https://ukraina.ru/20241008/1057961129.html

Каминг-аут по-сумски. Традиционная гибель за нетрадиционные эрзац-ценности

Каминг-аут по-сумски. Традиционная гибель за нетрадиционные эрзац-ценности - 08.10.2024 Украина.ру

Каминг-аут по-сумски. Традиционная гибель за нетрадиционные эрзац-ценности

Сейчас уже не важно, что это было: то ли власти города Сумы решили не скрывать свою сексуальную ориентацию и сделали коллективный каминг-аут прямо на улицах, предлагая согражданам присоединяться и отдать за девиантное ноу-хау свои жизни.

2024-10-08T16:08

2024-10-08T16:08

2024-10-08T16:08

сумы

украина

сво

курская область

владимир зеленский

лгбт

декоммунизация

россия

ценности

православие

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То ли борцы за распространение и укрепление в украинском обществе новых европейских веяний, связанных с ЛГБТ*-ценностями, толерантностью и политкорректностью, получили срочный внеочередной грант на это дело и вынуждены были его срочно оприходовать, невзирая на сложившуюся ситуацию.Получилось крайне несвоевременно и издевательски.Но получилось так, как получилось, и улицу Воскресенскую в Сумах украсили баннеры со слоганом "У нас есть что защищать" над изображением романтичного переплетения развевающихся на ветру двух флагов – государственного желто-синего и радужного элгебетешного. Повторяю: в городе, который из-за курской авантюры киевского неонацистского режима очутился в прифронтовой полосе на границе с Россией, уже стал и может стать еще больше объектом российских ударов. Ракетных, артиллерийских и бомбовых, в которых гибнут солдаты и могут запросто погибнуть и мирные люди. Потому что это война. И потому, что Россия вынуждена отвечать на провокативную авантюру и освобождать свои территории от украинских оккупантов из ВСУ.И тут такой откровенный евроцинизм в православной стране под видом демократии, свободы мнений и сексуальных предпочтений: оказывается, солдаты ВСУ гибнут не только за родину, но и за свободу мужиков совокупляться с себе подобными, подавая аналогичный пример женщинам и всевозможным трансгендерам.Многие сумчане отнеслись к такому разгулу пропаганды нетрадиционных ценностей индифферентно, как к очередному тупому "креативу" от партии "Слуга народа", которые ранее служили пиарщиками, комиками и блогерами и были призваны тупо и безапелляционно служить Владимиру Зеленскому. Многие в соцсетях, разумеется, отреагировали не совсем по-европейски, обозвав власти "пида…ми". Но многие в очередной раз задумались: а зачем это? Почему так невовремя, но крайне нагло?А все очень просто: в этом случае в Сумах, как в капле, можно увидеть океан. Вочередной раз проступает и видится весь глубинный и широкий процесс со всеми методами и приемами переиначивания и переделывания Украины и украинцев. С идеологией и соответствующей ей практикой.Во-первых, в деле утверждения новых идеологических постулатов и переформатирования украинского общества из традиционного в, скажем мягко, нетрадиционное идут напролом, до конца продавливая свою тематику. Расчет на психологический слом сознания: дескать, война войной, но новые европейские ценности все равно будут привиты, и им придется подчиниться. Сначала воспринять, как должное, а потом и следовать ноу-хау. И никакие политические, экономические, социально-культурные или даже военные события и перипетии не могут служить препятствием для нового тотального духовного "окормления".Во-вторых, упор делается на слом через колено того, что ранее считалось либо неприкосновенным, либо хотя бы неприличным, стыдным или даже интимным, личностным. Новые "формировщики" нового общества с новым мировоззрением специально решительно и открыто бьют по неприкосновенному, чтобы показать не просто серьезность намерений, но безальтернативность происходящего. Потому-то под безжалостный и неразборчивый топор той же декоммунизации попали сначала всякие ленины и ленинцы, а потом дошло и до памяти о погибших предках, которые в годы Великой Отечественной войны подарили нынешним поколениям жизнь.