https://ukraina.ru/20241015/1058099193.html

Обстрелы, налёты, ВСУ сдаются в плен. Главное на Украине на 13:00 15 октября

Обстрелы, налёты, ВСУ сдаются в плен. Главное на Украине на 13:00 15 октября - 15.10.2024 Украина.ру

Обстрелы, налёты, ВСУ сдаются в плен. Главное на Украине на 13:00 15 октября

Российская армия освободила более двух третей Дзержинска (Торецка); украинцев призывают переоценить ситуацию и не надеяться на помощь Запада; в Курской области солдаты ВСУ сдаются в плен; на Украине призывают снизить призывной возраст; ВСУ продолжают обстрелы объектов на территории РФ

2024-10-15T13:04

2024-10-15T13:04

2024-10-15T13:14

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Боевые действияПодразделения "Южной" группировки войск РФ продолжили продвижение вглубь обороны противника, отразили 3 контратаки, потери ВСУ составили до 590 военных: сообщает 15 октября МО России.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Великие Проходы Харьковской области. Противник понес потери.Российская армия освободила более двух третей города Дзержинска (Торецка). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеэфире телеканала "Соловьев Live". По его словам, российские военные выбивают противника из многоэтажек и продвигаются "шаг за шагом". Противник перебрасывает резервы из Константиновки. По словам главы ДНР, в городе остается не менее тысячи мирных жителей, многие из них не захотели выезжать и ждут, когда наладится мирная жизнь, передает 15 октября РИА "Новости".ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Николаеве, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Сумской и Запорожской областях. По предварительной информации, в Николаеве одной из целей стал бронетанковый завод, сообщил 15 октября в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной рады Олег Царев, ссылаясь на данные МО. В Александрии Кировоградской области "Герани" атаковали военный аэродром, где базируется вертолётное соединение Нацгвардии Украины.Колонна военной техники ВСУ подверглась ракетному удару в городе Татарбунары Белгород-Днестровского района Одесской области,. Об этом 15 октября сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.Ситуация на фронте такова, что украинцам пора переоценить ситуацию и готовиться к тому, чтобы воспринять приостановку огня по линии боевого соприкосновения. Об этом сказал бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире интернет-канала Politeka. По его словам, надежды на помощь Запада были слишком велики, но "со стороны Запада этого не состоялось, самостоятельно мы эту задачу решить не можем".Тем временем на Украине снова призывают снизить призывной возраст до 21 года. С таким призывом выступил в интервью "Украинской правде" командир украинской бригады "Хартия" Игорь Оболенский. По его мнению, "чем больше сейчас молодежи почувствует, что такое война: тем легче будет воевать".Ранее снизить возраст мобилизации призывал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.ВСУ сдаются в плен - АлаудиновВ Курской области элитные подразделения ВСУ сдаются в плен, об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, комментируя в эфире "Соловьев Live" распространяемую украинскими СМИ информацию о том, что будто бы были расстреляны девять сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ."Они (ВСУ) частенько уже принимают решение сдаваться в плен. И что интересно, это то, что подразделения, которые у них до сих пор считались самыми недосягаемыми, элитными, вот как раз они тоже уже начинают потихоньку склоняться к тому, что сдаются в плен, хотят оставаться в живых. И даже этим "айдаровцам", "азовцам" (представители признанных террористическими и запрещенных в РФ формирований. – Ред.), как вы видите, мы им сохраняем жизни, когда они принимают решение сдаться в плен", - приводит его слова РИА "Новости".ОбстрелыВСУ продолжают попытки наносить удары по объектам на российской территории. По данным МО России, в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей.Еще два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области около 11:00 мск.В Белгородском районе от атаки украинских БПЛА пострадали двое мирных жителей. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, по посёлку Октябрьский, сёлам Красная Нива, Красный Октябрь, Устинка и хутору Церковный выпущены 4 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и 6 БПЛА.Гладков также сообщил, что в районе села Красный Октябрь ВСУ с помощью беспилотников сбросили мины "лепесток", в результате чего подорвался автомобиль."В Стаханове ЛНР ранен мальчик, подобравший заминированную детскую игрушку. По ДНР противник выпустил 18 боеприпасов, ранены двое детей. Два человека были ранены из-за обстрелов в Херсонской области", - сообщает 15 октября Царев в своем телеграм-канале.Как сообщил 15 октября в своем телеграм-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в городе Каменка-Днепровская Запорожской области боевики ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по рыбно-коптильному цеху. В результате пострадала 41-летняя работница предприятия, она госпитализирована.Донбасс: люди, рискуя жизнью, дожидаются прихода российских войскПо мере продвижения российских сил в ДНР из зоны боев эвакуируют все больше мирных жителей, отступающий враг интенсивно бьет по освобожденным населенным пунктам, зачастую прицельно — по людям, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН). Корреспонденты агентства побывали в одном из пунктов временного размещения и поговорили с людьми, эвакуированными из прифронтовых районов, чтобы узнать, почему они, подвергая себя смертельной опасности, предпочитают дождаться российских войск. Подробности – в материале, который 15 октября публикует ДАН."Многие из этих историй — очень тяжелые. Другие — относительно благополучные. Всех их объединяет одно: нежелание жить с фашистами в государстве, для которого жители Донбасса — твари, не заслуживающие права жить", - отмечают журналисты агентства. По их словам, "находиться в этом нацистском Зазеркалье не пожелала и часть военнослужащих ВСУ, которые встали на сторону России и теперь спасают жителей прифронтовых сел".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, – в материале Елены Мурзиной "Украина: новости из ада. Одесситы, бегите из города! "Жесть" во Львове".

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