Если Украина исчезнет, об этом напишут. Ищенко про отношение США к бандустанам
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
Американскому обществу в принципе международная политика. У них вызывает интерес только отношения России и США. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис прошли в ночь на 11 сентября в Филадельфии (США). Россия тем временем начала наносить результативные контрудары по Вооруженным силам Украины под Курском.
Он считает, что интерес американского общества к отношениям России и США вызван тем, что они чувствуют от этого непосредственную угрозу, которая может повлиять на их личную жизнь.
"На уровне различных бандустанов у США союзников вроде Украины вагон и маленькая тележка. Вспоминать на дебатах каждый бандустан американским политикам нет смысла. Да, как только украинский кризис разворачивался, о нем постоянно говорили американские СМИ и политики. Но вы же сами понимаете, что ни одна новость не может продержаться на первых полосах дольше двух недель. А украинскому кризису в активной фазе скоро будет три года. И там ничего особенно не меняется", — объяснил Ищенко.
"Трамп и Харрис сразу сказали, что они поддержат Украину и что они оба за мир. Да, мир и поддержку Украины они видят по-своему. Но эти позиции не несут им уязвимости во время предвыборных дебатов. Они на дебатах поднимают темы, которые позволят им уязвить своего оппонента и получить предвыборные очки. А по Украине им спорить не о чем", — пояснил Ищенко.
Американист Грег Вайнер прокомментировал дебаты "вторых номеров" — кандидатов в вице-президенты США. От демократов губернатор Тим Уолз и от республиканцев сенатор Джеймс Вэнс, в ходе дебатов 1 октября (2 октября по мск) обсудили войну на Ближнем Востоке, но ни слова не сказали про Украину.
"Естественно, начали они с Израиля, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Оба его поддержали, заявив, что Америка будет стоять на защите еврейского государства. Я думаю, потому что сейчас перед США основная проблема — атака Ирана на Израиль и то, как последний ответит. Ближний Восток однозначно в приоритете для Америки", — заявил Вайнер.
Следующей темой была миграция, упомянул американист. Не обошли стороной вопрос климата. Тем более что по Америке прошел мегаураган "Хелен", который до основания потряс Флориду и все прибрежные штаты. По разным данным, погибло до 600 человек, рассказал эксперт.
"Не хватило жёсткости. Вэнс и Уолц довольно мило, по-товарищески общались", — заключил Вайнер.
Более подробно об этом в интервью — Ни слова об Украине и НАТО. Грег Вайнер о казусах на дебатах "вторых номеров" в США