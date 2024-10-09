https://ukraina.ru/20241009/1057960224.html

Если Украина исчезнет, об этом напишут. Ищенко про отношение США к бандустанам

Если Украина исчезнет, об этом напишут. Ищенко про отношение США к бандустанам - 09.10.2024 Украина.ру

Если Украина исчезнет, об этом напишут. Ищенко про отношение США к бандустанам

Американскому обществу в принципе международная политика. У них вызывает интерес только отношения России и США. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-09T05:10

2024-10-09T05:10

2024-10-09T05:10

украина

сша

россия

вооруженные силы украины

дебаты

дональд трамп

камала харрис

детали

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Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис прошли в ночь на 11 сентября в Филадельфии (США). Россия тем временем начала наносить результативные контрудары по Вооруженным силам Украины под Курском.Он считает, что интерес американского общества к отношениям России и США вызван тем, что они чувствуют от этого непосредственную угрозу, которая может повлиять на их личную жизнь.Он отметил, что перемещения ВС РФ и ВСУ возле городов Донбасса на Западе никого не интересуют. Если Украина исчезнет, об этом напишут, добавил эксперт."Трамп и Харрис сразу сказали, что они поддержат Украину и что они оба за мир. Да, мир и поддержку Украины они видят по-своему. Но эти позиции не несут им уязвимости во время предвыборных дебатов. Они на дебатах поднимают темы, которые позволят им уязвить своего оппонента и получить предвыборные очки. А по Украине им спорить не о чем", — пояснил Ищенко.Американист Грег Вайнер прокомментировал дебаты "вторых номеров" — кандидатов в вице-президенты США. От демократов губернатор Тим Уолз и от республиканцев сенатор Джеймс Вэнс, в ходе дебатов 1 октября (2 октября по мск) обсудили войну на Ближнем Востоке, но ни слова не сказали про Украину."Естественно, начали они с Израиля, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Оба его поддержали, заявив, что Америка будет стоять на защите еврейского государства. Я думаю, потому что сейчас перед США основная проблема — атака Ирана на Израиль и то, как последний ответит. Ближний Восток однозначно в приоритете для Америки", — заявил Вайнер.Следующей темой была миграция, упомянул американист. Не обошли стороной вопрос климата. Тем более что по Америке прошел мегаураган "Хелен", который до основания потряс Флориду и все прибрежные штаты. По разным данным, погибло до 600 человек, рассказал эксперт."Не хватило жёсткости. Вэнс и Уолц довольно мило, по-товарищески общались", — заключил Вайнер.Более подробно об этом в интервью — Ни слова об Украине и НАТО. Грег Вайнер о казусах на дебатах "вторых номеров" в СШАПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру

https://ukraina.ru/20241008/1057957606.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, сша, россия, вооруженные силы украины, дебаты, дональд трамп, камала харрис, детали