https://ukraina.ru/20241010/1057964265.html
Полетаев рассказал, из чего состоит военная победа
Полетаев рассказал, из чего состоит военная победа - 10.10.2024 Украина.ру
Полетаев рассказал, из чего состоит военная победа
Люди - первая составляющая победы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-10-10T07:40
2024-10-10T07:40
2024-10-10T07:40
новости
россия
курахово
украина
сергей полетаев
вооруженные силы украины
сво
победа
военная техника
тактики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/01/1049815313_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8f3bcdb41f52a572b8ea0f8b60f8498b.jpg
"Победа в войне всегда складывается из нескольких составляющих, - сказал аналитик. - Первое. Люди. Насчет них мы пока не знаем".Второй составляющей является стратегия и тактика, констатировал Полетаев. По его мнению, требуется понимание того, как мы будем побеждать."В этом вопросе за год у нас произошел большой прогресс. Мы научились брать небольшие города. Прорывать фронт мы пока не научились, но продавливать его с тяжелейшими последствиями для противника мы можем", - отметил Полетаев.Техника и вооружения являются третьей составляющей военной победы, сообщил Полетаев. Он обратил внимание на серийное производство корректируемых авиабомб и дронов, которые постоянно совершенствуются и отправляются в зону СВО."Четвертое. Командный состав. И средний командный состав, и штабы за год многому научились, - продолжил Полетаев. - Пятое. Крепкий тыл, который все это обеспечивает".По его мнению, когда все эти пять составляющих сойдутся в одну точку, то возможно кратно увеличить численность армии."Пока она увеличена на сто тысяч, - заметил Полетаев. - Мы готовим новые соединения. Из кого их будут комплектовать (добровольцы или по мобилизации), мы увидим к весенне-летней кампании 2025 года".Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.руРазвитие темы российской СВО на Украине представлено в интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет Тем временем: Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков
россия
курахово
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/01/1049815313_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d6b039c44518a7635a7705c2c85cb750.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курахово, украина, сергей полетаев , вооруженные силы украины, сво, победа, военная техника, тактики, эксперты, стратегии
Новости, Россия, Курахово, Украина, Сергей Полетаев , Вооруженные силы Украины, СВО, победа, военная техника, тактики, эксперты, стратегии
Полетаев рассказал, из чего состоит военная победа
Люди - первая составляющая победы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
"Победа в войне всегда складывается из нескольких составляющих, - сказал аналитик. - Первое. Люди. Насчет них мы пока не знаем".
Второй составляющей является стратегия и тактика, констатировал Полетаев. По его мнению, требуется понимание того, как мы будем побеждать.
"В этом вопросе за год у нас произошел большой прогресс. Мы научились брать небольшие города. Прорывать фронт мы пока не научились, но продавливать его с тяжелейшими последствиями для противника мы можем", - отметил Полетаев.
Техника и вооружения являются третьей составляющей военной победы, сообщил Полетаев. Он обратил внимание на серийное производство корректируемых авиабомб и дронов, которые постоянно совершенствуются и отправляются в зону СВО.
"Четвертое. Командный состав. И средний командный состав, и штабы за год многому научились, - продолжил Полетаев. - Пятое. Крепкий тыл, который все это обеспечивает".
По его мнению, когда все эти пять составляющих сойдутся в одну точку, то возможно кратно увеличить численность армии.
"Пока она увеличена на сто тысяч, - заметил Полетаев. - Мы готовим новые соединения. Из кого их будут комплектовать (добровольцы или по мобилизации), мы увидим к весенне-летней кампании 2025 года".