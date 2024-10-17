США затягивают подготовку пилотов F-16 для Украины
Зеленский в самолете F16
США переориентируют подготовку украинских пилотов F-16 на кадры без опыта полётов, что отсрочит пополнение ВВС Украины. Об этом 17 октября пишет The Wall Street Journal.
"США переориентируют подготовку украинских пилотов F-16 на молодых курсантов, а не на опытных военнослужащих - решение, которое может на много месяцев отсрочить сроки, в течение которых Киев будет иметь полную эскадрилью самолетов западного производства, готовую к бою", - сказано в публикации.
В итоге Украина не сможет раньше весны-лета 2025 года получить 40 подготовленных летчиков для 20 истребителей F-16 производства США.
По информации WSJ, восемь украинских кадетов после базовой подготовки во Франции в сентябре начали обучение пилотированию F-16 в Румынии. Ещё столько же, но с опытом управления советскими самолётами, завершают обучение в Аризоне и прибудут на Украину в начале 2025 года. Для них F-16 ВВС Украины поставили европейские члены НАТО.
Базовая подготовка для неопытных лётчиков проводится во Франции и Британии. После годичного курса их допускают к управлению F-16 во время продолжения подготовки в Румынии и США.
Издание отметило сложности языковой подготовки для опытных украинских пилотов. По его информации, не все украинские пилоты осилили программу подготовки в Дании.
В публикации отмечено, что западные пилоты для истребителей готовятся около двух лет, затем несколько месяцев уходит на практические занятия по пилотированию. На подготовку украинских пилотов тратится кратно меньше и после обучения они сразу отправятся в зону СВО.
По информации издания, ссылающегося на источник в Пентагоне, 11 украинских пилотов уже подготовлены и отправлены на Украину. Владимир Зеленский объявил о прибытии F-16 в начале августа.
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