Каминг-аут по-сумски. Традиционная гибель за нетрадиционные эрзац-ценности - 08.10.2024 Украина.ру
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Каминг-аут по-сумски. Традиционная гибель за нетрадиционные эрзац-ценности
Каминг-аут по-сумски. Традиционная гибель за нетрадиционные эрзац-ценности - 08.10.2024 Украина.ру
Каминг-аут по-сумски. Традиционная гибель за нетрадиционные эрзац-ценности
Сейчас уже не важно, что это было: то ли власти города Сумы решили не скрывать свою сексуальную ориентацию и сделали коллективный каминг-аут прямо на улицах, предлагая согражданам присоединяться и отдать за девиантное ноу-хау свои жизни.
2024-10-08T16:08
2024-10-08T16:08
сумы
украина
сво
курская область
владимир зеленский
лгбт
декоммунизация
россия
ценности
православие
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То ли борцы за распространение и укрепление в украинском обществе новых европейских веяний, связанных с ЛГБТ*-ценностями, толерантностью и политкорректностью, получили срочный внеочередной грант на это дело и вынуждены были его срочно оприходовать, невзирая на сложившуюся ситуацию.Получилось крайне несвоевременно и издевательски.Но получилось так, как получилось, и улицу Воскресенскую в Сумах украсили баннеры со слоганом "У нас есть что защищать" над изображением романтичного переплетения развевающихся на ветру двух флагов – государственного желто-синего и радужного элгебетешного. Повторяю: в городе, который из-за курской авантюры киевского неонацистского режима очутился в прифронтовой полосе на границе с Россией, уже стал и может стать еще больше объектом российских ударов. Ракетных, артиллерийских и бомбовых, в которых гибнут солдаты и могут запросто погибнуть и мирные люди. Потому что это война. И потому, что Россия вынуждена отвечать на провокативную авантюру и освобождать свои территории от украинских оккупантов из ВСУ.И тут такой откровенный евроцинизм в православной стране под видом демократии, свободы мнений и сексуальных предпочтений: оказывается, солдаты ВСУ гибнут не только за родину, но и за свободу мужиков совокупляться с себе подобными, подавая аналогичный пример женщинам и всевозможным трансгендерам.Многие сумчане отнеслись к такому разгулу пропаганды нетрадиционных ценностей индифферентно, как к очередному тупому "креативу" от партии "Слуга народа", которые ранее служили пиарщиками, комиками и блогерами и были призваны тупо и безапелляционно служить Владимиру Зеленскому. Многие в соцсетях, разумеется, отреагировали не совсем по-европейски, обозвав власти "пида…ми". Но многие в очередной раз задумались: а зачем это? Почему так невовремя, но крайне нагло?А все очень просто: в этом случае в Сумах, как в капле, можно увидеть океан. Вочередной раз проступает и видится весь глубинный и широкий процесс со всеми методами и приемами переиначивания и переделывания Украины и украинцев. С идеологией и соответствующей ей практикой.Во-первых, в деле утверждения новых идеологических постулатов и переформатирования украинского общества из традиционного в, скажем мягко, нетрадиционное идут напролом, до конца продавливая свою тематику. Расчет на психологический слом сознания: дескать, война войной, но новые европейские ценности все равно будут привиты, и им придется подчиниться. Сначала воспринять, как должное, а потом и следовать ноу-хау. И никакие политические, экономические, социально-культурные или даже военные события и перипетии не могут служить препятствием для нового тотального духовного "окормления".Во-вторых, упор делается на слом через колено того, что ранее считалось либо неприкосновенным, либо хотя бы неприличным, стыдным или даже интимным, личностным. Новые "формировщики" нового общества с новым мировоззрением специально решительно и открыто бьют по неприкосновенному, чтобы показать не просто серьезность намерений, но безальтернативность происходящего. Потому-то под безжалостный и неразборчивый топор той же декоммунизации попали сначала всякие ленины и ленинцы, а потом дошло и до памяти о погибших предках, которые в годы Великой Отечественной войны подарили нынешним поколениям жизнь.Демонстративное и тотальное осквернение памяти и памятников должно подавить неприятие происходящего своей наглостью и безнаказанностью. А потом и вызвать страх перед наказанием за протесты против слома старых традиций и устоев. А в конце процесса воспитать и в старых, и -- это особенно важно! – в новых поколениях если и не восприятие современных интеллектуально-психологических нарративов, то хотя бы привычку жить с ними, иметь их в виду, выбирая линию поведения в обычной жизни. То есть жить с новыми пунктами так, как жили со старыми. Это непростой и довольно медленный процесс, но вполне реализуемый, если действовать решительно, безапелляционно и репрессивно, подкрепляя убеждение страхом наказания.