https://ukraina.ru/20241013/1058058562.html
Германия завершила поставки военной техники на Украину
Германия завершила поставки военной техники на Украину - 13.10.2024 Украина.ру
Германия завершила поставки военной техники на Украину
Киеву не стоит ждать новых поставок тяжёлой военной техники из ФРГ. Об этом сообщило немецкое издание Bild*
2024-10-13T09:35
2024-10-13T09:35
2024-10-13T09:35
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минобороны
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военная помощь
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"Передача завершена", — процитировало издание документ Минобороны ФРГ, в котором говорилось о поставках военной техники для ВСУ.По информации издания, в Берлине не верят в успех наступательных планов Киева и не будут укреплять украинскую армию новыми партиями тяжёлых вооружений.С начала СВО руководство ФРГ отказывалось поставлять летальную военную помощь. Изначально для ВСУ отправлялись медикаменты, шлемы и другие средства защиты, обмундирование. В дальнейшем, под нажимом Вашингтона, Берлин стал поставлять лёгкие вооружения и боеприпасы, а затем – тяжёлую военную технику, включая танки, САУ и системы ПВО.ФРГ входит в тройку крупнейших военных спонсоров ВСУ. Берлином также оказывается финансовая и иная помощь нынешнему руководству Украины.* выполняет функции иностранного агента Тем временем Трамп ждёт Третью мировую. Главное на Украине на утро 13 октября
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, украина, берлин, bild, минобороны, фрг, военная помощь, всу, танки, военная техника, сво
Новости, Германия, Украина, Берлин, Bild, Минобороны, ФРГ, военная помощь, ВСУ, танки, военная техника, СВО
Германия завершила поставки военной техники на Украину
Киеву не стоит ждать новых поставок тяжёлой военной техники из ФРГ. Об этом сообщило немецкое издание Bild*