https://ukraina.ru/20241015/1058088795.html

Украина: новости из ада. Одесситы, бегите из города! "Жесть" во Львове

Украина: новости из ада. Одесситы, бегите из города! "Жесть" во Львове - 15.10.2024 Украина.ру

Украина: новости из ада. Одесситы, бегите из города! "Жесть" во Львове

Самые скандальные новости на Украине сейчас связаны с мобилизацией. Общество в шоке. Причина: начались облавы на средний класс.

2024-10-15T12:00

2024-10-15T12:00

2024-10-15T13:00

эксклюзив

украина

германия

сша

владимир зеленский

джо байден

рамштайн

нато

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058099533_0:40:1440:850_1920x0_80_0_0_650aa4bc0027f70bdf619230a7f066f9.jpg.webp

Раньше "хапа́лы" простых людей, и это не так уж сильно волновало лидеров мнений в соцсетях. Сейчас же начинается, по их мнению, "жесть".Вторая скандальная тема, про которую старались раньше не говорить - неумолимо приближается катастрофа на фронте.Вдруг начали появляться интервью и публикации в стиле "всё пропало!"И третья - скандал с "Рамштайном" - встречу в верхах НАТО отменили.Зеленский попытался частично перекрыть этот скандал своим визитом "со скоростью ракеты" по европейским столицам. Но не перекрыл.Как снег на голову, свалилась новость: Байден всё таки едет в Германию. Но "Рамштайна", который должен был стать очередным "триумфом" Зеленского, где он получил бы деньги и оружие, не предвидится.Даже создаётся впечатление, что Байден дождался, пока Зеленский уедет?Это серьёзнейший "облом" для лидера "Квартала 95".О чём всё это говорит? Зачем на Украине стали закручивать гайки с мобилизацией, говорить правду о положении на фронте?Почему Байден отвернулся от Зеленского?Попробуем разобраться.Посмотрим, что говорят и пишут о ситуации на Украине и около неё известные блогеры, депутаты, политики и военные.Вот мнение украинского комбата Кирилла Вереса. Его видение, судя по комментариям, поддерживает сегодня немало жителей Украины."Иди, сука, и умри за три недели"Вот что говорит украинский комбат батальона К2 54 бригады Кирилл Верес:- Мы идём к границам 91 года, только в обратную сторону. Это всё сюрреализм. Кто в это верит вообще?- Я сейчас думаю о том, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы п... уем назад семимильными шагами.- Что вы думаете о мобилизации? Что пошло не так? - спрашивает журналистка.- Скажу прямо, как есть. У нас под контрактом внизу невидимым шрифтом написано: иди, сука, и умри за три недели. Люди не хотят умирать. И что мне им сказать (мобилизованным - ред.): хлопцы, идите и умрите? У меня нет такого человеческого права.- Все у нас говорят про важность человеческой жизни. Только делать и п... еть - это немного разные вещи. Нормально я объяснил всю глубину моего видения?Украинская пропаганда пытается купировать эти "новости из ада" хвалебными криками про "план победы" Зеленского.Победа якобы уже близка. Зеленскому осталось посетить ещё пару саммитов - и "перемога" в кармане. Вот-вот.Интересно, есть ли еще на Украине кто-то, кто верит в сказки "про план перемоги"?Непростой комбат ВересНо у этого интереснейшего интервью с комбатом, который вдруг стал рубить правду в глаза, есть скрытая сторона.Кирилл Верес - боевой офицер, имеет много наград, имеет авторитет в войсках. Ему 35 лет. Подполковник, герой Украины.Он бывший сотрудник СБУ, а значит, и ЦРУ, специалист по контрразведке.И вот Кирилла Вереса выпустили на экран, с интервью "скажу вам правду".Щедро пересыпанная матом речь (излюбленный приём пропаганды, который используют для иллюзии "правдивости").Причём, заметим, говорит он с женщиной - журналистом. Что видимо, должно подчеркнуть: армия уже не может сдерживаться, не может выбирать выражения.Говорит он, безусловно, правду. Но ту, которую и без него все знают.А вот зачем выпустили это интервью "мы гибнем, всё пропало" - именно сейчас?Много может быть ответов.Например: общественное мнение на Украине готовят к переговорам.Еще одна версия: Вереса готовят к возможным выборам, как главу какой-то политической силы.Или такая версия: Зеленскому намекают, что будет?Сейчас украинцам расскажут, что происходит на фронте. Приходят боевые комбаты вот на такие каналы и рассказывают. И что будет делать "Зе" со своим "планом перемоги"? Куда он его засунет? Комбат Верес может дать очень неприятный для Зеленского ответ.И кстати, в зарубежной прессе тоже стали появляться интересные публикации.