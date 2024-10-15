Украина: новости из ада. Одесситы, бегите из города! "Жесть" во Львове - 15.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241015/1058088795.html
Украина: новости из ада. Одесситы, бегите из города! "Жесть" во Львове
Украина: новости из ада. Одесситы, бегите из города! "Жесть" во Львове - 15.10.2024 Украина.ру
Украина: новости из ада. Одесситы, бегите из города! "Жесть" во Львове
Самые скандальные новости на Украине сейчас связаны с мобилизацией. Общество в шоке. Причина: начались облавы на средний класс.
2024-10-15T12:00
2024-10-15T13:00
эксклюзив
украина
германия
сша
владимир зеленский
джо байден
рамштайн
нато
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058099533_0:40:1440:850_1920x0_80_0_0_650aa4bc0027f70bdf619230a7f066f9.jpg.webp
Раньше "хапа́лы" простых людей, и это не так уж сильно волновало лидеров мнений в соцсетях. Сейчас же начинается, по их мнению, "жесть".Вторая скандальная тема, про которую старались раньше не говорить - неумолимо приближается катастрофа на фронте.Вдруг начали появляться интервью и публикации в стиле "всё пропало!"И третья - скандал с "Рамштайном" - встречу в верхах НАТО отменили.Зеленский попытался частично перекрыть этот скандал своим визитом "со скоростью ракеты" по европейским столицам. Но не перекрыл.Как снег на голову, свалилась новость: Байден всё таки едет в Германию. Но "Рамштайна", который должен был стать очередным "триумфом" Зеленского, где он получил бы деньги и оружие, не предвидится.Даже создаётся впечатление, что Байден дождался, пока Зеленский уедет?Это серьёзнейший "облом" для лидера "Квартала 95".О чём всё это говорит? Зачем на Украине стали закручивать гайки с мобилизацией, говорить правду о положении на фронте?Почему Байден отвернулся от Зеленского?Попробуем разобраться.Посмотрим, что говорят и пишут о ситуации на Украине и около неё известные блогеры, депутаты, политики и военные.Вот мнение украинского комбата Кирилла Вереса. Его видение, судя по комментариям, поддерживает сегодня немало жителей Украины."Иди, сука, и умри за три недели"Вот что говорит украинский комбат батальона К2 54 бригады Кирилл Верес:- Мы идём к границам 91 года, только в обратную сторону. Это всё сюрреализм. Кто в это верит вообще?- Я сейчас думаю о том, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы п... уем назад семимильными шагами.- Что вы думаете о мобилизации? Что пошло не так? - спрашивает журналистка.- Скажу прямо, как есть. У нас под контрактом внизу невидимым шрифтом написано: иди, сука, и умри за три недели. Люди не хотят умирать. И что мне им сказать (мобилизованным - ред.): хлопцы, идите и умрите? У меня нет такого человеческого права.- Все у нас говорят про важность человеческой жизни. Только делать и п... еть - это немного разные вещи. Нормально я объяснил всю глубину моего видения?Украинская пропаганда пытается купировать эти "новости из ада" хвалебными криками про "план победы" Зеленского.Победа якобы уже близка. Зеленскому осталось посетить ещё пару саммитов - и "перемога" в кармане. Вот-вот.Интересно, есть ли еще на Украине кто-то, кто верит в сказки "про план перемоги"?Непростой комбат ВересНо у этого интереснейшего интервью с комбатом, который вдруг стал рубить правду в глаза, есть скрытая сторона.Кирилл Верес - боевой офицер, имеет много наград, имеет авторитет в войсках. Ему 35 лет. Подполковник, герой Украины.Он бывший сотрудник СБУ, а значит, и ЦРУ, специалист по контрразведке.И вот Кирилла Вереса выпустили на экран, с интервью "скажу вам правду".Щедро пересыпанная матом речь (излюбленный приём пропаганды, который используют для иллюзии "правдивости").Причём, заметим, говорит он с женщиной - журналистом. Что видимо, должно подчеркнуть: армия уже не может сдерживаться, не может выбирать выражения.Говорит он, безусловно, правду. Но ту, которую и без него все знают.А вот зачем выпустили это интервью "мы гибнем, всё пропало" - именно сейчас?Много может быть ответов.