Это и должно называться переформатированием сознания. К нему западные кураторы, которым Украина нужна в качестве безропотного и покорного инструмента, и принуждают её власти. И проплачивают работу в этом направлении многочисленных некоммерческих организации (НКО). Грубо говоря, всевозможных грантоедов-соросят, выполняющих любые задачи и задумки. Под видом, разумеется, вполне благородного и крайне светлого развития демократии, установления господства общечеловеческих ценностей, прав и свобод человека.Это типичная подмена понятий, когда в борьбе якобы со старым и замшелым, идеологически неверным, вместе с грязной водой не просто выплескивается и ребенок, но и когда вместо него подкидывается нечто новое. То есть то, на что общество заново затачивается. Что оно должно принять как новую веру.По этому пути на Украине в небытие уже отправили прежнюю коммунистическую идеологию. Потом за нею последовали интернационализм и братство народов. Сейчас вот пытаются разделаться с православием. И вдобавок, поковырявшись в голове, лезут в паховую область, чтобы рулить "новым украинцем" еще и в постели. В семейных отношениях. В отношениях между людьми. И рулить по-новому, нетрадиционно и девиантно.А чтобы все поняли серьезность намерений и выполнения планов, на войну не плюют, а пытаются привязать к ее мотивации ЛГБТ*-ценности. Как неотъемлемые и органичные цели этой войны.Это тоже подмена понятий. Но это еще и свидетельство умения западных стратегов и тактиков работать целенаправленно, решительно, системно и вдолгую, на перспективу. Нужную перспективу, отбрасывающую все альтернативно вредное. Потому что, как известно, вода камень точит. А гитлеровский идеолог Йозеф Геббельс утверждал, что ложь, повторенная тысячу раз, становится в сознании людей правдой.Назови человека десять раз подряд "свиньей", он может и хрюкнуть. Убери перед ним любые нравственные, этические, духовно-культурные ориентиры и сдержки, и путь к оскотиниванию, расчеловечиванию или, на худой конец, переформатированию на новой основе будет открыт.То есть не так безобидно то, что случилось в Сумах в ходе этого военного конфликта. Это начало конца. А сейчас неонацисты-нетрадиционалы утверждают, что это начало новых начал. Того, что было раньше, и считалось на Украине святым и неприкосновенным, не должно больше быть.А что должно появиться под радужным и государственным флагами? Да все что угодно. В Испании, находящейся уже под пятой победивших нетрадиционных ценностей, например, на днях в мужской лиге дебютировала первая футбольная команда "Феникс" из пригорода Барселоны, полностью состоящая из трансгендерных мужчин. Нетрадиционные – бывшие биологические женщины, сменившие пол на мужской – проиграли обычным мужикам страшно, разгромно – 0:19.Но проигравшие не унывают. Их 19-летний капитан, некто Люк Ибаньес радостно вещал журналистам: "Феникс – это команда транспарней, созданная исключительно транспарнями, и это — семья, безопасное пространство, где ты можешь быть свободным и выражать себя так, как хочешь и как действительно чувствуешь".Он отлично знает, что в региональной лиге Каталонии по футболу могут принимать участие спортсмены любого пола, и с сезона-2023/24 мужчины могли играть вместе с трансмужчинами, женщинами и трансженщинами. Все смешалось в испанском футбольном доме Облонских. Но все выровняется, потому что футбол в Испании – это как религия…А потом все это придет и на Украину. Если не остановить, конечно…* "Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено на территории РФПодробнее об осквернении памяти в Украине читайте в статье Владимира Скачко Неонацистская элита Украины достигла дна. Теперь они торгуют прахом героев и исторических личностей
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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сумы, украина, сво, курская область, владимир зеленский, лгбт, декоммунизация, россия, ценности, православие, испания, барселона, футбол, трансгендер, мнения
Сумы, Украина, СВО, Курская область, Владимир Зеленский, ЛГБТ, декоммунизация, Россия, ценности, Православие, Испания, Барселона, футбол, трансгендер, Мнения

Каминг-аут по-сумски. Традиционная гибель за нетрадиционные эрзац-ценности

16:08 08.10.2024
 
Фото: © телеграм-канал Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), баннер в Сумах
Фото: © телеграм-канал Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), баннер в Сумах
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Сейчас уже не важно, что это было: то ли власти города Сумы решили не скрывать свою сексуальную ориентацию и сделали коллективный каминг-аут прямо на улицах, предлагая согражданам присоединяться и отдать за девиантное ноу-хау свои жизни.
