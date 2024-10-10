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Полетаев рассказал, из чего состоит военная победа

Полетаев рассказал, из чего состоит военная победа - 10.10.2024 Украина.ру

Полетаев рассказал, из чего состоит военная победа

Люди - первая составляющая победы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-10-10T07:40

2024-10-10T07:40

2024-10-10T07:40

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"Победа в войне всегда складывается из нескольких составляющих, - сказал аналитик. - Первое. Люди. Насчет них мы пока не знаем".Второй составляющей является стратегия и тактика, констатировал Полетаев. По его мнению, требуется понимание того, как мы будем побеждать."В этом вопросе за год у нас произошел большой прогресс. Мы научились брать небольшие города. Прорывать фронт мы пока не научились, но продавливать его с тяжелейшими последствиями для противника мы можем", - отметил Полетаев.Техника и вооружения являются третьей составляющей военной победы, сообщил Полетаев. Он обратил внимание на серийное производство корректируемых авиабомб и дронов, которые постоянно совершенствуются и отправляются в зону СВО."Четвертое. Командный состав. И средний командный состав, и штабы за год многому научились, - продолжил Полетаев. - Пятое. Крепкий тыл, который все это обеспечивает".По его мнению, когда все эти пять составляющих сойдутся в одну точку, то возможно кратно увеличить численность армии."Пока она увеличена на сто тысяч, - заметил Полетаев. - Мы готовим новые соединения. Из кого их будут комплектовать (добровольцы или по мобилизации), мы увидим к весенне-летней кампании 2025 года".Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.руРазвитие темы российской СВО на Украине представлено в интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет Тем временем: Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков

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