https://ukraina.ru/20241017/1058156902.html

США затягивают подготовку пилотов F-16 для Украины

США затягивают подготовку пилотов F-16 для Украины - 17.10.2024 Украина.ру

США затягивают подготовку пилотов F-16 для Украины

США переориентируют подготовку украинских пилотов F-16 на кадры без опыта полётов, что отсрочит пополнение ВВС Украины. Об этом 17 октября пишет The Wall Street Journal.

2024-10-17T10:39

2024-10-17T10:39

2024-10-17T10:39

новости

украина

сша

франция

владимир зеленский

the wall street journal

нато

пентагон

f-16

ввс украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/01/1057165378_0:70:746:490_1920x0_80_0_0_e323786d152af30fa204f8de205ba0dc.jpg

"США переориентируют подготовку украинских пилотов F-16 на молодых курсантов, а не на опытных военнослужащих - решение, которое может на много месяцев отсрочить сроки, в течение которых Киев будет иметь полную эскадрилью самолетов западного производства, готовую к бою", - сказано в публикации.В итоге Украина не сможет раньше весны-лета 2025 года получить 40 подготовленных летчиков для 20 истребителей F-16 производства США.По информации WSJ, восемь украинских кадетов после базовой подготовки во Франции в сентябре начали обучение пилотированию F-16 в Румынии. Ещё столько же, но с опытом управления советскими самолётами, завершают обучение в Аризоне и прибудут на Украину в начале 2025 года. Для них F-16 ВВС Украины поставили европейские члены НАТО.Базовая подготовка для неопытных лётчиков проводится во Франции и Британии. После годичного курса их допускают к управлению F-16 во время продолжения подготовки в Румынии и США.Издание отметило сложности языковой подготовки для опытных украинских пилотов. По его информации, не все украинские пилоты осилили программу подготовки в Дании.В публикации отмечено, что западные пилоты для истребителей готовятся около двух лет, затем несколько месяцев уходит на практические занятия по пилотированию. На подготовку украинских пилотов тратится кратно меньше и после обучения они сразу отправятся в зону СВО.По информации издания, ссылающегося на источник в Пентагоне, 11 украинских пилотов уже подготовлены и отправлены на Украину. Владимир Зеленский объявил о прибытии F-16 в начале августа.Ранее Эксперт рассказал, будут ли F-16 базироваться в Молдавии Также в новостях: Зеленский посмертно наградил пилота, мечтавшего об F-16Ранее о гибели украинских пилотов на F-16 сообщалось в публикации Пункт назначения или ирония судьбы? Стали известны странные подробности о погибшем украинском пилоте

украина

сша

франция

британия

румыния

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, франция, владимир зеленский, the wall street journal, нато, пентагон, f-16, ввс украины, сво, потери всу, украина-нато, британия, румыния, пилоты