"Блеяние больной овцы": Самойлов о том, сможет ли Зеленский "утрясти" вопрос нападения на Приднестровье
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Вероятность агрессии Украины в отношении Приднестровья есть. Но для нападения на Тирасполь все-таки должно быть разрешение Молдавии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
В СМИ распространяется информация, что Украина может напасть на Приднестровье по мере приближения выборов в США и выдавливания ее войск из Курской области.
По мнению эксперта, политическая выгода от этой затеи очевидна, но и политические риски у этой затеи очень серьезные. Конечно, вероятность агрессии Украины в отношении Приднестровья есть, отметил политолог.
"Прежде всего, для нападения на Тирасполь все-таки должно быть формальное или неформальное разрешение Молдавии, а киевский режим до сих этот вопрос так и не утряс. Да, [президент Молдавии Майя] Санду высказывала пожелание, чтобы российские войска покинули Приднестровье, но это звучало как блеянье больной овцы", — отметил Самойлов.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.ру
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