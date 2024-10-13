https://ukraina.ru/20241013/1058058562.html

Германия завершила поставки военной техники на Украину

Германия завершила поставки военной техники на Украину - 13.10.2024 Украина.ру

Германия завершила поставки военной техники на Украину

Киеву не стоит ждать новых поставок тяжёлой военной техники из ФРГ. Об этом сообщило немецкое издание Bild*

2024-10-13T09:35

2024-10-13T09:35

2024-10-13T09:35

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"Передача завершена", — процитировало издание документ Минобороны ФРГ, в котором говорилось о поставках военной техники для ВСУ.По информации издания, в Берлине не верят в успех наступательных планов Киева и не будут укреплять украинскую армию новыми партиями тяжёлых вооружений.С начала СВО руководство ФРГ отказывалось поставлять летальную военную помощь. Изначально для ВСУ отправлялись медикаменты, шлемы и другие средства защиты, обмундирование. В дальнейшем, под нажимом Вашингтона, Берлин стал поставлять лёгкие вооружения и боеприпасы, а затем – тяжёлую военную технику, включая танки, САУ и системы ПВО.ФРГ входит в тройку крупнейших военных спонсоров ВСУ. Берлином также оказывается финансовая и иная помощь нынешнему руководству Украины.* выполняет функции иностранного агента Тем временем Трамп ждёт Третью мировую. Главное на Украине на утро 13 октября

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, германия, украина, берлин, bild, минобороны, фрг, военная помощь, всу, танки, военная техника, сво