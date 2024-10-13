Пианист и композитор Лосев: "Больше всего запоминаются эмоциональные выпуски, со слезами" - 13.10.2024 Украина.ру
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Пианист и композитор Лосев: "Больше всего запоминаются эмоциональные выпуски, со слезами"
Пианист и композитор Лосев: "Больше всего запоминаются эмоциональные выпуски, со слезами" - 13.10.2024 Украина.ру
Пианист и композитор Лосев: "Больше всего запоминаются эмоциональные выпуски, со слезами"
В общении с любителями музыки из разных стран есть общее – предпочтение произведений с сильным эмоциональным зарядом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский пианист и композитор Александр Лосев
2024-10-13T08:05
2024-10-13T08:05
новости
россия
гонконг
люксембург
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музыка
композитор
культура
русская культура
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Российский композитор и пианист ведёт свой YouTube-канал, где публикует видеозаписи исполнения произведений по просьбам своих собеседников. Он также участвует в онлайн чат-рулетке, где предпочитает играть не академическую, а популярную музыку.По словам Лосева, он смотрит на свой проект отчасти как медиа-менеджер. Он обращает внимание в первую очередь на то, каким будет результат беседы — будет ли его интересно смотреть, проявились ли живые эмоции."За то время, что я снимаю, эмпатия у меня немного атрофировалась, как у врача, который ежедневно видит заболевания, травмы, трагедии. Там, где возможно, я стараюсь не принимать близко к сердцу, думаю о том, чтобы моим зрителям и человеку, для которого я что-то исполнил, было приятно", - рассказал музыкант.Лосев профессионально в музыке больше 20 лет: окончил Академию музыки имени Гнесиных, эстрадно-джазовое отделение. По специальности он джазовый пианист."Мне самому, конечно, больше всего запоминаются эмоциональные выпуски, со слезами. Примерно третье было видео: мы говорили с мужчиной из Черновцов, такой приятный, интеллигентный человек старшего поколения. Еще в памяти остался разговор с мужчиной, который сказал, что у него недавно умер папа. Он сказал, что я ему помог своей игрой",- сказал Лосев.Он много выступает на мероприятиях как приглашённый сольный артист. Лосев также сотрудничает со многими российскими шоуменами — играет с Николаем Басковым, Стасом Пьехой, а также с Этери Бериашвили – экспертом в музыкальном шоу "Ну-ка все вместе!" на российском телеканале "Россия 1".Лосев и Бериашвили в 2011 году создали этно-джазовую группу Beriashvili-Losev Group. Большая часть композиций коллектива — произведения Лосева. Коллектив побывал в гастрольных турах во многих городах России, а также в Гонконге, Люксембурге, США, Израиле, Швейцарии и других странах.Полный текст интервью Пианист Александр Лосев: Музыка объединяет людей, разъединенных политикой читайте на сайте Украина.руО первой симфонии, посвященной Донбассу и российским военным, участникам СВО - в интервью Марии Нестеровой Композитор Алексей Сергунин: Художник в России – жрец, а не шоумен на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Требует честности": Киселев назвал джаз спасительной культурой
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, гонконг, люксембург, николай басков, музыкант, музыка, композитор, культура, русская культура, украина, постсоветское пространство, youtube, детали
Новости, Россия, Гонконг, Люксембург, Николай Басков, музыкант, музыка, композитор, культура, русская культура, Украина, постсоветское пространство, Youtube, детали

Пианист и композитор Лосев: "Больше всего запоминаются эмоциональные выпуски, со слезами"

08:05 13.10.2024
 
Фото: Вконтакте, Александр Лосев
Фото: Вконтакте, Александр Лосев
Читать в
В общении с любителями музыки из разных стран есть общее – предпочтение произведений с сильным эмоциональным зарядом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский пианист и композитор Александр Лосев
Российский композитор и пианист ведёт свой YouTube-канал, где публикует видеозаписи исполнения произведений по просьбам своих собеседников. Он также участвует в онлайн чат-рулетке, где предпочитает играть не академическую, а популярную музыку.
По словам Лосева, он смотрит на свой проект отчасти как медиа-менеджер. Он обращает внимание в первую очередь на то, каким будет результат беседы — будет ли его интересно смотреть, проявились ли живые эмоции.
"За то время, что я снимаю, эмпатия у меня немного атрофировалась, как у врача, который ежедневно видит заболевания, травмы, трагедии. Там, где возможно, я стараюсь не принимать близко к сердцу, думаю о том, чтобы моим зрителям и человеку, для которого я что-то исполнил, было приятно", - рассказал музыкант.
Лосев профессионально в музыке больше 20 лет: окончил Академию музыки имени Гнесиных, эстрадно-джазовое отделение. По специальности он джазовый пианист.
"Мне самому, конечно, больше всего запоминаются эмоциональные выпуски, со слезами. Примерно третье было видео: мы говорили с мужчиной из Черновцов, такой приятный, интеллигентный человек старшего поколения. Еще в памяти остался разговор с мужчиной, который сказал, что у него недавно умер папа. Он сказал, что я ему помог своей игрой",- сказал Лосев.
Он много выступает на мероприятиях как приглашённый сольный артист. Лосев также сотрудничает со многими российскими шоуменами — играет с Николаем Басковым, Стасом Пьехой, а также с Этери Бериашвили – экспертом в музыкальном шоу "Ну-ка все вместе!" на российском телеканале "Россия 1".
Лосев и Бериашвили в 2011 году создали этно-джазовую группу Beriashvili-Losev Group. Большая часть композиций коллектива — произведения Лосева. Коллектив побывал в гастрольных турах во многих городах России, а также в Гонконге, Люксембурге, США, Израиле, Швейцарии и других странах.
Полный текст интервью Пианист Александр Лосев: Музыка объединяет людей, разъединенных политикой читайте на сайте Украина.ру
О первой симфонии, посвященной Донбассу и российским военным, участникам СВО - в интервью Марии Нестеровой Композитор Алексей Сергунин: Художник в России – жрец, а не шоумен на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Требует честности": Киселев назвал джаз спасительной культурой
 
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