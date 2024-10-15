Украина: новости из ада. Одесситы, бегите из города! "Жесть" во Львове
12:00 15.10.2024 (обновлено: 13:00 15.10.2024)
Самые скандальные новости на Украине сейчас связаны с мобилизацией. Общество в шоке. Причина: начались облавы на средний класс.
Раньше "хапа́лы" простых людей, и это не так уж сильно волновало лидеров мнений в соцсетях. Сейчас же начинается, по их мнению, "жесть".
Вторая скандальная тема, про которую старались раньше не говорить - неумолимо приближается катастрофа на фронте.
Вдруг начали появляться интервью и публикации в стиле "всё пропало!"
И третья - скандал с "Рамштайном" - встречу в верхах НАТО отменили.
Зеленский попытался частично перекрыть этот скандал своим визитом "со скоростью ракеты" по европейским столицам. Но не перекрыл.
Даже создаётся впечатление, что Байден дождался, пока Зеленский уедет?
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
Это серьёзнейший "облом" для лидера "Квартала 95".
О чём всё это говорит? Зачем на Украине стали закручивать гайки с мобилизацией, говорить правду о положении на фронте?
Почему Байден отвернулся от Зеленского?
Попробуем разобраться.
Посмотрим, что говорят и пишут о ситуации на Украине и около неё известные блогеры, депутаты, политики и военные.
Вот мнение украинского комбата Кирилла Вереса. Его видение, судя по комментариям, поддерживает сегодня немало жителей Украины.
Фото: AP, украинец
Фото: AP, украинец
"Иди, сука, и умри за три недели"
Вот что говорит украинский комбат батальона К2 54 бригады Кирилл Верес:
- Мы идём к границам 91 года, только в обратную сторону. Это всё сюрреализм. Кто в это верит вообще?
- Я сейчас думаю о том, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы п... уем назад семимильными шагами.
- Что вы думаете о мобилизации? Что пошло не так? - спрашивает журналистка.
- Скажу прямо, как есть. У нас под контрактом внизу невидимым шрифтом написано: иди, сука, и умри за три недели. Люди не хотят умирать. И что мне им сказать (мобилизованным - ред.): хлопцы, идите и умрите? У меня нет такого человеческого права.
- Все у нас говорят про важность человеческой жизни. Только делать и п... еть - это немного разные вещи. Нормально я объяснил всю глубину моего видения?
Украинская пропаганда пытается купировать эти "новости из ада" хвалебными криками про "план победы" Зеленского.
Победа якобы уже близка. Зеленскому осталось посетить ещё пару саммитов - и "перемога" в кармане. Вот-вот.
Интересно, есть ли еще на Украине кто-то, кто верит в сказки "про план перемоги"?
Фото из открытых источников, украинец
Фото из открытых источников, украинец
Непростой комбат Верес
Но у этого интереснейшего интервью с комбатом, который вдруг стал рубить правду в глаза, есть скрытая сторона.
Кирилл Верес - боевой офицер, имеет много наград, имеет авторитет в войсках. Ему 35 лет. Подполковник, герой Украины.
И вот Кирилла Вереса выпустили на экран, с интервью "скажу вам правду".
Щедро пересыпанная матом речь (излюбленный приём пропаганды, который используют для иллюзии "правдивости").
Причём, заметим, говорит он с женщиной - журналистом. Что видимо, должно подчеркнуть: армия уже не может сдерживаться, не может выбирать выражения.
Говорит он, безусловно, правду. Но ту, которую и без него все знают.
А вот зачем выпустили это интервью "мы гибнем, всё пропало" - именно сейчас?
Много может быть ответов.
Например: общественное мнение на Украине готовят к переговорам.
Еще одна версия: Вереса готовят к возможным выборам, как главу какой-то политической силы.
Или такая версия: Зеленскому намекают, что будет?
Сейчас украинцам расскажут, что происходит на фронте. Приходят боевые комбаты вот на такие каналы и рассказывают. И что будет делать "Зе" со своим "планом перемоги"? Куда он его засунет? Комбат Верес может дать очень неприятный для Зеленского ответ.
И кстати, в зарубежной прессе тоже стали появляться интересные публикации.
Не пафосные "его борьба" и не фото Зеленского с супругой в дорогих одеждах на фоне мешков с песком и подписями "они не сдаются".
Совсем другая тональность.
Фото: politobzor, украинец
Фото: politobzor, украинец
Стратегия отступления
Западная пресса делает при этом вид объективности. Но с интересными акцентами.
"Нью-Йорк Таймс":
Это не "фронт рушится", как говорят украинские военные.
