Полетаев рассказал, из чего состоит военная победа - 10.10.2024 Украина.ру
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Полетаев рассказал, из чего состоит военная победа
Полетаев рассказал, из чего состоит военная победа - 10.10.2024 Украина.ру
Полетаев рассказал, из чего состоит военная победа
Люди - первая составляющая победы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-10-10T07:40
2024-10-10T07:40
новости
россия
курахово
украина
сергей полетаев
вооруженные силы украины
сво
победа
военная техника
тактики
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"Победа в войне всегда складывается из нескольких составляющих, - сказал аналитик. - Первое. Люди. Насчет них мы пока не знаем".Второй составляющей является стратегия и тактика, констатировал Полетаев. По его мнению, требуется понимание того, как мы будем побеждать."В этом вопросе за год у нас произошел большой прогресс. Мы научились брать небольшие города. Прорывать фронт мы пока не научились, но продавливать его с тяжелейшими последствиями для противника мы можем", - отметил Полетаев.Техника и вооружения являются третьей составляющей военной победы, сообщил Полетаев. Он обратил внимание на серийное производство корректируемых авиабомб и дронов, которые постоянно совершенствуются и отправляются в зону СВО."Четвертое. Командный состав. И средний командный состав, и штабы за год многому научились, - продолжил Полетаев. - Пятое. Крепкий тыл, который все это обеспечивает".По его мнению, когда все эти пять составляющих сойдутся в одну точку, то возможно кратно увеличить численность армии."Пока она увеличена на сто тысяч, - заметил Полетаев. - Мы готовим новые соединения. Из кого их будут комплектовать (добровольцы или по мобилизации), мы увидим к весенне-летней кампании 2025 года".Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.руРазвитие темы российской СВО на Украине представлено в интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет Тем временем: Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков
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новости, россия, курахово, украина, сергей полетаев , вооруженные силы украины, сво, победа, военная техника, тактики, эксперты, стратегии
Новости, Россия, Курахово, Украина, Сергей Полетаев , Вооруженные силы Украины, СВО, победа, военная техника, тактики, эксперты, стратегии

Полетаев рассказал, из чего состоит военная победа

07:40 10.10.2024
 
© Украина.руПолетаев
Полетаев - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Украина.ру
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Люди - первая составляющая победы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
"Победа в войне всегда складывается из нескольких составляющих, - сказал аналитик. - Первое. Люди. Насчет них мы пока не знаем".
Второй составляющей является стратегия и тактика, констатировал Полетаев. По его мнению, требуется понимание того, как мы будем побеждать.
"В этом вопросе за год у нас произошел большой прогресс. Мы научились брать небольшие города. Прорывать фронт мы пока не научились, но продавливать его с тяжелейшими последствиями для противника мы можем", - отметил Полетаев.
Техника и вооружения являются третьей составляющей военной победы, сообщил Полетаев. Он обратил внимание на серийное производство корректируемых авиабомб и дронов, которые постоянно совершенствуются и отправляются в зону СВО.
"Четвертое. Командный состав. И средний командный состав, и штабы за год многому научились, - продолжил Полетаев. - Пятое. Крепкий тыл, который все это обеспечивает".
По его мнению, когда все эти пять составляющих сойдутся в одну точку, то возможно кратно увеличить численность армии.
"Пока она увеличена на сто тысяч, - заметил Полетаев. - Мы готовим новые соединения. Из кого их будут комплектовать (добровольцы или по мобилизации), мы увидим к весенне-летней кампании 2025 года".
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
Развитие темы российской СВО на Украине представлено в интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет
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