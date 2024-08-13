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Депутат Рады настаивает на отправке на фронт совсем юных украинцев
Депутат Рады настаивает на отправке на фронт совсем юных украинцев - 13.08.2024 Украина.ру
Депутат Рады настаивает на отправке на фронт совсем юных украинцев
Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал проблемы с мобилизацией на Украине и охарактеризовал нынешних призывников ВСУ как достаточно возрастных, передает 13 августа "Украинская Правда"
2024-08-13T14:12
2024-08-13T14:12
2024-08-13T14:12
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"У нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50", - указал Костенко.Он признал перегибы со стороны украинских военкоматов.По его словам, их сотрудники гонятся за цифрами, ловят наркоманов и людей с проблемами со здоровьем, которые потом надолго оседают в учебных частях, будучи ненужными командирам.Владимир Зеленский еще в апреле подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница возраста мобилизованных, по данным Минобороны Украины, 60 лет.В июне депутат Рады от партии "Голос" Роман Лозинский заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине.Президент России Владимир Путин указывал, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.Издание Wall Street Journal писало, что Украина испытывает нехватку людей в армии, а призвать новых становится всё труднее, поскольку желающих идти на фронт мужчин почти не осталось.Подробнее об ужесточении мобилизации на Украине - в материале Егора Леева Мобилизация с 18 лет назрела, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 августа на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, рада, верховная рада, фронт, мобилизация
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Рада, Верховная Рада, фронт, мобилизация
Депутат Рады настаивает на отправке на фронт совсем юных украинцев
Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал проблемы с мобилизацией на Украине и охарактеризовал нынешних призывников ВСУ как достаточно возрастных, передает 13 августа "Украинская Правда"
"У нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50", - указал Костенко.
Он признал перегибы со стороны украинских военкоматов.
По его словам, их сотрудники гонятся за цифрами, ловят наркоманов и людей с проблемами со здоровьем, которые потом надолго оседают в учебных частях, будучи ненужными командирам.
"Они сидят в этих учебных центрах, получают заработную плату, а уволить их нельзя. Этот вопрос проблемный, что, в погоне за показателями, набирают некачественный личный состав. А потом у нас как будто армия увеличивается, а качества личного состава нет", - объяснил Костенко.
Владимир Зеленский еще в апреле подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница возраста мобилизованных, по данным Минобороны Украины, 60 лет.
В июне депутат Рады от партии "Голос" Роман Лозинский заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине.
Президент России Владимир Путин указывал, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
Издание Wall Street Journal писало, что Украина испытывает нехватку людей в армии, а призвать новых становится всё труднее, поскольку желающих идти на фронт мужчин почти не осталось.
Подробнее об ужесточении мобилизации на Украине - в материале Егора Леева Мобилизация с 18 лет назрела, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 августа на сайте Украина.ру.