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Пианист и композитор Лосев: "Больше всего запоминаются эмоциональные выпуски, со слезами"

Пианист и композитор Лосев: "Больше всего запоминаются эмоциональные выпуски, со слезами" - 13.10.2024 Украина.ру

Пианист и композитор Лосев: "Больше всего запоминаются эмоциональные выпуски, со слезами"

В общении с любителями музыки из разных стран есть общее – предпочтение произведений с сильным эмоциональным зарядом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский пианист и композитор Александр Лосев

2024-10-13T08:05

2024-10-13T08:05

2024-10-13T08:05

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Российский композитор и пианист ведёт свой YouTube-канал, где публикует видеозаписи исполнения произведений по просьбам своих собеседников. Он также участвует в онлайн чат-рулетке, где предпочитает играть не академическую, а популярную музыку.По словам Лосева, он смотрит на свой проект отчасти как медиа-менеджер. Он обращает внимание в первую очередь на то, каким будет результат беседы — будет ли его интересно смотреть, проявились ли живые эмоции."За то время, что я снимаю, эмпатия у меня немного атрофировалась, как у врача, который ежедневно видит заболевания, травмы, трагедии. Там, где возможно, я стараюсь не принимать близко к сердцу, думаю о том, чтобы моим зрителям и человеку, для которого я что-то исполнил, было приятно", - рассказал музыкант.Лосев профессионально в музыке больше 20 лет: окончил Академию музыки имени Гнесиных, эстрадно-джазовое отделение. По специальности он джазовый пианист."Мне самому, конечно, больше всего запоминаются эмоциональные выпуски, со слезами. Примерно третье было видео: мы говорили с мужчиной из Черновцов, такой приятный, интеллигентный человек старшего поколения. Еще в памяти остался разговор с мужчиной, который сказал, что у него недавно умер папа. Он сказал, что я ему помог своей игрой",- сказал Лосев.Он много выступает на мероприятиях как приглашённый сольный артист. Лосев также сотрудничает со многими российскими шоуменами — играет с Николаем Басковым, Стасом Пьехой, а также с Этери Бериашвили – экспертом в музыкальном шоу "Ну-ка все вместе!" на российском телеканале "Россия 1".Лосев и Бериашвили в 2011 году создали этно-джазовую группу Beriashvili-Losev Group. Большая часть композиций коллектива — произведения Лосева. Коллектив побывал в гастрольных турах во многих городах России, а также в Гонконге, Люксембурге, США, Израиле, Швейцарии и других странах.Полный текст интервью Пианист Александр Лосев: Музыка объединяет людей, разъединенных политикой читайте на сайте Украина.руО первой симфонии, посвященной Донбассу и российским военным, участникам СВО - в интервью Марии Нестеровой Композитор Алексей Сергунин: Художник в России – жрец, а не шоумен на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Требует честности": Киселев назвал джаз спасительной культурой

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