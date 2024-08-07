"Глубокий кризис и упадок демократии": МИД РФ оценил арест эстонской журналистки Бурцевой
Судебное разбирательство в Таллине по уголовному делу в отношении эстонской журналистки Светланы Бурцевой удостоилось жёсткого комментария МИД России. Ситуацию прокомментировала официальный представитель российского министерства Мария Захарова
"В Эстонии, как и в других "продвинутых демократиях" Прибалтики, продолжают систематически прибегать к репрессиям в качестве рутинного средства подавления инакомыслия. Там фактически довели до автоматизма такой метод устранения очагов альтернативных точек зрения. Очередное сфабрикованное уголовное дело против эстонской журналистки С.Бурцевой наглядно демонстрирует ущербную и абсолютно непримиримую политику Таллина, готового пойти на любые преступления, чтобы свести счёты со своими оппонентами и запугать всех сомневающихся", - констатировала Захарова.
Она также отметила, что предъявленные Бурцевой обвинения "преследуют лишь одну цель – сурово наказать её за профессиональную деятельность, за то, что она не захотела покорно встроиться в местный мейнстрим и выражала иную, неугодную властям, позицию".
"Быть независимым журналистом, да и просто здравомыслящим человеком, в Эстонии сопряжено с реальными рисками для жизни", - заявила официальный представитель МИД России.
Она обратила внимание на глубокое укоренение в Прибалтике подобных методов "расправы над несогласными в духе средневековой инквизиции". Причиной этого является отсутствие реакции профильных международных структур. Они осознанно закрывают глаза на вопиющие нарушения прав человека в прибалтийских государствах, в том числе права на свободный доступ к информации и плюралистичные медиа, "становясь фактически сообщниками этих злодеяний", отметила Захарова.
По её мнению, в случае с Бурцевой речь идёт не об абстрактных категориях, а о человеческой жизни, которую эстонские власти готовы исковеркать в угоду своим сугубо конъюнктурным интересам. При этом от "профильных правозащитных структур не слышно возгласов негодования, поскольку там привыкли не реагировать на нарушения прав российских и русскоязычных медиа и журналистов", обратила внимание Захарова.
"Ситуация вокруг С.Бурцевой и сфабрикованного в отношении нее дела наглядно демонстрирует глубокий кризис и упадок демократии западного образца, ее превращение в неолиберальную диктатуру",- констатировала официальный представитель российской дипломатии.
Ранее автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел "кейс Бурцевой" в комплексе, констатировав в публикации "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена серьёзные проблемы в прибалтийских постсоветских республиках.
"Альгирдас Палецкис, Алексей Грейчус, Сергей Середенко, Айво Петерсон, Андрей Андронов, Дмитрий Роотси, Аллан Хантсом, Светлана Бурцева, Олег Бурак, Дмитрий Матаев, Александр Демидов, Светлана Николаева, Сергей Сидоров, Айгарс Аугустанс – вряд ли эти фамилии известны массовому российскому читателю новостей. А ведь эти граждане стран Балтии (попробуй назвать их Прибалтикой – быстро узнаешь, чей Крым и кто Путин), точно также, как Елена Крейле не хотят считать себя врагами России и поэтому сидят в тюрьмах. Проблема в основном в доносах "небезразличных" граждан", - уверен автор издания Украина.ру.