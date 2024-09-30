Запад превратил Украину в свою колонию - Путин
09:40 30.09.2024 (обновлено: 09:48 30.09.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
© POOL
Западные элиты превратили Украину в свою колонию, военный плацдарм, который нацелен на Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ
"Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на юго-востоке", - сказал Путин.
Российский лидер напомнил, что Москва не бросила своих братьев и сестер в Донбассе и Новороссии, пыталась достичь мирного разрешения конфликта.
"Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию", - отметил Путин.
Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.