https://ukraina.ru/20241017/1058172853.html

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия сделала первый шаг к окружению Курахово, чтобы выйти к Запорожью

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия сделала первый шаг к окружению Курахово, чтобы выйти к Запорожью - 17.10.2024 Украина.ру

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия сделала первый шаг к окружению Курахово, чтобы выйти к Запорожью

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-10-17T17:12

2024-10-17T17:12

2024-10-17T17:17

эксклюзив

спецоперация

курахово

россия

селидово

вооруженные силы украины

запорожье

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Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Максимильяновки – последнего поселка после Марьинки и Георгиевки (ВС РФ там пришлось долго прогрызать украинскую оборону), который позволяет нашим войскам зайти на восточные окраины Курахово – важного города для центрального Донбасса.Это дает нам не только подойти к Курахово, но и позволяет выйти в тыл украинским войскам в районе Богоявленки. Мы сможем им там резать коммуникации.Говорить об окружении Курахово пока рано. Для этого нам надо взять Горняк и Кураховку к северу от города. Еще надо перерезать коммуникации от Курахово на Красноармейск (Покровск). Да, погода может помешать нам осуществить эти замыслы, потому что дожди затрудняют передвижение техники. Но, как показывает практика, в прошлом году во время распутицы мы практически не брали паузы при наступлении.Надеюсь, что мы не дадим врагу возможности восстановиться. Было бы здорово, если бы мы взяли еще два важных города, пока у ВСУ все сыплется.Первое. Я не исключаю, что мы в ближайшее время сможем взять Селидово. Все-таки Курахово еще надо окружать, а вот из Селидово у противника уже осталась всего лишь одна дорога.Второе. Надо взять Курахово, которое даст нам возможность двигаться не только на Красноармейск, но и в район Великой Новоселки. Сейчас на границе Запорожской области с Донбассом у ВСУ остались два хорошо укрепленных населенных пункта – Великая Новоселка и Орехов. Их надо брать, чтобы подходить к самому Запорожью.Кроме того, если мы возьмем Селидово и Курахово, мы возьмем Красноармейск и откроем себе путь в Днепропетровскую область, откуда можно будет более активно работать по Павлограду.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20241016/1058139031.html

курахово

россия

селидово

запорожье

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, курахово, россия, селидово, вооруженные силы украины, запорожье