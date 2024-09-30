https://ukraina.ru/20240930/1057761321.html

"Весь мир в труху": Подлесный объяснил, чем ответит Россия, если НАТО начнет интервенцию на Украине

"Весь мир в труху": Подлесный объяснил, чем ответит Россия, если НАТО начнет интервенцию на Украине - 30.09.2024 Украина.ру

"Весь мир в труху": Подлесный объяснил, чем ответит Россия, если НАТО начнет интервенцию на Украине

Если Россия начнет уничтожать мосты через Днепр или военные объекты Запада в третьих странах, а Запад не ответит на эти удары ядерным оружием, получится, что Путин победит "как гроссмейстер в шахматной игре". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-09-30T03:15

2024-09-30T03:15

2024-09-30T03:15

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владимир путин

геннадий алехин

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война

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Даже если Россия будет продолжать СВО в духе "мы уже отвечаем", боевые действия затянутся на несколько лет. Потому что перемалывать вооружение, которое стремительно будет поступать на Украину придется очень долго, рассказал эксперт.Дело тут не в инерционном сценарии СВО, а в том, что президент РФ Владимир Путин как верховный главнокомандующий стоит перед тяжелым выбором. Фактически от него зависит, начнется ли Третья мировая война или не начнется, считает политолог.По его словам, если Россия начнет уничтожать мосты через Днепр или военные объекты Запада в третьих странах, а Запад не ответит на эти удары ядерным оружием, получится, что Путин победит "как гроссмейстер в шахматной игре".Кроме того, Путину приходится решать серьезные дипломатические проблемы с дружественными России странами. Сейчас весь Глобальный Юг и страны БРИКС хотят, чтобы украинский конфликт был заморожен, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.руО том, что как за неделю изменилась ситуация в зоне СВО — в авторской статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает по всему фронту, Запад истерит и беспокоится на сайте Украина.ру

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новости, запад, владимир путин, геннадий алехин, нато, брикс, ядерное оружие, ракетный удар, война, сво, спецоперация, третья мировая война, румыния, мосты, днепр (река)