То ли борцы за распространение и укрепление в украинском обществе новых европейских веяний, связанных с ЛГБТ*-ценностями, толерантностью и политкорректностью, получили срочный внеочередной грант на это дело и вынуждены были его срочно оприходовать, невзирая на сложившуюся ситуацию.
Получилось крайне несвоевременно и издевательски.
Но получилось так, как получилось, и улицу Воскресенскую в Сумах украсили баннеры со слоганом "У нас есть что защищать" над изображением романтичного переплетения развевающихся на ветру двух флагов – государственного желто-синего и радужного элгебетешного. Повторяю: в городе, который из-за курской авантюры киевского неонацистского режима очутился в прифронтовой полосе на границе с Россией, уже стал и может стать еще больше объектом российских ударов. Ракетных, артиллерийских и бомбовых, в которых гибнут солдаты и могут запросто погибнуть и мирные люди.
Потому что это война. И потому, что Россия вынуждена отвечать на провокативную авантюру и освобождать свои территории от украинских оккупантов из ВСУ.
И тут такой откровенный евроцинизм в православной стране под видом демократии, свободы мнений и сексуальных предпочтений: оказывается, солдаты ВСУ гибнут не только за родину, но и за свободу мужиков совокупляться с себе подобными, подавая аналогичный пример женщинам и всевозможным трансгендерам.
Многие сумчане отнеслись к такому разгулу пропаганды нетрадиционных ценностей индифферентно, как к очередному тупому "креативу" от партии "Слуга народа", которые ранее служили пиарщиками, комиками и блогерами и были призваны тупо и безапелляционно служить Владимиру Зеленскому. Многие в соцсетях, разумеется, отреагировали не совсем по-европейски, обозвав власти "пида…ми". Но многие в очередной раз задумались: а зачем это? Почему так невовремя, но крайне нагло?
А все очень просто: в этом случае в Сумах, как в капле, можно увидеть океан. Вочередной раз проступает и видится весь глубинный и широкий процесс со всеми методами и приемами переиначивания и переделывания Украины и украинцев. С идеологией и соответствующей ей практикой.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Во-первых, в деле утверждения новых идеологических постулатов и переформатирования украинского общества из традиционного в, скажем мягко, нетрадиционное идут напролом, до конца продавливая свою тематику. Расчет на психологический слом сознания: дескать, война войной, но новые европейские ценности все равно будут привиты, и им придется подчиниться. Сначала воспринять, как должное, а потом и следовать ноу-хау. И никакие политические, экономические, социально-культурные или даже военные события и перипетии не могут служить препятствием для нового тотального духовного "окормления".
Во-вторых, упор делается на слом через колено того, что ранее считалось либо неприкосновенным, либо хотя бы неприличным, стыдным или даже интимным, личностным. Новые "формировщики" нового общества с новым мировоззрением специально решительно и открыто бьют по неприкосновенному, чтобы показать не просто серьезность намерений, но безальтернативность происходящего. Потому-то под безжалостный и неразборчивый топор той же декоммунизации попали сначала всякие ленины и ленинцы, а потом дошло и до памяти о погибших предках, которые в годы Великой Отечественной войны подарили нынешним поколениям жизнь.
Демонстративное и тотальное осквернение памяти и памятников должно подавить неприятие происходящего своей наглостью и безнаказанностью. А потом и вызвать страх перед наказанием за протесты против слома старых традиций и устоев.
А в конце процесса воспитать и в старых, и -- это особенно важно! – в новых поколениях если и не восприятие современных интеллектуально-психологических нарративов, то хотя бы привычку жить с ними, иметь их в виду, выбирая линию поведения в обычной жизни. То есть жить с новыми пунктами так, как жили со старыми. Это непростой и довольно медленный процесс, но вполне реализуемый, если действовать решительно, безапелляционно и репрессивно, подкрепляя убеждение страхом наказания.
