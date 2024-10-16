"Блеяние больной овцы": Самойлов о том, сможет ли Зеленский "утрясти" вопрос нападения на Приднестровье - 16.10.2024 Украина.ру
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"Блеяние больной овцы": Самойлов о том, сможет ли Зеленский "утрясти" вопрос нападения на Приднестровье
"Блеяние больной овцы": Самойлов о том, сможет ли Зеленский "утрясти" вопрос нападения на Приднестровье - 16.10.2024 Украина.ру
"Блеяние больной овцы": Самойлов о том, сможет ли Зеленский "утрясти" вопрос нападения на Приднестровье
Вероятность агрессии Украины в отношении Приднестровья есть. Но для нападения на Тирасполь все-таки должно быть разрешение Молдавии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-10-16T05:45
2024-10-16T05:45
новости
приднестровье
украина
молдавия
самойлов
владимир зеленский
рамштайн
детали
сво
спецоперация
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В СМИ распространяется информация, что Украина может напасть на Приднестровье по мере приближения выборов в США и выдавливания ее войск из Курской области. По мнению эксперта, политическая выгода от этой затеи очевидна, но и политические риски у этой затеи очень серьезные. Конечно, вероятность агрессии Украины в отношении Приднестровья есть, отметил политолог.По словам политолога, здесь нужно учитывать авантюрно-нацистское желание киевского режима не столько одержать военную победу, сколько принести вред России. К тому же, в этом случае Владимир Зеленский получит временные пиар-выгоды. Вряд ли его "погладят по голове" за эти действия, добавил он.С другой стороны, при отказе от проведения "Рамштайна" Зеленский все же поехал на "куцый саммит" стран Юго-Восточной Европы в Хорватию. По мнению политолога, Зеленский поехал договариваться о том, чтобы Киеву оказали хоть какую-то поддержку в нападении на Приднестровье.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.руО том, зачем Украина насильно вывозит людей из Курской области и как можно на это повлиять — в интервью Ларисы Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины
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новости, приднестровье, украина, молдавия, самойлов, владимир зеленский, рамштайн, детали, сво, спецоперация, всу, вс рф
Новости, Приднестровье, Украина, Молдавия, Самойлов, Владимир Зеленский, Рамштайн, детали, СВО, Спецоперация, ВСУ, ВС РФ

"Блеяние больной овцы": Самойлов о том, сможет ли Зеленский "утрясти" вопрос нападения на Приднестровье

05:45 16.10.2024
 
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Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Вероятность агрессии Украины в отношении Приднестровья есть. Но для нападения на Тирасполь все-таки должно быть разрешение Молдавии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
В СМИ распространяется информация, что Украина может напасть на Приднестровье по мере приближения выборов в США и выдавливания ее войск из Курской области.
По мнению эксперта, политическая выгода от этой затеи очевидна, но и политические риски у этой затеи очень серьезные. Конечно, вероятность агрессии Украины в отношении Приднестровья есть, отметил политолог.
По словам политолога, здесь нужно учитывать авантюрно-нацистское желание киевского режима не столько одержать военную победу, сколько принести вред России. К тому же, в этом случае Владимир Зеленский получит временные пиар-выгоды. Вряд ли его "погладят по голове" за эти действия, добавил он.
"Прежде всего, для нападения на Тирасполь все-таки должно быть формальное или неформальное разрешение Молдавии, а киевский режим до сих этот вопрос так и не утряс. Да, [президент Молдавии Майя] Санду высказывала пожелание, чтобы российские войска покинули Приднестровье, но это звучало как блеянье больной овцы", — отметил Самойлов.
С другой стороны, при отказе от проведения "Рамштайна" Зеленский все же поехал на "куцый саммит" стран Юго-Восточной Европы в Хорватию. По мнению политолога, Зеленский поехал договариваться о том, чтобы Киеву оказали хоть какую-то поддержку в нападении на Приднестровье.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.ру
О том, зачем Украина насильно вывозит людей из Курской области и как можно на это повлиять — в интервью Ларисы Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины
Алексей Живов (СВО) - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Вчера, 17:08
Военный обозреватель Алексей Живов: Россия движется к Орехову, а ВСУ планируют контрнаступ без авиацииЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиПриднестровьеУкраинаМолдавияСамойловВладимир ЗеленскийРамштайндеталиСВОСпецоперацияВСУВС РФ
 
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