если мы возьмем Селидово и Курахово, мы возьмем Красноармейск и откроем себе путь в Днепропетровскую область, откуда можно будет более активно работать по Павлограду.
Карта СВО
Карта ДНР
Курская и Сумская область
Белгородская и Харьковская области
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Вчера, 16:19
Военкор Тимофей Ермаков: Россия унижает ВСУ под Курском и раздергивает их от Курахово до ДзержинскаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
ЭксклюзивСпецоперацияКураховоРоссияСелидовоВооруженные силы УкраиныЗапорожье
 
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