Это и должно называться переформатированием сознания. К нему западные кураторы, которым Украина нужна в качестве безропотного и покорного инструмента, и принуждают её власти. И проплачивают работу в этом направлении многочисленных некоммерческих организации (НКО). Грубо говоря, всевозможных грантоедов-соросят, выполняющих любые задачи и задумки. Под видом, разумеется, вполне благородного и крайне светлого развития демократии, установления господства общечеловеческих ценностей, прав и свобод человека.
Это типичная подмена понятий, когда в борьбе якобы со старым и замшелым, идеологически неверным, вместе с грязной водой не просто выплескивается и ребенок, но и когда вместо него подкидывается нечто новое. То есть то, на что общество заново затачивается. Что оно должно принять как новую веру.
По этому пути на Украине в небытие уже отправили прежнюю коммунистическую идеологию. Потом за нею последовали интернационализм и братство народов. Сейчас вот пытаются разделаться с православием. И вдобавок, поковырявшись в голове, лезут в паховую область, чтобы рулить "новым украинцем" еще и в постели. В семейных отношениях. В отношениях между людьми. И рулить по-новому, нетрадиционно и девиантно.
А чтобы все поняли серьезность намерений и выполнения планов, на войну не плюют, а пытаются привязать к ее мотивации ЛГБТ*-ценности. Как неотъемлемые и органичные цели этой войны.
Это тоже подмена понятий. Но это еще и свидетельство умения западных стратегов и тактиков работать целенаправленно, решительно, системно и вдолгую, на перспективу. Нужную перспективу, отбрасывающую все альтернативно вредное. Потому что, как известно, вода камень точит. А гитлеровский идеолог Йозеф Геббельс утверждал, что ложь, повторенная тысячу раз, становится в сознании людей правдой.
Антонина Верещагина
24 сентября, 15:02
Из русофобов в некрофилы. Украинские сволочи-неонацисты обживаются в адуОсквернением могил и надругательством над памятью погибших героев, которые уже не могут за себя постоять и ответить, на современной Украине никого не удивишь. Это государственная политика оскопления веры и традиций.
Назови человека десять раз подряд "свиньей", он может и хрюкнуть. Убери перед ним любые нравственные, этические, духовно-культурные ориентиры и сдержки, и путь к оскотиниванию, расчеловечиванию или, на худой конец, переформатированию на новой основе будет открыт.
То есть не так безобидно то, что случилось в Сумах в ходе этого военного конфликта. Это начало конца. А сейчас неонацисты-нетрадиционалы утверждают, что это начало новых начал. Того, что было раньше, и считалось на Украине святым и неприкосновенным, не должно больше быть.
А что должно появиться под радужным и государственным флагами? Да все что угодно. В Испании, находящейся уже под пятой победивших нетрадиционных ценностей, например, на днях в мужской лиге дебютировала первая футбольная команда "Феникс" из пригорода Барселоны, полностью состоящая из трансгендерных мужчин. Нетрадиционные – бывшие биологические женщины, сменившие пол на мужской – проиграли обычным мужикам страшно, разгромно – 0:19.
Но проигравшие не унывают. Их 19-летний капитан, некто Люк Ибаньес радостно вещал журналистам: "Феникс – это команда транспарней, созданная исключительно транспарнями, и это — семья, безопасное пространство, где ты можешь быть свободным и выражать себя так, как хочешь и как действительно чувствуешь".
Он отлично знает, что в региональной лиге Каталонии по футболу могут принимать участие спортсмены любого пола, и с сезона-2023/24 мужчины могли играть вместе с трансмужчинами, женщинами и трансженщинами. Все смешалось в испанском футбольном доме Облонских. Но все выровняется, потому что футбол в Испании – это как религия…
А потом все это придет и на Украину. Если не остановить, конечно…
* "Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Подробнее об осквернении памяти в Украине читайте в статье Владимира Скачко Неонацистская элита Украины достигла дна. Теперь они торгуют прахом героев и исторических личностей
 
СумыУкраинаСВОКурская областьВладимир ЗеленскийЛГБТдекоммунизацияРоссияценностиПравославиеИспанияБарселонафутболтрансгендерМнения
 
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Заголовок открываемого материала
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16:08Каминг-аут по-сумски. Традиционная гибель за нетрадиционные эрзац-ценности
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