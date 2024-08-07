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"Глубокий кризис и упадок демократии": МИД РФ оценил арест эстонской журналистки Бурцевой

"Глубокий кризис и упадок демократии": МИД РФ оценил арест эстонской журналистки Бурцевой - 07.08.2024 Украина.ру

"Глубокий кризис и упадок демократии": МИД РФ оценил арест эстонской журналистки Бурцевой

Судебное разбирательство в Таллине по уголовному делу в отношении эстонской журналистки Светланы Бурцевой удостоилось жёсткого комментария МИД России. Ситуацию прокомментировала официальный представитель российского министерства Мария Захарова

2024-08-07T12:53

2024-08-07T12:53

2024-08-07T12:53

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"В Эстонии, как и в других "продвинутых демократиях" Прибалтики, продолжают систематически прибегать к репрессиям в качестве рутинного средства подавления инакомыслия. Там фактически довели до автоматизма такой метод устранения очагов альтернативных точек зрения. Очередное сфабрикованное уголовное дело против эстонской журналистки С.Бурцевой наглядно демонстрирует ущербную и абсолютно непримиримую политику Таллина, готового пойти на любые преступления, чтобы свести счёты со своими оппонентами и запугать всех сомневающихся", - констатировала Захарова.Она также отметила, что предъявленные Бурцевой обвинения "преследуют лишь одну цель – сурово наказать её за профессиональную деятельность, за то, что она не захотела покорно встроиться в местный мейнстрим и выражала иную, неугодную властям, позицию".Она обратила внимание на глубокое укоренение в Прибалтике подобных методов "расправы над несогласными в духе средневековой инквизиции". Причиной этого является отсутствие реакции профильных международных структур. Они осознанно закрывают глаза на вопиющие нарушения прав человека в прибалтийских государствах, в том числе права на свободный доступ к информации и плюралистичные медиа, "становясь фактически сообщниками этих злодеяний", отметила Захарова.По её мнению, в случае с Бурцевой речь идёт не об абстрактных категориях, а о человеческой жизни, которую эстонские власти готовы исковеркать в угоду своим сугубо конъюнктурным интересам. При этом от "профильных правозащитных структур не слышно возгласов негодования, поскольку там привыкли не реагировать на нарушения прав российских и русскоязычных медиа и журналистов", обратила внимание Захарова.Ранее автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел "кейс Бурцевой" в комплексе, констатировав в публикации "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена серьёзные проблемы в прибалтийских постсоветских республиках."Альгирдас Палецкис, Алексей Грейчус, Сергей Середенко, Айво Петерсон, Андрей Андронов, Дмитрий Роотси, Аллан Хантсом, Светлана Бурцева, Олег Бурак, Дмитрий Матаев, Александр Демидов, Светлана Николаева, Сергей Сидоров, Айгарс Аугустанс – вряд ли эти фамилии известны массовому российскому читателю новостей. А ведь эти граждане стран Балтии (попробуй назвать их Прибалтикой – быстро узнаешь, чей Крым и кто Путин), точно также, как Елена Крейле не хотят считать себя врагами России и поэтому сидят в тюрьмах. Проблема в основном в доносах "небезразличных" граждан", - уверен автор издания Украина.ру.

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