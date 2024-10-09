Если Украина исчезнет, об этом напишут. Ищенко про отношение США к бандустанам - 09.10.2024 Украина.ру
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Если Украина исчезнет, об этом напишут. Ищенко про отношение США к бандустанам
Если Украина исчезнет, об этом напишут. Ищенко про отношение США к бандустанам - 09.10.2024 Украина.ру
Если Украина исчезнет, об этом напишут. Ищенко про отношение США к бандустанам
Американскому обществу в принципе международная политика. У них вызывает интерес только отношения России и США. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-09T05:10
2024-10-09T05:10
украина
сша
россия
вооруженные силы украины
дебаты
дональд трамп
камала харрис
детали
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Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис прошли в ночь на 11 сентября в Филадельфии (США). Россия тем временем начала наносить результативные контрудары по Вооруженным силам Украины под Курском.Он считает, что интерес американского общества к отношениям России и США вызван тем, что они чувствуют от этого непосредственную угрозу, которая может повлиять на их личную жизнь.Он отметил, что перемещения ВС РФ и ВСУ возле городов Донбасса на Западе никого не интересуют. Если Украина исчезнет, об этом напишут, добавил эксперт."Трамп и Харрис сразу сказали, что они поддержат Украину и что они оба за мир. Да, мир и поддержку Украины они видят по-своему. Но эти позиции не несут им уязвимости во время предвыборных дебатов. Они на дебатах поднимают темы, которые позволят им уязвить своего оппонента и получить предвыборные очки. А по Украине им спорить не о чем", — пояснил Ищенко.Американист Грег Вайнер прокомментировал дебаты "вторых номеров" — кандидатов в вице-президенты США. От демократов губернатор Тим Уолз и от республиканцев сенатор Джеймс Вэнс, в ходе дебатов 1 октября (2 октября по мск) обсудили войну на Ближнем Востоке, но ни слова не сказали про Украину."Естественно, начали они с Израиля, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Оба его поддержали, заявив, что Америка будет стоять на защите еврейского государства. Я думаю, потому что сейчас перед США основная проблема — атака Ирана на Израиль и то, как последний ответит. Ближний Восток однозначно в приоритете для Америки", — заявил Вайнер.Следующей темой была миграция, упомянул американист. Не обошли стороной вопрос климата. Тем более что по Америке прошел мегаураган "Хелен", который до основания потряс Флориду и все прибрежные штаты. По разным данным, погибло до 600 человек, рассказал эксперт."Не хватило жёсткости. Вэнс и Уолц довольно мило, по-товарищески общались", — заключил Вайнер.Более подробно об этом в интервью — Ни слова об Украине и НАТО. Грег Вайнер о казусах на дебатах "вторых номеров" в СШАПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру
https://ukraina.ru/20241008/1057957606.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, сша, россия, вооруженные силы украины, дебаты, дональд трамп, камала харрис, детали
Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, дебаты, Дональд Трамп, Камала Харрис, детали

Если Украина исчезнет, об этом напишут. Ищенко про отношение США к бандустанам

05:10 09.10.2024
 
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
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Американскому обществу в принципе международная политика. У них вызывает интерес только отношения России и США. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис прошли в ночь на 11 сентября в Филадельфии (США). Россия тем временем начала наносить результативные контрудары по Вооруженным силам Украины под Курском.
Он считает, что интерес американского общества к отношениям России и США вызван тем, что они чувствуют от этого непосредственную угрозу, которая может повлиять на их личную жизнь.
"На уровне различных бандустанов у США союзников вроде Украины вагон и маленькая тележка. Вспоминать на дебатах каждый бандустан американским политикам нет смысла. Да, как только украинский кризис разворачивался, о нем постоянно говорили американские СМИ и политики. Но вы же сами понимаете, что ни одна новость не может продержаться на первых полосах дольше двух недель. А украинскому кризису в активной фазе скоро будет три года. И там ничего особенно не меняется", — объяснил Ищенко.
Он отметил, что перемещения ВС РФ и ВСУ возле городов Донбасса на Западе никого не интересуют. Если Украина исчезнет, об этом напишут, добавил эксперт.
"Трамп и Харрис сразу сказали, что они поддержат Украину и что они оба за мир. Да, мир и поддержку Украины они видят по-своему. Но эти позиции не несут им уязвимости во время предвыборных дебатов. Они на дебатах поднимают темы, которые позволят им уязвить своего оппонента и получить предвыборные очки. А по Украине им спорить не о чем", — пояснил Ищенко.
Американист Грег Вайнер прокомментировал дебаты "вторых номеров" — кандидатов в вице-президенты США. От демократов губернатор Тим Уолз и от республиканцев сенатор Джеймс Вэнс, в ходе дебатов 1 октября (2 октября по мск) обсудили войну на Ближнем Востоке, но ни слова не сказали про Украину.
"Естественно, начали они с Израиля, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Оба его поддержали, заявив, что Америка будет стоять на защите еврейского государства. Я думаю, потому что сейчас перед США основная проблема — атака Ирана на Израиль и то, как последний ответит. Ближний Восток однозначно в приоритете для Америки", — заявил Вайнер.
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Следующей темой была миграция, упомянул американист. Не обошли стороной вопрос климата. Тем более что по Америке прошел мегаураган "Хелен", который до основания потряс Флориду и все прибрежные штаты. По разным данным, погибло до 600 человек, рассказал эксперт.
"Не хватило жёсткости. Вэнс и Уолц довольно мило, по-товарищески общались", — заключил Вайнер.
Более подробно об этом в интервью — Ни слова об Украине и НАТО. Грег Вайнер о казусах на дебатах "вторых номеров" в США
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру
 
УкраинаСШАРоссияВооруженные силы УкраиныдебатыДональд ТрампКамала Харрисдетали
 
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