Учитесь правильно формулировать!
Это "стратегия".
А вовсе не бегство с поля боя и неминуемое "исчезновение пехоты Украины как рода войск", о чем говорил украинский генерал Сергей Кривонос.
Это "медленное отступление".
В этих формулировках - намёк на то, что план якобы есть.
И это не просто план.
Целая стратегия!
Но всё-таки отступления.
А тем временем облавы на мужчин на Украине принимают уже какой-то запредельный характер.
Самый известный скандал только что произошёл на концерте "Океана Эльзы".
И вот - новые сообщения:
Украинский флаг на лице
Украинский флаг на лице
Электрошокер для мобилизации
В Ужгороде, как сообщают, человека ударили электрошокером во время мобилизации.
Облаву проводили, как теперь принято, после концерта.
Видимо, мужчина так хотел в армию, так хотел, пришлось шокер использовать.
Жуткие кадры видео из Львова, где парень кричит и вырывается из последних сил. Но куда он один против восьми "людоловов".
Говорят, что все эти видео распространяют по указанию Зеленского. Дескать, трепещите, рабы!
Может быть, и так.
Но надо учесть, что эффект будет ужасающий для рейтинга Зеленского. Если и когда на Украине будут выборы.
Да эффект шоковый уже сейчас. Общество деморализовано, это правда. Этого Зеленский добился. Каждый трясётся за свою шкуру. И ненавидит Зеленского.
Чем больше таких видео, тем меньше на Украине будет тех, кто в принципе хоть как-то ассоциирует себя с этим государством.
Это же какой-то средневековый мрак. Считайте, казнь в прямом эфире.
Во всех пабликах предупреждают Одессу. Готовится массовая мобилизация. В город якобы прибыли части нацгвардии, чтобы подавлять возможные протесты.
"Одесситы, мужчины, сидите по домам или бегите из города."
Вот такие сообщения в сети.
Во Львове - тоже облавы.
Жесть во Львове
В ресторан "Соната" во время празднования свадьбы зашли люди в балаклавах. Они зашли сразу с двух сторон и попытались кого-нибудь мобилизовать.
В этот раз ТЦК "не пощастыло": женился юрист, на свадьбе присутствовали его коллеги. И люди в балаклавах ушли, как и пришли. Молодые юристы записали видео: что надо спрашивать у людей в балаклавах, куда обращаться.
А если бы жениха увели в направлении военкомата?
В общем, на Украине сейчас крайне опасно: ходить на концерты, жениться, посещать кафе, рестораны, спортзалы. И даже просто ходить по улицам.
Мобилизируют без стеснения, с электрошокером.
Тем временем приходят неприятные новости из США.
Украинский флаг
Украинский флаг
Больше нет аппетита
Спикер палаты представителей Майк Джонсон сказал, что у него "нет аппетита" к финансированию Украины.
Президент США Байден и Госсекретарь Блинкен одновременно решили не приезжать в Германию, встречу лидеров государств НАТО на базе "Рамштайн" отменили.
А когда Зеленский завершил свое стремительное турне по Европе, президент США снова решил поехать в Германию, "восстановил" визит.
Такое впечатление, что Байден просто захотел увидеться с Шольцем без Зе.
Сначала все отменил, а потом все возобновил. Но уже без Зеленского. Ловко придумано!
Сначала все отменил, а потом все возобновил. Но уже без Зеленского. Ловко придумано!
"Это совместное решение американских элит. По разным причинам, с разной мотивацией, но совместное", - комментирует бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Версия Арестовича: Украина не выполнила какие-то договорённости, которые были достигнуты во время пребывания Зеленского в Вашингтоне.
И вот результат: все демонстративно отвернулись от Зеленского.
Ну что ж, скоро мы обо всём узнаем, и проверим все версии.
Для чего проводят варварскую мобилизацию?
Зачем стали говорить о катастрофе на фронте?
И почему Байден отменил "Рамштайн"?
Зачем стали говорить о катастрофе на фронте?
И почему Байден отменил "Рамштайн"?
Но в случае с Украиной всегда надо иметь в виду еще один запасной вариант: всё, что может быть невероятного и невозможного, в этой стране запросто произойдёт. И даже обязательно произойдёт.
Как говорит всё тот же Алексей Арестович:
- Украина - это единственная страна, которая сделала государственной религией идиотизм.
О том, какие планы относительно сокращений ядерных вооружений у ведущих ядерных держав (Россия, Китай, КНДР) вынашивают в США и в чем здесь подвох - в статье Ростислава Ищенко "Мирный план" Байдена