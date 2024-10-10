https://ukraina.ru/20241010/1057998232.html

"Это катастрофа". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу

"Это катастрофа". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу - 10.10.2024 Украина.ру

"Это катастрофа". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу

На Украине обсуждают, хватит ли солдат и денег, чтобы дальше воевать с Россией. И думают, к чему придут, если будут слушать национал-патриотов, призывающих воевать "до конца".

2024-10-10T05:31

2024-10-10T05:31

2024-10-10T05:31

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россия

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владимир зеленский

анатолий шарий

павел дацюк

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Украинские военные эксперты говорят о возможной катастрофе на фронте. Во всяком случае, если западная помощь прекратится или даже просто останется на прежнем уровне, хорошего не жди, считает бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. Он в эфире одного из видеоблогов отметил, что все возможные варианты продолжения войны зависят от ресурсных показателей, и в Киеве возлагали большие надежды на помощь США.Джо Байден обещал Зеленскому помощь, даже извинялся за паузу в её предоставлении, но существенных изменений в этой помощи от США так и не произошло. И если ничего не изменится, то ситуация (для киевского режима — ред.) будет только усугубляться, считает Романенко.Но Киеву не стоит рассчитывать на помощь Запада, полагает покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга. Он в эфире ютуб-канала Александра Шелеста* отметил, что если открыть бюджеты западных партнёров — Германии, Франции, Британии, США — то нигде не найти пункта "Украина"."И деньги нам (киевскому режиму — Ред.) не светят", - констатировал эксперт.Без денег воевать не получится, да дело и не только в деньгах, но и в людях. А людей на передовой не хватает, насильно загнанные в армию украинцы просто разбегаются. Служащий в рядах ВСУ журналист Владимир Бойко оценивает количество дезертиров с начала конфликта в 170 тысяч человек, их число с каждым днём увеличивается.С начала 2024 года за самовольное оставление воинской части открыто 30 тысяч дел, тогда как в 2023 году было открыто 18 тысяч дел, в 2022 году – 7 тысяч, сообщил журналист со ссылкой на данные Офиса генпрокурора,"Бойко пишет, что темпы дезертирства из армии достигают 15 000 человек в месяц. Это примерно темпы ежемесячной мобилизации. Если это так - то это катастрофа", - отмечает в связи с этим опальный депутат Верховной Рады Артём Дмитрук.Почему же люди разбегаются? По мнению политика, причины следует искать в тылу."Уже год я получаю звонки от своих друзей-военных, которые за 2 года не были на ротации! Они жутко недовольны тем, что происходит в стране и, в частности, с работой ТЦК! И даже очень крутые ребята теряют мотивацию и силы на защиту своей страны. И все из-за Зеленского и его государственной политики. Насильственная мобилизация привела к тому, что воины отказываются воевать прямо с окопов!", - написал Дмитрук в своём телеграм-канале.Но как закончить войну и рассматривает ли Киев вообще такую возможность? Ответ может дать засекреченный пока от самих же украинцев "план победы", который Зеленский собирался презентовать лидерам стран НАТО на встрече в формате "Рамштайн" (встреча перенесена на неопределённый срок — Ред.). Видимо, в этом плане есть, что скрывать, считает украинский политический философ Сергей Дацюк. Впрочем, по его словам, в данном случае не особенно важно знать какие-то детали и подробности."Нам надо знать самое важное, чего вы хотите — мы воюем? Как вот наши национал-патриоты говорят — воюем до конца, снижаем возраст, мобилизуем, если мало — ещё снижаем возраст… В общем, страна должна умереть за страну. Есть такой план. Но в нём есть сакраментальный вопрос: а на фига? На фига нам страна, если страна должна умереть за страну?", - сказал Дацюк в эфире ютуб-канала "Дикий live".По его словам, "философия войны неизбежно упирается в ничто", но - "зачем нам ничто?".Философ добавил, что войну можно закончить очень быстро - "например, согласиться со всем, что говорит Путин". А вот как войну закончить на приемлемых (для киевского режима — Ред.) условиях? Приемлемые условия, по мнению Дацюка, "это не границы 91 года и это не сильная позиция". А что же?"Приемлемое условие для Украины одно — Украина должна сохраниться, чтобы было возможно её возрождение. Вот это приемлемое условие", - определил эксперт.Покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий рассказывает о "большой сделке" по Украине, о которой теперь откровенно говорят на Западе - в частности, об этом пишет FT.По словам журналиста, мира достичь можно было бы уже давно, но тогда Зеленский по совету (бывшего премьера Британии — Ред.) Бориса Джонсона предпочёл войну, рассчитывал при помощи Запада победить Россию, однако - "не так сталося, як гадалося" (не так получилось, как думали — Ред.). И теперь ОП шатает из стороны в сторону. На Западе общее настроение меняется, там неохотно признают, что "победы на поле боя не будет и надо как-то договариваться". Но как?Сейчас не 2022-й, российская армия укрепилась, а в ВСУ сегодня не хватает людей, "речь идёт о том, что никто не хочет служить, просто вообще никто не хочет", обрисовал ситуацию Шарий."Поэтому за закрытыми дверями якобы обсуждается эта большая сделка, по условиям которой РФ сохраняет фактический контроль примерно за 20 процентами территории Украины, но земли эти за РФ официально никто не признаёт", - рассказал журналист, напомнив, что такова и ситуация с Крымом. Взамен Киеву будто бы предлагают вступление "кусочком" страны в НАТО, а затем уже будет происходить интеграция в западный мир по типу Южной Кореи…Хотя вряд ли в Южной Корее был такой уровень коррупции, отметил Шарий. Он добавил, что приходится сильно сомневаться в том, что Владимир Путин согласится на такую сделку, поскольку именно невступление Украины в НАТО было и остается главной темой конфликта.Таким образом, конфликт продолжится, просто 60-летние ВСУшники станут вдруг солдатами НАТО. Пришлют ли им в помощь каких-то других солдат, например, американских — вопрос. Американцы больше любят чужими солдатами воевать, сказал Шарий в своём видеоблоге.Но пока похоже на то, что киевский режим намерен продолжать воевать. О цене такого стремления говорит находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Собрал страшную математику войны, опираясь на статьи в прессе (прежде всего, зарубежной), и посты военных в соцсетях. Средняя продолжительность выживания новобранца на линии боевого столкновения - 2-3 месяца. Вернее, 1 месяц это “учебка”, а затем - до 2-х месяцев на передовой. После чего 70% превращаются в 200 или 300 убитых или раненных - Ред.).Срабатывает известный еще с 1-й мировой войны “закон стариков”: получая новобранцев, командир ставит их на самые опасные участки, чтобы сберечь опытных солдат и тех, кого знает лично", - написал нардеп.По его мнению, из этих факторов и складывается потребность призыва двухсот тысяч человек до конца года - "если опираться на данные выше расчеты, то 140 тысяч из этого количества “выйдут из строя” до конца года, а остальные уйдут в СЗЧ".* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине — в статье Владимира Скачко "Залужного - в диктаторы! В Украине говорят о военной хунте ради мира"

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Сергей Зуев

украина, россия, киев, владимир зеленский, анатолий шарий, павел дацюк , вооруженные силы украины, нато, верховная рада, эксклюзив