Например: общественное мнение на Украине готовят к переговорам.Еще одна версия: Вереса готовят к возможным выборам, как главу какой-то политической силы.Или такая версия: Зеленскому намекают, что будет?Сейчас украинцам расскажут, что происходит на фронте. Приходят боевые комбаты вот на такие каналы и рассказывают. И что будет делать "Зе" со своим "планом перемоги"? Куда он его засунет? Комбат Верес может дать очень неприятный для Зеленского ответ.И кстати, в зарубежной прессе тоже стали появляться интересные публикации.Не пафосные "его борьба" и не фото Зеленского с супругой в дорогих одеждах на фоне мешков с песком и подписями "они не сдаются".Совсем другая тональность.Стратегия отступленияЗападная пресса делает при этом вид объективности. Но с интересными акцентами."Нью-Йорк Таймс":"Стратегия медленного отступления ВСУ в Донбассе."Это не "фронт рушится", как говорят украинские военные.Учитесь правильно формулировать!Это "стратегия".А вовсе не бегство с поля боя и неминуемое "исчезновение пехоты Украины как рода войск", о чем говорил украинский генерал Сергей Кривонос.Это "медленное отступление".В этих формулировках - намёк на то, что план якобы есть.И это не просто план.Целая стратегия!Но всё-таки отступления.А тем временем облавы на мужчин на Украине принимают уже какой-то запредельный характер.Самый известный скандал только что произошёл на концерте "Океана Эльзы".И вот - новые сообщения:Электрошокер для мобилизацииВ Ужгороде, как сообщают, человека ударили электрошокером во время мобилизации.Облаву проводили, как теперь принято, после концерта.Видимо, мужчина так хотел в армию, так хотел, пришлось шокер использовать.Жуткие кадры видео из Львова, где парень кричит и вырывается из последних сил. Но куда он один против восьми "людоловов".Говорят, что все эти видео распространяют по указанию Зеленского. Дескать, трепещите, рабы!Может быть, и так.Но надо учесть, что эффект будет ужасающий для рейтинга Зеленского. Если и когда на Украине будут выборы.Да эффект шоковый уже сейчас. Общество деморализовано, это правда. Этого Зеленский добился. Каждый трясётся за свою шкуру. И ненавидит Зеленского.Чем больше таких видео, тем меньше на Украине будет тех, кто в принципе хоть как-то ассоциирует себя с этим государством.Это же какой-то средневековый мрак. Считайте, казнь в прямом эфире.Во всех пабликах предупреждают Одессу. Готовится массовая мобилизация. В город якобы прибыли части нацгвардии, чтобы подавлять возможные протесты."Одесситы, мужчины, сидите по домам или бегите из города."Вот такие сообщения в сети.Во Львове - тоже облавы.Жесть во ЛьвовеВ ресторан "Соната" во время празднования свадьбы зашли люди в балаклавах. Они зашли сразу с двух сторон и попытались кого-нибудь мобилизовать.В этот раз ТЦК "не пощастыло": женился юрист, на свадьбе присутствовали его коллеги. И люди в балаклавах ушли, как и пришли. Молодые юристы записали видео: что надо спрашивать у людей в балаклавах, куда обращаться.А если бы жениха увели в направлении военкомата?В общем, на Украине сейчас крайне опасно: ходить на концерты, жениться, посещать кафе, рестораны, спортзалы. И даже просто ходить по улицам.Мобилизируют без стеснения, с электрошокером.Тем временем приходят неприятные новости из США.Больше нет аппетитаСпикер палаты представителей Майк Джонсон сказал, что у него "нет аппетита" к финансированию Украины.Президент США Байден и Госсекретарь Блинкен одновременно решили не приезжать в Германию, встречу лидеров государств НАТО на базе "Рамштайн" отменили.А когда Зеленский завершил свое стремительное турне по Европе, президент США снова решил поехать в Германию, "восстановил" визит.Такое впечатление, что Байден просто захотел увидеться с Шольцем без Зе.Сначала все отменил, а потом все возобновил. Но уже без Зеленского. Ловко придумано!"Это совместное решение американских элит. По разным причинам, с разной мотивацией, но совместное", - комментирует бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.Версия Арестовича: Украина не выполнила какие-то договорённости, которые были достигнуты во время пребывания Зеленского в Вашингтоне.