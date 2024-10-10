https://ukraina.ru/20241010/1057998555.html

"Никаких переговоров, воевать!" Мнения украинских экспертов-националистов, сторонников войны "до конца"

"Никаких переговоров, воевать!" Мнения украинских экспертов-националистов, сторонников войны "до конца" - 10.10.2024 Украина.ру

"Никаких переговоров, воевать!" Мнения украинских экспертов-националистов, сторонников войны "до конца"

Украина хочет провести второй "мирный саммит" с участием РФ в декабре. Об этом посол Украины в Турции заявил агентству Reuters. При этом Украина исключает возможность прямых двусторонних переговоров Киева и Москвы на этом мероприятии.

2024-10-10T06:12

2024-10-10T06:12

2024-10-10T06:45

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Разговоры о тех их иных формах мирных переговоров Украины и России активизировались после поездки Владимира Зеленского в США, после неудач на Покровском направлении фронта, после провала Курской авантюры. Многие страны, в том числе Индия, Китай, Азербайджан, Турция готовы выступить посредниками и предоставить свои площадки. Украинские эксперты все громче говорят об отказе от недостижимых целей Украины, таких как выход на границы 1991 года, о заморозке конфликта. Это укладывается и в предложения некоторых западных стран. Очевидным становится для всех, что силы ВСУ истощаются. Это подтверждает и информация о растущем количестве самовольно покинувших поле боя бойцах – дезертиров, число которых исчисляется уже сотнями тысяч. Между тем и плановая мобилизация по набору новобранцев буксует по-прежнему. Виной тому называют непрописанные в законе нормы и сроки демобилизации. Сегодня украинских солдат, отправленный на фронт, может вернуться домой только в двух случаях – двухсотым или трехсотым (убитым или раненным). Все эти факторы, плюс истощение западной финансовой и военной помощи, подталкивают, если не киевские власти, то экспертное сообщество готовить общественное мнение к принятию непопулярных форм возможного мира. Но при этом все еще сильны позиции ястребов в украинской политике. Они не приемлют любых переговоров о мире и готовы бросить свой народ в пекло войны. О том, что они предлагают и какую участь готовят стране – в обзоре предложений украинских экспертов-националистов.Украинский политический аналитик Дмитрий ЗолотухинВ данный момент по Украине проводится специальная информационная операция. Операцию проводят политические элиты и спецслужбы ведущих западных стран. Цель специальной информационной операции – расширить окно дискуссии о прекращении войны на фактической линии боевого столкновения. За последние несколько дней в рамках этой операции появились конкретные публикации The Economist, FT, El Pais. За последнюю неделю мне пришлось пообщаться с шестью иностранными представителями из разных стран дипломатического и экспертного корпуса. Все они говорят о предложениях гарантий безопасности для Украины, в обмен на решение украинского военно-политического руководства заключить договор о прекращении огня на текущей линии боевого столкновения, что, ожидаемо, может конвертироваться в более длительное прекращение (заморозку) войны с сохранением контроля над украинскими территориями за Путиным. Одновременно с этим, российская журналистка Фарида Рустамова опубликовала текст, в котором говорится, что ее якобы источники в российских властях уверяют, что Путин обиделся на Курскую операцию и теперь принято стратегическое решение о полном уничтожении Украины. Это также часть специальной информационной операции - показать силу Путина, слабость Украины и готовность к переговорам. В результате Украину подведут к переговорам в слабой позиции, что и является стратегической целью комплексной операции. На самом деле, с моей точки зрения, большая часть дискуссий сформулированы из-за критически неправильных вопросов и конфигурации бесед. Во-первых, надо осознавать, что, если бы ситуация была настолько плохой, насколько ее описывают - нам бы не предлагали "блестящие бусы за землю", как это сделал Христофор Колумб с индейцами Америки. Нас бы просто поставили перед фактом – начинайте переговоры, или вам хана. Во-вторых, гарантии, о которых говорят зарубежные эмиссары, включая визит Марка Рютте - это и есть то самое "блестящее ожерелье", за которое нас хотят купить. Я не верю в приглашение вступить в НАТО. В первую очередь, из-за Орбана и Эрдогана. Если Рютте расскажет, как он собирается убедить двух членов Североатлантического Альянса принять решение, которое будет максимально негативным для Путина, то тогда, я, возможно, поверю в такую ​​вероятность. Сейчас это сказки. В-третьих, не существует никакого "немецкого", "корейского" или "кипрского" варианта. Германия, разделенная на ФРГ и ГДРЮ оставалась Германией, а немцы – оставались немцами по обе стороны берлинской стены. Украинцы, живущие на оккупированных территориях, либо перестанут быть украинцами, либо будут истреблены за отказ меняться. (Фактов, подтверждающих эту мысль, эксперт не приводит и, как неоднократно писало издание Украина.ру, на освобожденных от украинских нацистов территориях бывшие граждане Украины, независимо от их национальности обладают всеми правами и свободами граждан РФ, даже если они не вступили в российское гражданство - в последнем случае - за исключением права избирать и быть избранным в органы власти РФ- Ред.) На оккупированных Россией территориях Украины больше не будет. Даже если Украина возобновит контроль над ними через 40-50 лет, когда сменятся несколько поколений. В-четвертых, западные эксперты и эмиссары ведут крайне рагульную риторику о возможности воссоединения на примере падения берлинской стены. Берлинская стена пала из-за смены режима в СССР, его слабости и вскоре - распада СССР. Однако, западные партнеры, говоря о "немецком сценарии", который может закончиться чудом, отказываются даже задуматься об ослаблении России и ее потенциальной дезинтеграции.Так что, когда в следующий раз вам будут заливать баки о том, как ФРГ приняли в НАТО, а затем в ФРГ присоединилось ГДР – перескажите им, что нужно или крестик снять, или трусы натянуть. В-пятых, прекращение огня и пауза в боевых действиях, скорее всего, неизбежна. Если против Украины развернута столь мощная специальная информационная операция, то есть вероятность, что виртуальные предложения, в условиях несуразности нашей журналистики, могут медленно превратиться в реальность. Для этого необходимо уже менять риторику о восприятии реальности, конкретизировать и локализовать нарративы. Мое предложение является следующим:ПЕРВОЕ. ….мы, к сожалению, сейчас проигрываем. Пока не проиграли окончательно, но имеем крайне плохую динамику. Сознательно разогретые завышенные ожидания общества от "святого контрнаступления" ожидаемо привели к истощению и фрустрационной ямы, которая конвертировалась в скандал декабря-мая вокруг закона о мобилизации, а затем в неспособность выполнить и реализовать закон о мобилизации. Таким образом, мы ведем по очкам, но находимся в критическом раунде бойцового поединка, который длится уже более трехсот лет. И, несмотря на то, что гораздо превосходящие силы противника имели способность истребить нас полностью уже несколько раз – мы продолжаем не только существовать, но и функционировать настолько успешно, что Вашингтон проводит специальную инфооперацию, чтобы нас убедить сделать определенные политические шаги.ВТОРОЕ Я считаю, что мы должны отказаться от риторики о формуле "границ 1991 года". Я хочу, чтобы вы поняли очень четко - территориальная целостность Украины незыблема и мы никогда не признаем оккупацию. Но, я считаю, что мы ошибочно связали "границы 1991 года", … с ПОБЕДОЙ - которая является в 21 веке категорией нефизической. ТРЕТЬЕ Я считаю, что мы должны заменить слово ПОБЕДА (единственное) на слово ПОБЕДЫ (во множестве). Мы не устоим без поддержки мира. Но мир не верит в то, что Россию можно победить и боится этого. Поэтому, наша задача – изменить подход, применяя "тактику салями". Давайте каждый день одерживать маленькие но подтвержденные победы. Метр за метром. Это не так страшно для партнеров и Билл Бернс не будет снова падать в обморок от ядерной угрозы. Дело, по моему мнению, в том, что даже с принятием прекращения огня по линии столкновения, российская агрессия против Украины не прекратится, как она не прекращается уже 33 года. И в этой войне мы ведем по очкам. А значит, победы нужно будет продолжать одерживать, потому что до конца этого поединка еще десятилетие.Украинский политический аналитик и ученый Алексей ПаничУже писал и еще раз повторю: в последние недели в информационном пространстве происходит ожесточенная дуэль между Украиной и... ее западными союзниками. У Байдена решили, что для него "уйти красиво" и "оставить после себя достопамятное наследие" - это нагнуть Украину на то, чтобы она "добровольно-принудительно" признала свое частичное поражение в войне с Россией, после чего наши западные союзники провозгласят это общей победой Украины и Запада "в пределах реально достижимого". А если удастся объявить об этом уже сейчас, ко дню выборов в США – так это еще и большой козырь в руки Харрис, и одновременно выбивание большого козыря из рук Трампа. Под это готовят западную публику, качают украинцев, проводят опрос, публично и непублично зондируют реакцию разных общественных групп, собирают аргументы. Отрадным призом при этом называют "вступление в НАТО", скромно умалчивая о том, что на самом деле Украине предлагают лишь начать процесс вступления, который вполне может никогда не завершиться. В обмен на это Украина должна договориться с Россией не просто о прекращении огня, но и о фиксации линии противостояния, то есть должна де-факто признать за Россией все территории, которые она захватила и еще успеет захватить на момент заключения договоренности.В случае начала процесса вступления в НАТО - и еще до его завершения у Украины будут надежно связаны руки в вопросе возвращения этих территорий силой: любое движение в этом направлении гарантирует, что процедура вступления в НАТО не завершится никогда или вообще будет формально сорвана. Хотя она вполне может продолжаться вечно и без каких-либо дополнительных движений со стороны Украины. Киссинджер в гробу ласково улыбается. Сейчас все готовят под его сценарий; ничего лучше этого покойного живые в Вашингтоне так и не изобрели. Таким образом, завоеванные Россией территории останутся российскими, пока не распадется РФ – так же, как страны Балтии оставались советскими, пока не развалился СССР. Разница лишь в том, что любого распада РФ наши союзники твердо намерены не допустить (тогда как в 1980-е они опомнились, когда было уже слишком поздно: хотели просто экономически ослабить СССР, а оно как обернулось, кто же знал). Говоря совсем просто, нас разводят, и не на "Минские договоренности – 3", а на "Будапештский меморандум – 2". Все ради "наследия Байдена" (и содействия победе Харрис), но за этот проект радостно ухватились и другие западные партнеры (надеюсь, что не все). Давление на Украину растет и, очевидно, достигнет кульминации на очередном Рамштайне на уровне лидеров (заседание в Рамштайне перенесено на неопределенный срок - Ред.) Если там возникнет ситуация "все против Зеленского / Зеленский против всех", нашему Президенту не позавидуешь. Пока что в публичной плоскости Украина ежедневно исключает любые идеи "торговли территориями", и это правильно. В результате от Рамштайна, который состоится на следующей неделе, можно ожидать одного из трех итогов: - или Зеленский прогнется под удобства союзников, - или он нагнет союзников под свой план согласно "формуле мира", - либо стороны разойдутся, "не договорившись".Украинский политический аналитик Тарас ЗагородныйВ Западной прессе снова активно начали раздувать вопрос о возможности вступления Украины в НАТО "по частям". Это активно продвигает бывший генсек НАТО Столтенберг, рассказывая, что теоретически такое возможно. Я считаю, что это продолжение политики "разводок", целью которой является замыливание темы о предоставлении возможности Украине бить здесь и сейчас оружием, предоставляемым зарубежными партнерами. Перед Украиной, как перед ослом, пытаются повесить морковку, за которой она бы бегала. Почему я считаю, что Украину не примут в НАТО до достижения границ 91 года? Давайте чисто теоретически представим: если мы соглашаемся на схему вступления в НАТО "частями", то что это значит?Это означает, что по территории Украины должна быть проведена новая граница для того, чтобы странам НАТО было понятно, где начинается безопасность и где она заканчивается. Условно говоря, чтобы работала пятая статья. А теперь угадайте, с кем мы должны согласовывать эту границу?Верно, с Россией.Согласится ли она на вступление Украины в НАТО? Приблизительно никогда. То есть, и демаркации никогда не будет. Даже если представить, что этот вопрос каким-то образом будет решен, будут подписаны какие-то документы о демаркации границ, то нельзя исключать, что вечером документ будет подписан, а утром Россия совершит прорыв границы на несколько километров. И выходит, что нужно будет переподписывать снова. И снова по кругу. Нам часто некоторые издания рассказывают сказки, что Германия, когда была разделена, стала членом НАТО, а почему Украина не может? Я писал и говорил об этом неоднократно и снова повторюсь. Германия была разделена по результатам второй мировой войны. Это был общий консенсус того времени великих держав, поскольку все считали, что две мировые войны для этой страны – это многовато. Потому и разделили. Причем Советскому Союзу досталась наиболее воинственная часть Германии Пруссия. Германия смогла стать членом НАТО только в 1955 году. До этого прошли две волны расширения – в 1949 году, когда была создана НАТО, и в 1952 году, когда были приняты Греция и Турция. Германия стала членом НАТО только в 1955 году.Почему? Потому что умер Сталин и в Кремле осело новое руководство Маленкова-Берии. Они были готовы договариваться о границах, мирном сосуществовании и были готовы на некоторые уступки. Прием ФРГ в НАТО разменялся на нейтралитет Австрии, которая до сих пор была нейтральной.Это было сделано с целью невозможности переброски войск из Северной и Южной Европы. И вишенка на торте – американские войска, которые до сих пор находятся на территории Германии. То есть был инструмент, который заставлял Советский Союз придерживаться своих обязательств. Нам никто ничего не обещает. Поэтому на всех этих болванах нужно поставить точку. Если нам рассказывают, что Украину хотят принять в НАТО частями, то следует начинать разговор, где будет находиться контингент США в Украине. На мой взгляд, наиболее приемлемыми являются Днепр, Харьков и Одесса. Вот тогда и можно начинать какие-то переговоры о НАТО по частям, а не вестись на все эти разводки, которые в очередной раз нам пытаются подсунуть. Более того, я считаю, что нам сознательно готовят хитрую ловушку. Теоретически, если мы подписываем что-то с Россией, отдаем ей часть территории, а нам обещают когда-нибудь принять в НАТО.То есть, от нас потребуют не отвечать, например, на провокации России, а они точно будут как это было в ЛНР, ДНР, в обмен на то, что нас примут в НАТО. На нас уже будут наложены какие-либо обязательства, которые не позволят защищать свою территорию или бить вглубь России. А это давняя мечта России – заставить Украину что-то подписать, не беря на себя никакой ответственности, при этом любые "нарушения" (например, ответные удары России) можно считать "нарушением" наших обязательств перед Западом, которые вместе с Россией будут нас разводить и выкручивать руки. Поэтому наша задача сейчас сконцентрироваться, чтобы нас не разводили такими сказками.Наша задача – сконцентрироваться, чтобы нам дали возможность бить вглубь Российской Федерации.Наша задача – создать предпосылки хаоса в России, в том числе собственным оружием для того, чтобы границы 1991 стали возможными по результатам этой войны. Это возможно, если в России начнется хаос, она истощится настолько, что вынуждена будет сама уходить с нашей территории.От редакции. Редакция издания Украина.ру не разделяет и не поддерживает взгляды украинских националистов на продолжение войны "до конца". Но мы все же решили опубликовать эти мнения на своих интернет-страницах, потому что без знания этой позиции наше понимание, а, следовательно, и понимание читателей о происходящем будет неполным. Слабость экспертов-националистов прежде всего в том, что они либо плохо знают, либо сознательно искажают историю своей страны. А так же в том, что, используя известные пропагандистские штампы ("агрессия России", "Россия не остановится", "Россия добивается лишить Украину независимости и истребляет украинцев на своих территориях") не могут объективно анализировать и адекватно оценивать происходящее внутри Украины и на ее фронтах войны с РФ.О том, что говорят украинские эксперты о происходящем на фронте - в статье Сергея Зуева ""Это катастрофа". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу"

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

украина, россия, германия, владимир зеленский, владимир путин, рютте, нато, reuters, вооруженные силы украины, эксклюзив