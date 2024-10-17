Сколько их не мобилизуй, им не поможет. Клинцевич объяснил, почему второго Хасавюрта не будет
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Россия пока не расчехлила основные арсеналы оружия и боеприпасов, она пока работает старыми проверенным советскими системами. Именно поэтому Запад заговорил о заморозке конфликта
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.
“В целом внешняя политика США сегодня находится в тупике. Их сенаторы сами говорят, что у них нет плана победы на Украине. При этом морально-психологическая ситуация на самой Украине тоже весьма плачевна. Да, ее накачали деньгами и оружием. Но там сохраняется социальное расслоение, людей на фронте не хватает. Натовские специалисты могут научить киевский режим использовать высокоточные системы, но на поле боя все решает пехота. Мобилизация им не помогает, потому что солдат не успевают готовить к условиям современной войны с использованием дронов и артиллерии”, — подробно описал Клинцевич.
В заключении эксперт вспомнил, что Владимир Путин сказал, что второго Хасавюрта не будет. Россия готова к переговорам только на своих условиях.
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Полный текст интервью — Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию