https://ukraina.ru/20241017/1058141034.html

Сколько их не мобилизуй, им не поможет. Клинцевич объяснил, почему второго Хасавюрта не будет

Сколько их не мобилизуй, им не поможет. Клинцевич объяснил, почему второго Хасавюрта не будет - 17.10.2024 Украина.ру

Сколько их не мобилизуй, им не поможет. Клинцевич объяснил, почему второго Хасавюрта не будет

Россия пока не расчехлила основные арсеналы оружия и боеприпасов, она пока работает старыми проверенным советскими системами. Именно поэтому Запад заговорил о заморозке конфликта

2024-10-17T06:55

2024-10-17T06:55

2024-10-17T06:55

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джо байден

дмитрий медведев

мобилизация

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.В заключении эксперт вспомнил, что Владимир Путин сказал, что второго Хасавюрта не будет. Россия готова к переговорам только на своих условиях.Ранее Джо Байден заявил, что США готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу для всего мира. Дмитрий Медведев назвал это предложение хамством, подчеркнув, что обсуждения по СНВ с США столь же бессмысленны, как и попытки договариваться о перемирии с Гитлером в 1945 году.Подробнее об этом — Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсеналаАвтор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко разобрал все подробности заявлений и действий Байдена в своей статье — "Мирный план" БайденаПолный текст интервью — Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию

https://ukraina.ru/20241015/1058078408.html

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новости, россия, сша, украина, джо байден, дмитрий медведев, мобилизация, детали