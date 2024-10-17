Сколько их не мобилизуй, им не поможет. Клинцевич объяснил, почему второго Хасавюрта не будет - 17.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241017/1058141034.html
Сколько их не мобилизуй, им не поможет. Клинцевич объяснил, почему второго Хасавюрта не будет
Сколько их не мобилизуй, им не поможет. Клинцевич объяснил, почему второго Хасавюрта не будет - 17.10.2024 Украина.ру
Сколько их не мобилизуй, им не поможет. Клинцевич объяснил, почему второго Хасавюрта не будет
Россия пока не расчехлила основные арсеналы оружия и боеприпасов, она пока работает старыми проверенным советскими системами. Именно поэтому Запад заговорил о заморозке конфликта
2024-10-17T06:55
2024-10-17T06:55
новости
россия
сша
украина
джо байден
дмитрий медведев
мобилизация
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1b/1057734077_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_41e4e57aa5c74ed3931aee0b19221fba.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.В заключении эксперт вспомнил, что Владимир Путин сказал, что второго Хасавюрта не будет. Россия готова к переговорам только на своих условиях.Ранее Джо Байден заявил, что США готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу для всего мира. Дмитрий Медведев назвал это предложение хамством, подчеркнув, что обсуждения по СНВ с США столь же бессмысленны, как и попытки договариваться о перемирии с Гитлером в 1945 году.Подробнее об этом — Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсеналаАвтор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко разобрал все подробности заявлений и действий Байдена в своей статье — "Мирный план" БайденаПолный текст интервью — Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию
https://ukraina.ru/20241015/1058078408.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1b/1057734077_69:0:1029:720_1920x0_80_0_0_a37ff02e50b5b4cfa1c70b2e62ecb5c4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, джо байден, дмитрий медведев, мобилизация, детали
Новости, Россия, США, Украина, Джо Байден, Дмитрий Медведев, мобилизация, детали

Сколько их не мобилизуй, им не поможет. Клинцевич объяснил, почему второго Хасавюрта не будет

06:55 17.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Россия пока не расчехлила основные арсеналы оружия и боеприпасов, она пока работает старыми проверенным советскими системами. Именно поэтому Запад заговорил о заморозке конфликта
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.
“В целом внешняя политика США сегодня находится в тупике. Их сенаторы сами говорят, что у них нет плана победы на Украине. При этом морально-психологическая ситуация на самой Украине тоже весьма плачевна. Да, ее накачали деньгами и оружием. Но там сохраняется социальное расслоение, людей на фронте не хватает. Натовские специалисты могут научить киевский режим использовать высокоточные системы, но на поле боя все решает пехота. Мобилизация им не помогает, потому что солдат не успевают готовить к условиям современной войны с использованием дронов и артиллерии”, — подробно описал Клинцевич.
В заключении эксперт вспомнил, что Владимир Путин сказал, что второго Хасавюрта не будет. Россия готова к переговорам только на своих условиях.
Суджа
15 октября, 05:40
Военный эксперт перечислил все пункты, которые принесут России победу на Курском направленииЗа последнее время на Курском направлении у ВС РФ есть серьезные подвижки, которые стали неожиданностью для командного состава ВСУ. Это была разведка боем, которая переросла в нанесение врагу серьезных ударов в двух важнейших районах Курской области
Ранее Джо Байден заявил, что США готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу для всего мира. Дмитрий Медведев назвал это предложение хамством, подчеркнув, что обсуждения по СНВ с США столь же бессмысленны, как и попытки договариваться о перемирии с Гитлером в 1945 году.
Подробнее об этом — Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсенала
Автор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко разобрал все подробности заявлений и действий Байдена в своей статье — "Мирный план" Байдена
Полный текст интервью — Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДжо БайденДмитрий Медведевмобилизациядетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15Зеленский не впечатлил американских чиновников "планом победы" - Times
07:10Эксперт рассказал, при каких условиях удастся сделать из Угледара разведывательно-ударный кластер
06:57Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества
06:55Сколько их не мобилизуй, им не поможет. Клинцевич объяснил, почему второго Хасавюрта не будет
06:40Украине нужен козырь в рукаве при обмене пленными, поэтому она начала брать в заложники мирных — Шеслер
06:30"За 15 минут до сдачи Киева": эксперт о том, что будет делать Запад, когда ситуация станет критической
06:15Любого можно отправить на фронт: Ищенко объяснил, зачем Зеленский лишил "брони" 1,5 миллиона украинцев
06:10Льстит Зеленскому и берет пример с Вьетнама. Чем занимается организатор Евромайдана Сергей Лещенко
06:07Столкнуть РФ и Китай или зажечь Кореи. Алексей Фененко о пяти сценариях войны на Дальнем Востоке
06:00"Мы его не били, он сам пришел". Ищенко рассказал, как на Украине набирают 18-летних "добровольцев"
05:45"Украина пошла путём самоубийства". Если воевать до последнего русского, украинцы закончатся раньше
05:34Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье
05:30Такой же, как "голубой воришка": Брутер о том, почему Шольц не хочет брать на себя "слишком много крови"
05:15"Зеленский хочет их всех убить!" Ищенко рассказал, как внутренняя борьба облегчает ликвидацию Украины
05:14ТОП-5 вещей, которым научилась российская армия в ходе СВО
05:03Кто вынудит Путина на компромиссы? Украина в международном контексте
05:00Элиты хотят заменить Зеленского: Ищенко объяснил, почему Верховная Рада запретила мобилизацию молодежи
04:45Необученность, дефицит штурмовиков и непонятные задачи: эксперт назвал три главные проблемы ВСУ
04:30Сейчас они истощаются: военный эксперт объяснил, чем "аукнулась" для Украины курская авантюра
04:15"Заморозка по ЛБС без гарантий для России": Брутер рассказал про планы США после выборов президента
Лента новостейМолния