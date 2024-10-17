США затягивают подготовку пилотов F-16 для Украины - 17.10.2024 Украина.ру
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США затягивают подготовку пилотов F-16 для Украины
США затягивают подготовку пилотов F-16 для Украины - 17.10.2024 Украина.ру
США затягивают подготовку пилотов F-16 для Украины
США переориентируют подготовку украинских пилотов F-16 на кадры без опыта полётов, что отсрочит пополнение ВВС Украины. Об этом 17 октября пишет The Wall Street Journal.
2024-10-17T10:39
2024-10-17T10:39
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the wall street journal
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пентагон
f-16
ввс украины
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"США переориентируют подготовку украинских пилотов F-16 на молодых курсантов, а не на опытных военнослужащих - решение, которое может на много месяцев отсрочить сроки, в течение которых Киев будет иметь полную эскадрилью самолетов западного производства, готовую к бою", - сказано в публикации.В итоге Украина не сможет раньше весны-лета 2025 года получить 40 подготовленных летчиков для 20 истребителей F-16 производства США.По информации WSJ, восемь украинских кадетов после базовой подготовки во Франции в сентябре начали обучение пилотированию F-16 в Румынии. Ещё столько же, но с опытом управления советскими самолётами, завершают обучение в Аризоне и прибудут на Украину в начале 2025 года. Для них F-16 ВВС Украины поставили европейские члены НАТО.Базовая подготовка для неопытных лётчиков проводится во Франции и Британии. После годичного курса их допускают к управлению F-16 во время продолжения подготовки в Румынии и США.Издание отметило сложности языковой подготовки для опытных украинских пилотов. По его информации, не все украинские пилоты осилили программу подготовки в Дании.В публикации отмечено, что западные пилоты для истребителей готовятся около двух лет, затем несколько месяцев уходит на практические занятия по пилотированию. На подготовку украинских пилотов тратится кратно меньше и после обучения они сразу отправятся в зону СВО.По информации издания, ссылающегося на источник в Пентагоне, 11 украинских пилотов уже подготовлены и отправлены на Украину. Владимир Зеленский объявил о прибытии F-16 в начале августа.Ранее Эксперт рассказал, будут ли F-16 базироваться в Молдавии Также в новостях: Зеленский посмертно наградил пилота, мечтавшего об F-16Ранее о гибели украинских пилотов на F-16 сообщалось в публикации Пункт назначения или ирония судьбы? Стали известны странные подробности о погибшем украинском пилоте
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Новости
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новости, украина, сша, франция, владимир зеленский, the wall street journal, нато, пентагон, f-16, ввс украины, сво, потери всу, украина-нато, британия, румыния, пилоты
Новости, Украина, США, Франция, Владимир Зеленский, The Wall Street Journal, НАТО, Пентагон, F-16, ВВС Украины, СВО, потери ВСУ, Украина-НАТО, Британия, Румыния, пилоты

США затягивают подготовку пилотов F-16 для Украины

10:39 17.10.2024
 
Зеленский в самолете F16
Зеленский в самолете F16
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США переориентируют подготовку украинских пилотов F-16 на кадры без опыта полётов, что отсрочит пополнение ВВС Украины. Об этом 17 октября пишет The Wall Street Journal.
"США переориентируют подготовку украинских пилотов F-16 на молодых курсантов, а не на опытных военнослужащих - решение, которое может на много месяцев отсрочить сроки, в течение которых Киев будет иметь полную эскадрилью самолетов западного производства, готовую к бою", - сказано в публикации.
В итоге Украина не сможет раньше весны-лета 2025 года получить 40 подготовленных летчиков для 20 истребителей F-16 производства США.
По информации WSJ, восемь украинских кадетов после базовой подготовки во Франции в сентябре начали обучение пилотированию F-16 в Румынии. Ещё столько же, но с опытом управления советскими самолётами, завершают обучение в Аризоне и прибудут на Украину в начале 2025 года. Для них F-16 ВВС Украины поставили европейские члены НАТО.
Базовая подготовка для неопытных лётчиков проводится во Франции и Британии. После годичного курса их допускают к управлению F-16 во время продолжения подготовки в Румынии и США.
Издание отметило сложности языковой подготовки для опытных украинских пилотов. По его информации, не все украинские пилоты осилили программу подготовки в Дании.
В публикации отмечено, что западные пилоты для истребителей готовятся около двух лет, затем несколько месяцев уходит на практические занятия по пилотированию. На подготовку украинских пилотов тратится кратно меньше и после обучения они сразу отправятся в зону СВО.
По информации издания, ссылающегося на источник в Пентагоне, 11 украинских пилотов уже подготовлены и отправлены на Украину. Владимир Зеленский объявил о прибытии F-16 в начале августа.
Ранее Эксперт рассказал, будут ли F-16 базироваться в Молдавии
Также в новостях: Зеленский посмертно наградил пилота, мечтавшего об F-16
Ранее о гибели украинских пилотов на F-16 сообщалось в публикации Пункт назначения или ирония судьбы? Стали известны странные подробности о погибшем украинском пилоте
 
НовостиУкраинаСШАФранцияВладимир ЗеленскийThe Wall Street JournalНАТОПентагонF-16ВВС УкраиныСВОпотери ВСУУкраина-НАТОБританияРумынияпилоты
 
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