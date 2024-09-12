Дальнобойные ракеты уже на Украине! Евстафьев о том, чем и как России пойти на опережение - 12.09.2024 Украина.ру
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Дальнобойные ракеты уже на Украине! Евстафьев о том, чем и как России пойти на опережение
Дальнобойные ракеты уже на Украине! Евстафьев о том, чем и как России пойти на опережение - 12.09.2024 Украина.ру
Дальнобойные ракеты уже на Украине! Евстафьев о том, чем и как России пойти на опережение
Политолог, профессор, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру прокомментировал дебаты кандидатов в президенты США, а также проанализировал трагедию 11 сентября 2001 года спустя более чем 20 лет
2024-09-12T11:18
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00:43 - О теракте 11 сентября 2001 года в США;07:37 - об итогах дебатов между кандидатами в президенты США;20:21 - об ударах дальнобойными ракетами вглубь России;29:12 - о ядерной доктрине РФ;33:25 - о глобальных процессах и важных решениях в Китае.#Евстафьев #США #11сентября #теракт #БашниБлизнецы #ТорговыйЦентр #дебаты #кандидаты #Харрис #Трамп #выборы #Запад #Америка #2001 #СВО #Россия #Украина #РФ #Байден #история #праймериз #демократы #республиканцы #Вашингтон #Лондон #СМИ #общество #экономика #политика #бедность #ипотека #СреднийКласс #Жириновский #аристократия #раскол #империя #перестройка #переговоры #спецоперация #Китай #КНР #конфликт #война #оружие #доктрина #ядерноеОружие ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконноТГ-канал Дмитрия Евстафьева "Профессор смотрит в мiръ": https://t.me/dimonundmirНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
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новости, россия, дмитрий евстафьев, украина.ру, сша, украина, ракеты, видео
Новости, Россия, Дмитрий Евстафьев, Украина.ру, США, Украина, ракеты, Видео

Дальнобойные ракеты уже на Украине! Евстафьев о том, чем и как России пойти на опережение

11:18 12.09.2024
 
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Политолог, профессор, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру прокомментировал дебаты кандидатов в президенты США, а также проанализировал трагедию 11 сентября 2001 года спустя более чем 20 лет
00:43 - О теракте 11 сентября 2001 года в США;
07:37 - об итогах дебатов между кандидатами в президенты США;
20:21 - об ударах дальнобойными ракетами вглубь России;
29:12 - о ядерной доктрине РФ;
33:25 - о глобальных процессах и важных решениях в Китае.
#Евстафьев #США #11сентября #теракт #БашниБлизнецы #ТорговыйЦентр #дебаты #кандидаты #Харрис #Трамп #выборы #Запад #Америка #2001 #СВО #Россия #Украина #РФ #Байден #история #праймериз #демократы #республиканцы #Вашингтон #Лондон #СМИ #общество #экономика #политика #бедность #ипотека #СреднийКласс #Жириновский #аристократия #раскол #империя #перестройка #переговоры #спецоперация #Китай #КНР #конфликт #война #оружие #доктрина #ядерноеОружие
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева "Профессор смотрит в мiръ": https://t.me/dimonundmir
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
09:32
Британия разрешила Украине бить вглубь России, но вслух об этом пока не скажут - The GuardianРешение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории уже принято, однако с публичным сообщением об этом пока решили повременить, а заодно изучить план будущих атак Киева. Об этом 12 сентября написала британская газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве
 
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