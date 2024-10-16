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Родственники пропавших без вести военных провели митинг в центре Киева

Родственники пропавших без вести военных провели митинг в центре Киева - 16.10.2024 Украина.ру

Родственники пропавших без вести военных провели митинг в центре Киева

Родственники украинских военнослужащих, пропавших без вести на Покровском (Красноармейском) направлении, вышли на митинг в центре украинской столицы. Об этом сообщают киевляне в соцсетях

2024-10-16T12:18

2024-10-16T12:18

2024-10-16T12:18

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киев

дмитрий ковалевич

всу

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митинг

спецоперация

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Площадь Независимости в центре Киева разделена дорогой, вдоль которой собрались митингующие. Они требуют розыска своих пропавших без вести родственников и ответов на многие вопросы, касающихся СВО.На опубликованных фотографиях и видеозаписях видно, что у многих митингующих в руках самодельные плакаты и украинские флаги. Движение не перекрыто, автомобили свободно проезжают через площадь.Кровопролитные бои на Покровском направлении вынуждают ВСУ отступать. Киевскими чиновниками заявлена эвакуация города Покровска – переименованного в 2016 году Красноармейска.В боях на Покровском направлении большие потери понесла 152-я бригада ВСУ. Её пополняли в том числе и насильственно мобилизованными гражданами с подготовкой от двух недель до двух месяцев.По мнению украинских и зарубежных экспертов, плохо подготовленные бойцы чаще получают ранения и гибнут. При этом ВСУ и властям выгодно записывать их в пропавшие без вести, чтобы демонстрировать приглядную отчётность и не делать денежных выплат родственникам погибших.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Выталкивают друг друга на фронт и ищут, кого еще мобилизовать. Чем занимается украинская элита

киев

покровск/красноармейск

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новости, киев, дмитрий ковалевич, всу, потери всу, покровск/красноармейск, сво, мобилизация, митинг, спецоперация