И вот результат: все демонстративно отвернулись от Зеленского.Ну что ж, скоро мы обо всём узнаем, и проверим все версии.Для чего проводят варварскую мобилизацию?Зачем стали говорить о катастрофе на фронте?И почему Байден отменил "Рамштайн"?Но в случае с Украиной всегда надо иметь в виду еще один запасной вариант: всё, что может быть невероятного и невозможного, в этой стране запросто произойдёт. И даже обязательно произойдёт.Как говорит всё тот же Алексей Арестович:- Украина - это единственная страна, которая сделала государственной религией идиотизм.О том, какие планы относительно сокращений ядерных вооружений у ведущих ядерных держав (Россия, Китай, КНДР) вынашивают в США и в чем здесь подвох - в статье Ростислава Ищенко "Мирный план" Байдена
украина
германия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Елена Мурзина
Елена Мурзина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058099533_0:0:1134:850_1920x0_80_0_0_32530d9f5822af069a853ad11fcb5a91.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, германия, сша, владимир зеленский, джо байден, рамштайн, нато, сбу
Эксклюзив, Украина, Германия, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Рамштайн, НАТО, СБУ

Украина: новости из ада. Одесситы, бегите из города! "Жесть" во Львове

12:00 15.10.2024 (обновлено: 13:00 15.10.2024)
 
© Украина.руКоллаж: украинцы
Коллаж: украинцы - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Самые скандальные новости на Украине сейчас связаны с мобилизацией. Общество в шоке. Причина: начались облавы на средний класс.
Раньше "хапа́лы" простых людей, и это не так уж сильно волновало лидеров мнений в соцсетях. Сейчас же начинается, по их мнению, "жесть".
Вторая скандальная тема, про которую старались раньше не говорить - неумолимо приближается катастрофа на фронте.
Вдруг начали появляться интервью и публикации в стиле "всё пропало!"
И третья - скандал с "Рамштайном" - встречу в верхах НАТО отменили.
Зеленский попытался частично перекрыть этот скандал своим визитом "со скоростью ракеты" по европейским столицам. Но не перекрыл.
Как снег на голову, свалилась новость: Байден всё таки едет в Германию. Но "Рамштайна", который должен был стать очередным "триумфом" Зеленского, где он получил бы деньги и оружие, не предвидится.
Даже создаётся впечатление, что Байден дождался, пока Зеленский уедет?
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
Это серьёзнейший "облом" для лидера "Квартала 95".
О чём всё это говорит? Зачем на Украине стали закручивать гайки с мобилизацией, говорить правду о положении на фронте?
Почему Байден отвернулся от Зеленского?
Попробуем разобраться.
Посмотрим, что говорят и пишут о ситуации на Украине и около неё известные блогеры, депутаты, политики и военные.
Вот мнение украинского комбата Кирилла Вереса. Его видение, судя по комментариям, поддерживает сегодня немало жителей Украины.
Фото: AP, украинец
Фото: AP, украинец
Фото: AP, украинец
"Иди, сука, и умри за три недели"
Вот что говорит украинский комбат батальона К2 54 бригады Кирилл Верес:
- Мы идём к границам 91 года, только в обратную сторону. Это всё сюрреализм. Кто в это верит вообще?
- Я сейчас думаю о том, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы п... уем назад семимильными шагами.
- Что вы думаете о мобилизации? Что пошло не так? - спрашивает журналистка.
- Скажу прямо, как есть. У нас под контрактом внизу невидимым шрифтом написано: иди, сука, и умри за три недели. Люди не хотят умирать. И что мне им сказать (мобилизованным - ред.): хлопцы, идите и умрите? У меня нет такого человеческого права.
- Все у нас говорят про важность человеческой жизни. Только делать и п... еть - это немного разные вещи. Нормально я объяснил всю глубину моего видения?
Украинская пропаганда пытается купировать эти "новости из ада" хвалебными криками про "план победы" Зеленского.
Победа якобы уже близка. Зеленскому осталось посетить ещё пару саммитов - и "перемога" в кармане. Вот-вот.
Интересно, есть ли еще на Украине кто-то, кто верит в сказки "про план перемоги"?