Не пафосные "его борьба" и не фото Зеленского с супругой в дорогих одеждах на фоне мешков с песком и подписями "они не сдаются".Совсем другая тональность.Стратегия отступленияЗападная пресса делает при этом вид объективности. Но с интересными акцентами."Нью-Йорк Таймс":"Стратегия медленного отступления ВСУ в Донбассе."Это не "фронт рушится", как говорят украинские военные.Учитесь правильно формулировать!Это "стратегия".А вовсе не бегство с поля боя и неминуемое "исчезновение пехоты Украины как рода войск", о чем говорил украинский генерал Сергей Кривонос.Это "медленное отступление".В этих формулировках - намёк на то, что план якобы есть.И это не просто план.Целая стратегия!Но всё-таки отступления.А тем временем облавы на мужчин на Украине принимают уже какой-то запредельный характер.Самый известный скандал только что произошёл на концерте "Океана Эльзы".И вот - новые сообщения:Электрошокер для мобилизацииВ Ужгороде, как сообщают, человека ударили электрошокером во время мобилизации.Облаву проводили, как теперь принято, после концерта.Видимо, мужчина так хотел в армию, так хотел, пришлось шокер использовать.Жуткие кадры видео из Львова, где парень кричит и вырывается из последних сил. Но куда он один против восьми "людоловов".Говорят, что все эти видео распространяют по указанию Зеленского. Дескать, трепещите, рабы!Может быть, и так.Но надо учесть, что эффект будет ужасающий для рейтинга Зеленского. Если и когда на Украине будут выборы.Да эффект шоковый уже сейчас. Общество деморализовано, это правда. Этого Зеленский добился. Каждый трясётся за свою шкуру. И ненавидит Зеленского.Чем больше таких видео, тем меньше на Украине будет тех, кто в принципе хоть как-то ассоциирует себя с этим государством.Это же какой-то средневековый мрак. Считайте, казнь в прямом эфире.Во всех пабликах предупреждают Одессу. Готовится массовая мобилизация. В город якобы прибыли части нацгвардии, чтобы подавлять возможные протесты."Одесситы, мужчины, сидите по домам или бегите из города."Вот такие сообщения в сети.Во Львове - тоже облавы.Жесть во ЛьвовеВ ресторан "Соната" во время празднования свадьбы зашли люди в балаклавах. Они зашли сразу с двух сторон и попытались кого-нибудь мобилизовать.В этот раз ТЦК "не пощастыло": женился юрист, на свадьбе присутствовали его коллеги. И люди в балаклавах ушли, как и пришли. Молодые юристы записали видео: что надо спрашивать у людей в балаклавах, куда обращаться.А если бы жениха увели в направлении военкомата?В общем, на Украине сейчас крайне опасно: ходить на концерты, жениться, посещать кафе, рестораны, спортзалы. И даже просто ходить по улицам.Мобилизируют без стеснения, с электрошокером.Тем временем приходят неприятные новости из США.Больше нет аппетитаСпикер палаты представителей Майк Джонсон сказал, что у него "нет аппетита" к финансированию Украины.Президент США Байден и Госсекретарь Блинкен одновременно решили не приезжать в Германию, встречу лидеров государств НАТО на базе "Рамштайн" отменили.А когда Зеленский завершил свое стремительное турне по Европе, президент США снова решил поехать в Германию, "восстановил" визит.Такое впечатление, что Байден просто захотел увидеться с Шольцем без Зе.Сначала все отменил, а потом все возобновил. Но уже без Зеленского. Ловко придумано!"Это совместное решение американских элит. По разным причинам, с разной мотивацией, но совместное", - комментирует бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.Версия Арестовича: Украина не выполнила какие-то договорённости, которые были достигнуты во время пребывания Зеленского в Вашингтоне.И вот результат: все демонстративно отвернулись от Зеленского.Ну что ж, скоро мы обо всём узнаем, и проверим все версии.Для чего проводят варварскую мобилизацию?Зачем стали говорить о катастрофе на фронте?И почему Байден отменил "Рамштайн"?Но в случае с Украиной всегда надо иметь в виду еще один запасной вариант: всё, что может быть невероятного и невозможного, в этой стране запросто произойдёт. И даже обязательно произойдёт.Как говорит всё тот же Алексей Арестович:- Украина - это единственная страна, которая сделала государственной религией идиотизм.О том, какие планы относительно сокращений ядерных вооружений у ведущих ядерных держав (Россия, Китай, КНДР) вынашивают в США и в чем здесь подвох - в статье Ростислава Ищенко "Мирный план" Байдена

украина

германия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, германия, сша, владимир зеленский, джо байден, рамштайн, нато, сбу