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Следком РФ расследует новые преступления ВФУ в отношении жителей российских регионов

Следком РФ расследует новые преступления ВФУ в отношении жителей российских регионов - 15.09.2024 Украина.ру

Следком РФ расследует новые преступления ВФУ в отношении жителей российских регионов

Следователи СК России будут расследовать очередные преступления украинских военных формирований (ВФУ) в отношении жителей ряда регионов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

2024-09-15T15:22

2024-09-15T15:22

2024-09-15T15:22

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Согласно сообщению российского следственного ведомства со ссылкой на органы исполнительной власти, в результате действий украинских боевиков в ДНР пострадали семь человек, в том числе трое сотрудников МЧС России.Кроме того, в результате атак вооруженных формирований Украины в городе Васильевка и селе Тарасовка Запорожской области один мужчина погиб, ранения получили четыре человека", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в Белгородской области "вследствие киевской агрессии ранения получили четыре жителя Шебекинского городского округа и житель села Бессоновка". В этой же области в результате обстрела села Безлюдовка погибла женщина."В Херсонской области вследствие обстрела ранен житель села Челбурда. Кроме того, в результате артобстрела ВФУ Новой Каховки погибла женщина, ее сын получил тяжелые осколочные ранения", - проинформировали в СК РФ.Там заверили, что сотрудники ведомства примут необходимые меры к установлению и привлечению к ответственности лиц, совершивших вышеуказанные преступления.Ранее в новостях: ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области: ранены мирные жители, один погиб

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