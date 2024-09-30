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Запад превратил Украину в свою колонию - Путин

Запад превратил Украину в свою колонию - Путин - 30.09.2024 Украина.ру

Запад превратил Украину в свою колонию - Путин

Западные элиты превратили Украину в свою колонию, военный плацдарм, который нацелен на Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ

2024-09-30T09:40

2024-09-30T09:40

2024-09-30T09:48

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"Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на юго-востоке", - сказал Путин.По его словам, в качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы.Российский лидер напомнил, что Москва не бросила своих братьев и сестер в Донбассе и Новороссии, пыталась достичь мирного разрешения конфликта.Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, украина, запад