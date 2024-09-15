Следком РФ расследует новые преступления ВФУ в отношении жителей российских регионов - 15.09.2024 Украина.ру
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Следком РФ расследует новые преступления ВФУ в отношении жителей российских регионов
Следком РФ расследует новые преступления ВФУ в отношении жителей российских регионов - 15.09.2024 Украина.ру
Следком РФ расследует новые преступления ВФУ в отношении жителей российских регионов
Следователи СК России будут расследовать очередные преступления украинских военных формирований (ВФУ) в отношении жителей ряда регионов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
2024-09-15T15:22
2024-09-15T15:22
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донецкая народная республика
мчс
вооруженные силы украины
всу
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Согласно сообщению российского следственного ведомства со ссылкой на органы исполнительной власти, в результате действий украинских боевиков в ДНР пострадали семь человек, в том числе трое сотрудников МЧС России.Кроме того, в результате атак вооруженных формирований Украины в городе Васильевка и селе Тарасовка Запорожской области один мужчина погиб, ранения получили четыре человека", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в Белгородской области "вследствие киевской агрессии ранения получили четыре жителя Шебекинского городского округа и житель села Бессоновка". В этой же области в результате обстрела села Безлюдовка погибла женщина."В Херсонской области вследствие обстрела ранен житель села Челбурда. Кроме того, в результате артобстрела ВФУ Новой Каховки погибла женщина, ее сын получил тяжелые осколочные ранения", - проинформировали в СК РФ.Там заверили, что сотрудники ведомства примут необходимые меры к установлению и привлечению к ответственности лиц, совершивших вышеуказанные преступления.Ранее в новостях: ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области: ранены мирные жители, один погиб
россия
белгородская область
донецкая народная республика
запорожская область
новая каховка
шебекинский район
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новости, россия, ск рф, новые регионы, белгородская область, донецкая народная республика, мчс, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, обстрелы, сво, запорожская область, новая каховка, шебекинский район, криминал, расследование, днр
Новости, Россия, СК РФ, Новые регионы, Белгородская область, Донецкая Народная Республика, МЧС, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, обстрелы, СВО, Запорожская область, Новая Каховка, Шебекинский район, криминал, Расследование, ДНР

Следком РФ расследует новые преступления ВФУ в отношении жителей российских регионов

15:22 15.09.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Следователи СК России будут расследовать очередные преступления украинских военных формирований (ВФУ) в отношении жителей ряда регионов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
Согласно сообщению российского следственного ведомства со ссылкой на органы исполнительной власти, в результате действий украинских боевиков в ДНР пострадали семь человек, в том числе трое сотрудников МЧС России.
Кроме того, в результате атак вооруженных формирований Украины в городе Васильевка и селе Тарасовка Запорожской области один мужчина погиб, ранения получили четыре человека", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что в Белгородской области "вследствие киевской агрессии ранения получили четыре жителя Шебекинского городского округа и житель села Бессоновка". В этой же области в результате обстрела села Безлюдовка погибла женщина.
"В Херсонской области вследствие обстрела ранен житель села Челбурда. Кроме того, в результате артобстрела ВФУ Новой Каховки погибла женщина, ее сын получил тяжелые осколочные ранения", - проинформировали в СК РФ.
Там заверили, что сотрудники ведомства примут необходимые меры к установлению и привлечению к ответственности лиц, совершивших вышеуказанные преступления.
Ранее в новостях: ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области: ранены мирные жители, один погиб
 
НовостиРоссияСК РФНовые регионыБелгородская областьДонецкая Народная РеспубликаМЧСВооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступлениямирные жителиобстрелыСВОЗапорожская областьНовая КаховкаШебекинский районкриминалРасследованиеДНР
 
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