Фото из открытых источников, украинец
Фото из открытых источников, украинец
Фото из открытых источников, украинец
Непростой комбат Верес
Но у этого интереснейшего интервью с комбатом, который вдруг стал рубить правду в глаза, есть скрытая сторона.
Кирилл Верес - боевой офицер, имеет много наград, имеет авторитет в войсках. Ему 35 лет. Подполковник, герой Украины.
Он бывший сотрудник СБУ, а значит, и ЦРУ, специалист по контрразведке.
И вот Кирилла Вереса выпустили на экран, с интервью "скажу вам правду".
Щедро пересыпанная матом речь (излюбленный приём пропаганды, который используют для иллюзии "правдивости").
Причём, заметим, говорит он с женщиной - журналистом. Что видимо, должно подчеркнуть: армия уже не может сдерживаться, не может выбирать выражения.
Говорит он, безусловно, правду. Но ту, которую и без него все знают.
А вот зачем выпустили это интервью "мы гибнем, всё пропало" - именно сейчас?
Много может быть ответов.
Например: общественное мнение на Украине готовят к переговорам.
Еще одна версия: Вереса готовят к возможным выборам, как главу какой-то политической силы.
Или такая версия: Зеленскому намекают, что будет?
Сейчас украинцам расскажут, что происходит на фронте. Приходят боевые комбаты вот на такие каналы и рассказывают. И что будет делать "Зе" со своим "планом перемоги"? Куда он его засунет? Комбат Верес может дать очень неприятный для Зеленского ответ.
И кстати, в зарубежной прессе тоже стали появляться интересные публикации.
Не пафосные "его борьба" и не фото Зеленского с супругой в дорогих одеждах на фоне мешков с песком и подписями "они не сдаются".
Совсем другая тональность.
Фото: politobzor, украинец
Фото: politobzor, украинец
Фото: politobzor, украинец
Стратегия отступления
Западная пресса делает при этом вид объективности. Но с интересными акцентами.
"Нью-Йорк Таймс":
"Стратегия медленного отступления ВСУ в Донбассе."
Это не "фронт рушится", как говорят украинские военные.
Учитесь правильно формулировать!
Это "стратегия".
А вовсе не бегство с поля боя и неминуемое "исчезновение пехоты Украины как рода войск", о чем говорил украинский генерал Сергей Кривонос.
Это "медленное отступление".
В этих формулировках - намёк на то, что план якобы есть.
И это не просто план.
Целая стратегия!
Но всё-таки отступления.
А тем временем облавы на мужчин на Украине принимают уже какой-то запредельный характер.
Самый известный скандал только что произошёл на концерте "Океана Эльзы".
И вот - новые сообщения:
Украинский флаг на лице
Украинский флаг на лице
Украинский флаг на лице
Электрошокер для мобилизации
В Ужгороде, как сообщают, человека ударили электрошокером во время мобилизации.
Облаву проводили, как теперь принято, после концерта.
Видимо, мужчина так хотел в армию, так хотел, пришлось шокер использовать.
Жуткие кадры видео из Львова, где парень кричит и вырывается из последних сил. Но куда он один против восьми "людоловов".
Говорят, что все эти видео распространяют по указанию Зеленского. Дескать, трепещите, рабы!
Может быть, и так.
Но надо учесть, что эффект будет ужасающий для рейтинга Зеленского. Если и когда на Украине будут выборы.
Да эффект шоковый уже сейчас. Общество деморализовано, это правда. Этого Зеленский добился. Каждый трясётся за свою шкуру. И ненавидит Зеленского.
Чем больше таких видео, тем меньше на Украине будет тех, кто в принципе хоть как-то ассоциирует себя с этим государством.
Это же какой-то средневековый мрак. Считайте, казнь в прямом эфире.
Во всех пабликах предупреждают Одессу. Готовится массовая мобилизация. В город якобы прибыли части нацгвардии, чтобы подавлять возможные протесты.
"Одесситы, мужчины, сидите по домам или бегите из города."
Вот такие сообщения в сети.
Во Львове - тоже облавы.
Жесть во Львове
В ресторан "Соната" во время празднования свадьбы зашли люди в балаклавах. Они зашли сразу с двух сторон и попытались кого-нибудь мобилизовать.
