https://ukraina.ru/20241016/1058111952.html

"Блеяние больной овцы": Самойлов о том, сможет ли Зеленский "утрясти" вопрос нападения на Приднестровье

"Блеяние больной овцы": Самойлов о том, сможет ли Зеленский "утрясти" вопрос нападения на Приднестровье - 16.10.2024 Украина.ру

"Блеяние больной овцы": Самойлов о том, сможет ли Зеленский "утрясти" вопрос нападения на Приднестровье

Вероятность агрессии Украины в отношении Приднестровья есть. Но для нападения на Тирасполь все-таки должно быть разрешение Молдавии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-10-16T05:45

2024-10-16T05:45

2024-10-16T05:45

новости

приднестровье

украина

молдавия

самойлов

владимир зеленский

рамштайн

детали

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056580251_3:0:1439:808_1920x0_80_0_0_77f8da36b738203fc7109a29e8ea480c.jpg

В СМИ распространяется информация, что Украина может напасть на Приднестровье по мере приближения выборов в США и выдавливания ее войск из Курской области. По мнению эксперта, политическая выгода от этой затеи очевидна, но и политические риски у этой затеи очень серьезные. Конечно, вероятность агрессии Украины в отношении Приднестровья есть, отметил политолог.По словам политолога, здесь нужно учитывать авантюрно-нацистское желание киевского режима не столько одержать военную победу, сколько принести вред России. К тому же, в этом случае Владимир Зеленский получит временные пиар-выгоды. Вряд ли его "погладят по голове" за эти действия, добавил он.С другой стороны, при отказе от проведения "Рамштайна" Зеленский все же поехал на "куцый саммит" стран Юго-Восточной Европы в Хорватию. По мнению политолога, Зеленский поехал договариваться о том, чтобы Киеву оказали хоть какую-то поддержку в нападении на Приднестровье.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.руО том, зачем Украина насильно вывозит людей из Курской области и как можно на это повлиять — в интервью Ларисы Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины

https://ukraina.ru/20241015/1058110360.html

приднестровье

украина

молдавия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, приднестровье, украина, молдавия, самойлов, владимир зеленский, рамштайн, детали, сво, спецоперация, всу, вс рф