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Бутина рассказала об адаптации детей переселившихся в Россию

Бутина рассказала об адаптации детей переселившихся в Россию - 09.10.2024 Украина.ру

Бутина рассказала об адаптации детей переселившихся в Россию

У переселяющихся в Россию возникают сложности с оформлением документов по российским стандартам и обучением детей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина

2024-10-09T04:40

2024-10-09T04:40

2024-10-09T04:40

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Вторая по важности проблема после оформления документов иностранцами, сказала Бутина - это адаптация детей иностранцев к российским образовательным стандартам. Школьные программы разнятся кардинально. Однако, отметила депутат, при участии Министерства образования давно идет работа по возможности адаптации в рамках школы."Одно из предложений, которое недавно было озвучено, — это возможность замены [урока] русского языка для тех ребят, которые приехали из-за рубежа, на курсы "Русский как иностранный", - рассказала парламентарий.По её словам, Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина помогает детям достичь необходимого уровня русского, чтобы они могли дальше учиться и на общих основаниях сдавать экзамены."Дети старшего возраста, в свою очередь, сталкиваются с тем, что при поступлении в российский вуз требуется сдать ЕГЭ, что для не носителя русского языка крайне проблематично. Поэтому для них мы вышли с предложением сдавать альтернативный экзамен. Речь идет о собеседовании с преподавателями", - сообщила депутат.Она также отметила другие вопросы, в частности - с водительскими правами."Все проблемы решаемые. Это то, чем мы сейчас занимаемся с профильными министерствами и ведомствами, - заверила Бутина. - Плюс работаем над корректировками законодательства, которое изначально не было ориентировано на приезд высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Все-таки наша миграционная политика была посвящена пресечению нелегальной трудовой миграции. Сейчас мы наблюдаем новое явление, поэтому вынуждены заново выстраивать систему".Бутина сообщила, что речь идёт о тысячах людей, желающих обосноваться в России. Она сослалась на статистику МВД, согласно которой за последние 2 года из дальнего зарубежья по разным программам переехали 2,9 тысячи человек.Полный текст интервью Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго

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новости, россия, европа, мария бутина, госдума, мвд, мигранты, миграция, миграционная служба, нелегалы, школа, школьники, минобразования, документы, русскоязычные, русский язык, русский мир, детали