Запад превратил Украину в свою колонию - Путин - 30.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240930/1057769738.html
Запад превратил Украину в свою колонию - Путин
Запад превратил Украину в свою колонию - Путин - 30.09.2024 Украина.ру
Запад превратил Украину в свою колонию - Путин
Западные элиты превратили Украину в свою колонию, военный плацдарм, который нацелен на Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ
2024-09-30T09:40
2024-09-30T09:48
новости
россия
владимир путин
украина
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057693379_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_de3a59621bc00f4bf865d6cb22947902.jpg
"Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на юго-востоке", - сказал Путин.По его словам, в качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы.Российский лидер напомнил, что Москва не бросила своих братьев и сестер в Донбассе и Новороссии, пыталась достичь мирного разрешения конфликта.Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057693379_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_652f83c0765e1bc13e9bb6ed5af2eeee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, украина, запад
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина, Запад

Запад превратил Украину в свою колонию - Путин

09:40 30.09.2024 (обновлено: 09:48 30.09.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Западные элиты превратили Украину в свою колонию, военный плацдарм, который нацелен на Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ
"Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на юго-востоке", - сказал Путин.
По его словам, в качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы.
Российский лидер напомнил, что Москва не бросила своих братьев и сестер в Донбассе и Новороссии, пыталась достичь мирного разрешения конфликта.
"Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию", - отметил Путин.
Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинУкраинаЗапад
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21Путин рассказал об активном восстановлении предприятий на освобожденных территориях
12:21На Украине ликвидирован международный мошеннический колл-центр
12:19"Подземелья протянулись на километры": Пушилин назвал сложность при освобождении Угледара
12:16ВС РФ освободили донецкую Нелеповку
12:04СБУ задержала сотудника херсонского ТЦК за коллаборационизм
11:46Подкрепления ВСУ в Угледаре сдаются в плен - Пушилин
11:33Председатель СК России поздравил новые регионы с Днем воссоединения
11:32Путин об СВО: правда на стороне России
11:32Пушилин поздравил с годовщиной воссоединения Донбасса с Россией
11:31Верующие молитвой сорвали штурм собора УПЦ в Черкассах
11:30"Лучше бы в Санта-Клаусы пошел": американский пенсионер признался в наемничестве за деньги
11:29"Коммерчески привлекательная": на Украине анонсировали подорожание земли на 20%
11:12Патриарх Кирилл пожелал новым регионам мужества и мира
11:11В том числе ветерана СВО: в Тульской области угнали в рабство 10 человек, СК разбирается
10:53Ирландский министр обороны предупредил своих граждан о смерти на Украине
10:29Уже в центральных кварталах: на Украине подтвердили частичную потерю Торецка
10:19Зеленский скроет от украинцев часть "плана победы" - Ермак
10:11Инфлюенсеры совершенства. Как Трумен Капоте эксплуатировал главную американскую "лебедушку"
09:40Запад превратил Украину в свою колонию - Путин
09:29Пятьдесят метров в день, на сто лет вперед. Как работают саперы в зоне СВО
Лента новостейМолния