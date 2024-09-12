https://ukraina.ru/20240912/1057399713.html

Дальнобойные ракеты уже на Украине! Евстафьев о том, чем и как России пойти на опережение

Дальнобойные ракеты уже на Украине! Евстафьев о том, чем и как России пойти на опережение - 12.09.2024 Украина.ру

Дальнобойные ракеты уже на Украине! Евстафьев о том, чем и как России пойти на опережение

Политолог, профессор, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру прокомментировал дебаты кандидатов в президенты США, а также проанализировал трагедию 11 сентября 2001 года спустя более чем 20 лет

2024-09-12T11:18

2024-09-12T11:18

2024-09-12T11:18

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00:43 - О теракте 11 сентября 2001 года в США;07:37 - об итогах дебатов между кандидатами в президенты США;20:21 - об ударах дальнобойными ракетами вглубь России;29:12 - о ядерной доктрине РФ;33:25 - о глобальных процессах и важных решениях в Китае.#Евстафьев #США #11сентября #теракт #БашниБлизнецы #ТорговыйЦентр #дебаты #кандидаты #Харрис #Трамп #выборы #Запад #Америка #2001 #СВО #Россия #Украина #РФ #Байден #история #праймериз #демократы #республиканцы #Вашингтон #Лондон #СМИ #общество #экономика #политика #бедность #ипотека #СреднийКласс #Жириновский #аристократия #раскол #империя #перестройка #переговоры #спецоперация #Китай #КНР #конфликт #война #оружие #доктрина #ядерноеОружие ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконноТГ-канал Дмитрия Евстафьева "Профессор смотрит в мiръ": https://t.me/dimonundmirНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaru

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