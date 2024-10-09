Бутина рассказала об адаптации детей переселившихся в Россию - 09.10.2024 Украина.ру
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Бутина рассказала об адаптации детей переселившихся в Россию
Бутина рассказала об адаптации детей переселившихся в Россию - 09.10.2024 Украина.ру
Бутина рассказала об адаптации детей переселившихся в Россию
У переселяющихся в Россию возникают сложности с оформлением документов по российским стандартам и обучением детей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина
2024-10-09T04:40
2024-10-09T04:40
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Вторая по важности проблема после оформления документов иностранцами, сказала Бутина - это адаптация детей иностранцев к российским образовательным стандартам. Школьные программы разнятся кардинально. Однако, отметила депутат, при участии Министерства образования давно идет работа по возможности адаптации в рамках школы."Одно из предложений, которое недавно было озвучено, — это возможность замены [урока] русского языка для тех ребят, которые приехали из-за рубежа, на курсы "Русский как иностранный", - рассказала парламентарий.По её словам, Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина помогает детям достичь необходимого уровня русского, чтобы они могли дальше учиться и на общих основаниях сдавать экзамены."Дети старшего возраста, в свою очередь, сталкиваются с тем, что при поступлении в российский вуз требуется сдать ЕГЭ, что для не носителя русского языка крайне проблематично. Поэтому для них мы вышли с предложением сдавать альтернативный экзамен. Речь идет о собеседовании с преподавателями", - сообщила депутат.Она также отметила другие вопросы, в частности - с водительскими правами."Все проблемы решаемые. Это то, чем мы сейчас занимаемся с профильными министерствами и ведомствами, - заверила Бутина. - Плюс работаем над корректировками законодательства, которое изначально не было ориентировано на приезд высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Все-таки наша миграционная политика была посвящена пресечению нелегальной трудовой миграции. Сейчас мы наблюдаем новое явление, поэтому вынуждены заново выстраивать систему".Бутина сообщила, что речь идёт о тысячах людей, желающих обосноваться в России. Она сослалась на статистику МВД, согласно которой за последние 2 года из дальнего зарубежья по разным программам переехали 2,9 тысячи человек.Полный текст интервью Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго
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новости, россия, европа, мария бутина, госдума, мвд, мигранты, миграция, миграционная служба, нелегалы, школа, школьники, минобразования, документы, русскоязычные, русский язык, русский мир, детали
Новости, Россия, Европа, Мария Бутина, Госдума, МВД, мигранты, миграция, миграционная служба, нелегалы, Школа, школьники, Минобразования, документы, русскоязычные, Русский язык, Русский мир, детали

Бутина рассказала об адаптации детей переселившихся в Россию

04:40 09.10.2024
 
Фото: sotni, ученики , дети
Фото: sotni, ученики , дети
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У переселяющихся в Россию возникают сложности с оформлением документов по российским стандартам и обучением детей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина
Вторая по важности проблема после оформления документов иностранцами, сказала Бутина - это адаптация детей иностранцев к российским образовательным стандартам. Школьные программы разнятся кардинально. Однако, отметила депутат, при участии Министерства образования давно идет работа по возможности адаптации в рамках школы.
"Одно из предложений, которое недавно было озвучено, — это возможность замены [урока] русского языка для тех ребят, которые приехали из-за рубежа, на курсы "Русский как иностранный", - рассказала парламентарий.
По её словам, Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина помогает детям достичь необходимого уровня русского, чтобы они могли дальше учиться и на общих основаниях сдавать экзамены.
"Дети старшего возраста, в свою очередь, сталкиваются с тем, что при поступлении в российский вуз требуется сдать ЕГЭ, что для не носителя русского языка крайне проблематично. Поэтому для них мы вышли с предложением сдавать альтернативный экзамен. Речь идет о собеседовании с преподавателями", - сообщила депутат.
Она также отметила другие вопросы, в частности - с водительскими правами.
"Все проблемы решаемые. Это то, чем мы сейчас занимаемся с профильными министерствами и ведомствами, - заверила Бутина. - Плюс работаем над корректировками законодательства, которое изначально не было ориентировано на приезд высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Все-таки наша миграционная политика была посвящена пресечению нелегальной трудовой миграции. Сейчас мы наблюдаем новое явление, поэтому вынуждены заново выстраивать систему".
Бутина сообщила, что речь идёт о тысячах людей, желающих обосноваться в России. Она сослалась на статистику МВД, согласно которой за последние 2 года из дальнего зарубежья по разным программам переехали 2,9 тысячи человек.
Полный текст интервью Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго
 
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