Демонстративное и тотальное осквернение памяти и памятников должно подавить неприятие происходящего своей наглостью и безнаказанностью. А потом и вызвать страх перед наказанием за протесты против слома старых традиций и устоев. А в конце процесса воспитать и в старых, и -- это особенно важно! – в новых поколениях если и не восприятие современных интеллектуально-психологических нарративов, то хотя бы привычку жить с ними, иметь их в виду, выбирая линию поведения в обычной жизни. То есть жить с новыми пунктами так, как жили со старыми. Это непростой и довольно медленный процесс, но вполне реализуемый, если действовать решительно, безапелляционно и репрессивно, подкрепляя убеждение страхом наказания.Это и должно называться переформатированием сознания. К нему западные кураторы, которым Украина нужна в качестве безропотного и покорного инструмента, и принуждают её власти. И проплачивают работу в этом направлении многочисленных некоммерческих организации (НКО). Грубо говоря, всевозможных грантоедов-соросят, выполняющих любые задачи и задумки. Под видом, разумеется, вполне благородного и крайне светлого развития демократии, установления господства общечеловеческих ценностей, прав и свобод человека.Это типичная подмена понятий, когда в борьбе якобы со старым и замшелым, идеологически неверным, вместе с грязной водой не просто выплескивается и ребенок, но и когда вместо него подкидывается нечто новое. То есть то, на что общество заново затачивается. Что оно должно принять как новую веру.По этому пути на Украине в небытие уже отправили прежнюю коммунистическую идеологию. Потом за нею последовали интернационализм и братство народов. Сейчас вот пытаются разделаться с православием. И вдобавок, поковырявшись в голове, лезут в паховую область, чтобы рулить "новым украинцем" еще и в постели. В семейных отношениях. В отношениях между людьми. И рулить по-новому, нетрадиционно и девиантно.А чтобы все поняли серьезность намерений и выполнения планов, на войну не плюют, а пытаются привязать к ее мотивации ЛГБТ*-ценности. Как неотъемлемые и органичные цели этой войны.Это тоже подмена понятий. Но это еще и свидетельство умения западных стратегов и тактиков работать целенаправленно, решительно, системно и вдолгую, на перспективу. Нужную перспективу, отбрасывающую все альтернативно вредное. Потому что, как известно, вода камень точит. А гитлеровский идеолог Йозеф Геббельс утверждал, что ложь, повторенная тысячу раз, становится в сознании людей правдой.Назови человека десять раз подряд "свиньей", он может и хрюкнуть. Убери перед ним любые нравственные, этические, духовно-культурные ориентиры и сдержки, и путь к оскотиниванию, расчеловечиванию или, на худой конец, переформатированию на новой основе будет открыт.То есть не так безобидно то, что случилось в Сумах в ходе этого военного конфликта. Это начало конца. А сейчас неонацисты-нетрадиционалы утверждают, что это начало новых начал. Того, что было раньше, и считалось на Украине святым и неприкосновенным, не должно больше быть.А что должно появиться под радужным и государственным флагами? Да все что угодно. В Испании, находящейся уже под пятой победивших нетрадиционных ценностей, например, на днях в мужской лиге дебютировала первая футбольная команда "Феникс" из пригорода Барселоны, полностью состоящая из трансгендерных мужчин. Нетрадиционные – бывшие биологические женщины, сменившие пол на мужской – проиграли обычным мужикам страшно, разгромно – 0:19.Но проигравшие не унывают. Их 19-летний капитан, некто Люк Ибаньес радостно вещал журналистам: "Феникс – это команда транспарней, созданная исключительно транспарнями, и это — семья, безопасное пространство, где ты можешь быть свободным и выражать себя так, как хочешь и как действительно чувствуешь".Он отлично знает, что в региональной лиге Каталонии по футболу могут принимать участие спортсмены любого пола, и с сезона-2023/24 мужчины могли играть вместе с трансмужчинами, женщинами и трансженщинами. Все смешалось в испанском футбольном доме Облонских. Но все выровняется, потому что футбол в Испании – это как религия…А потом все это придет и на Украину. Если не остановить, конечно…* "Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено на территории РФПодробнее об осквернении памяти в Украине читайте в статье Владимира Скачко Неонацистская элита Украины достигла дна. Теперь они торгуют прахом героев и исторических личностей

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