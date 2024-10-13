Германия завершила поставки военной техники на Украину - 13.10.2024 Украина.ру
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Германия завершила поставки военной техники на Украину
Германия завершила поставки военной техники на Украину - 13.10.2024 Украина.ру
Германия завершила поставки военной техники на Украину
Киеву не стоит ждать новых поставок тяжёлой военной техники из ФРГ. Об этом сообщило немецкое издание Bild*
2024-10-13T09:35
2024-10-13T09:35
новости
германия
украина
берлин
bild
минобороны
фрг
военная помощь
всу
танки
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"Передача завершена", — процитировало издание документ Минобороны ФРГ, в котором говорилось о поставках военной техники для ВСУ.По информации издания, в Берлине не верят в успех наступательных планов Киева и не будут укреплять украинскую армию новыми партиями тяжёлых вооружений.С начала СВО руководство ФРГ отказывалось поставлять летальную военную помощь. Изначально для ВСУ отправлялись медикаменты, шлемы и другие средства защиты, обмундирование. В дальнейшем, под нажимом Вашингтона, Берлин стал поставлять лёгкие вооружения и боеприпасы, а затем – тяжёлую военную технику, включая танки, САУ и системы ПВО.ФРГ входит в тройку крупнейших военных спонсоров ВСУ. Берлином также оказывается финансовая и иная помощь нынешнему руководству Украины.* выполняет функции иностранного агента Тем временем Трамп ждёт Третью мировую. Главное на Украине на утро 13 октября
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, берлин, bild, минобороны, фрг, военная помощь, всу, танки, военная техника, сво
Новости, Германия, Украина, Берлин, Bild, Минобороны, ФРГ, военная помощь, ВСУ, танки, военная техника, СВО

Германия завершила поставки военной техники на Украину

09:35 13.10.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Киеву не стоит ждать новых поставок тяжёлой военной техники из ФРГ. Об этом сообщило немецкое издание Bild*
"Передача завершена", — процитировало издание документ Минобороны ФРГ, в котором говорилось о поставках военной техники для ВСУ.
По информации издания, в Берлине не верят в успех наступательных планов Киева и не будут укреплять украинскую армию новыми партиями тяжёлых вооружений.
С начала СВО руководство ФРГ отказывалось поставлять летальную военную помощь. Изначально для ВСУ отправлялись медикаменты, шлемы и другие средства защиты, обмундирование. В дальнейшем, под нажимом Вашингтона, Берлин стал поставлять лёгкие вооружения и боеприпасы, а затем – тяжёлую военную технику, включая танки, САУ и системы ПВО.
ФРГ входит в тройку крупнейших военных спонсоров ВСУ. Берлином также оказывается финансовая и иная помощь нынешнему руководству Украины.
* выполняет функции иностранного агента
Тем временем Трамп ждёт Третью мировую. Главное на Украине на утро 13 октября
 
НовостиГерманияУкраинаБерлинBildМинобороныФРГвоенная помощьВСУтанкивоенная техникаСВО
 
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