В этот раз ТЦК "не пощастыло": женился юрист, на свадьбе присутствовали его коллеги. И люди в балаклавах ушли, как и пришли. Молодые юристы записали видео: что надо спрашивать у людей в балаклавах, куда обращаться.
А если бы жениха увели в направлении военкомата?
В общем, на Украине сейчас крайне опасно: ходить на концерты, жениться, посещать кафе, рестораны, спортзалы. И даже просто ходить по улицам.
Мобилизируют без стеснения, с электрошокером.
Тем временем приходят неприятные новости из США.
Украинский флаг
Украинский флаг
Украинский флаг
Больше нет аппетита
Спикер палаты представителей Майк Джонсон сказал, что у него "нет аппетита" к финансированию Украины.
Президент США Байден и Госсекретарь Блинкен одновременно решили не приезжать в Германию, встречу лидеров государств НАТО на базе "Рамштайн" отменили.
А когда Зеленский завершил свое стремительное турне по Европе, президент США снова решил поехать в Германию, "восстановил" визит.
Такое впечатление, что Байден просто захотел увидеться с Шольцем без Зе.
Сначала все отменил, а потом все возобновил. Но уже без Зеленского. Ловко придумано!
"Это совместное решение американских элит. По разным причинам, с разной мотивацией, но совместное", - комментирует бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Версия Арестовича: Украина не выполнила какие-то договорённости, которые были достигнуты во время пребывания Зеленского в Вашингтоне.
И вот результат: все демонстративно отвернулись от Зеленского.
Ну что ж, скоро мы обо всём узнаем, и проверим все версии.
Для чего проводят варварскую мобилизацию?
Зачем стали говорить о катастрофе на фронте?
И почему Байден отменил "Рамштайн"?
Но в случае с Украиной всегда надо иметь в виду еще один запасной вариант: всё, что может быть невероятного и невозможного, в этой стране запросто произойдёт. И даже обязательно произойдёт.
Как говорит всё тот же Алексей Арестович:
- Украина - это единственная страна, которая сделала государственной религией идиотизм.
О том, какие планы относительно сокращений ядерных вооружений у ведущих ядерных держав (Россия, Китай, КНДР) вынашивают в США и в чем здесь подвох - в статье Ростислава Ищенко "Мирный план" Байдена
 
ЭксклюзивУкраинаГерманияСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденРамштайнНАТОСБУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:18Не победить РФ, а сохранить государство: экс-военнослужащая ВСУ Москвич дала совет командованию
13:14Вместо сердца пламенный мотор. Как Россия благодаря санкциям Запада идет к энергетической независимости
13:04Обстрелы, налёты, ВСУ сдаются в плен. Главное на Украине на 13:00 15 октября
12:54Кремль отреагировал на попытку женщины вывесить флаг России в Одессе
12:40Русские уже в двух километрах от Курахово: эксперт Bild Репке предупредил ВСУ
12:38Что изменилось после вторжения ВСУ в Курскую область - глава ВГА Харьковской области Ганчев
12:27Зюганов до ночи обсуждал с Путиным войну, победу и бюджет
12:05Перемен хотят, но не ждут: украинцы ответили, что думают о новом правительстве
12:00Украина: новости из ада. Одесситы, бегите из города! "Жесть" во Львове
11:55Не платил зарплаты бизнесмен московский: СК назвал основную версию подрыва машины в столице
11:32"Изменит ситуацию на поле боя": генсек НАТО понадеялся на новое командование для помощи Киеву
11:32Комбриг ВСУ: чем больше молодежи погибнет, тем легче Киеву будет воевать
10:37В Дзержинске остаются мирные жители, эвакуация затруднена - Пушилин
10:29Армия России освободила 39 жителей приграничья – губернатор Курской области
10:21О молдаванах в России, Молдавии после выборов и референдума о евроинтеграции и новой Украине - Шорников
10:05Пленный террорист "Айдара"* попросил паспорт РФ и место в спецназе "Ахмат"
10:04СКР расследует преступления ВФУ в отношении мирных жителей в регионах России
10:03В Москве неизвестные подорвали машину. Что известно о СВУ и владельце авто
10:01Термические ожоги получили два ребенка: СК России зафиксировал преступления ВФУ в ДНР
09:58Житель Севастополя получил 15 лет колонии за передачу Киеву данных о военных кораблях
Лента новостейМолния