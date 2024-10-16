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Родственники пропавших без вести военных провели митинг в центре Киева
Родственники пропавших без вести военных провели митинг в центре Киева - 16.10.2024 Украина.ру
Родственники пропавших без вести военных провели митинг в центре Киева
Родственники украинских военнослужащих, пропавших без вести на Покровском (Красноармейском) направлении, вышли на митинг в центре украинской столицы. Об этом сообщают киевляне в соцсетях
2024-10-16T12:18
2024-10-16T12:18
2024-10-16T12:18
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киев
дмитрий ковалевич
всу
потери всу
покровск/красноармейск
сво
мобилизация
митинг
спецоперация
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Площадь Независимости в центре Киева разделена дорогой, вдоль которой собрались митингующие. Они требуют розыска своих пропавших без вести родственников и ответов на многие вопросы, касающихся СВО.На опубликованных фотографиях и видеозаписях видно, что у многих митингующих в руках самодельные плакаты и украинские флаги. Движение не перекрыто, автомобили свободно проезжают через площадь.Кровопролитные бои на Покровском направлении вынуждают ВСУ отступать. Киевскими чиновниками заявлена эвакуация города Покровска – переименованного в 2016 году Красноармейска.В боях на Покровском направлении большие потери понесла 152-я бригада ВСУ. Её пополняли в том числе и насильственно мобилизованными гражданами с подготовкой от двух недель до двух месяцев.По мнению украинских и зарубежных экспертов, плохо подготовленные бойцы чаще получают ранения и гибнут. При этом ВСУ и властям выгодно записывать их в пропавшие без вести, чтобы демонстрировать приглядную отчётность и не делать денежных выплат родственникам погибших.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Выталкивают друг друга на фронт и ищут, кого еще мобилизовать. Чем занимается украинская элита
киев
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, дмитрий ковалевич, всу, потери всу, покровск/красноармейск, сво, мобилизация, митинг, спецоперация
Новости, Киев, Дмитрий Ковалевич, ВСУ, потери ВСУ, Покровск/Красноармейск, СВО, мобилизация, митинг, Спецоперация
Родственники пропавших без вести военных провели митинг в центре Киева
Родственники украинских военнослужащих, пропавших без вести на Покровском (Красноармейском) направлении, вышли на митинг в центре украинской столицы. Об этом сообщают киевляне в соцсетях
Площадь Независимости в центре Киева разделена дорогой, вдоль которой собрались митингующие. Они требуют розыска своих пропавших без вести родственников и ответов на многие вопросы, касающихся СВО.
На опубликованных фотографиях и видеозаписях видно, что у многих митингующих в руках самодельные плакаты и украинские флаги. Движение не перекрыто, автомобили свободно проезжают через площадь.
Кровопролитные бои на Покровском направлении вынуждают ВСУ
отступать. Киевскими чиновниками заявлена эвакуация города Покровска – переименованного в 2016 году Красноармейска.
В боях на Покровском направлении большие потери понесла 152-я бригада ВСУ. Её пополняли в том числе и насильственно мобилизованными гражданами с подготовкой от двух недель до двух месяцев.
По мнению украинских и зарубежных экспертов, плохо подготовленные бойцы чаще получают ранения и гибнут. При этом ВСУ и властям выгодно записывать их в пропавшие без вести, чтобы демонстрировать приглядную отчётность и не делать денежных выплат родственникам погибших.